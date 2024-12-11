Stellantis وCATL تستثمران ما يصل إلى 4.1 مليار يورو في مشروع مشترك لمصنع بطاريات LFP واسع النطاق في إسبانيا

مشروع مشترك لبناء مصنع جديد بالكامل لبطاريات فوسفات الحديد والليثيوم ( LFP ) في موقع تصنيع Stellantis في زاراغوزا، إسبانيا

ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج بحلول نهاية عام 2026 وقد يصل إلى 50 جيجاوات في الساعة من الطاقة الإنتاجية

تلتزم Stellantis بتقديم سيارات كهربائية تعمل بالبطاريات بأسعار اقتصادية لدعم خطتها الاستراتيجية Dare Forward 2030 ، مستفيدة من استراتيجيتها الكيميائية المزدوجة

سيمكن المصنع شركة CATL من تلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل فيما يتعلق بتكنولوجيا البطاريات المتقدمة ودعم التطلعات المناخية العالمية

نينغدي، الصين، 11 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركتا Stellantis وCATL اليوم أنهما توصلتا إلى اتفاق لاستثمار ما يصل إلى 4.1 مليار يورو لتشكيل مشروع مشترك لبناء مصنع أوروبي واسع النطاق لبطاريات فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) في زاراغوزا، إسبانيا. مصنع البطاريات هذا، المصمم ليكون خاليًا تمامًا من الكربون، سيُنفَّذ على عدة مراحل وعدة خطط استثمارية.

من المقرر أن يبدأ الإنتاج بحلول نهاية عام 2026 في موقع تصنيع Stellantis في زاراغوزا، إسبانيا، ويمكن للمنشأة أن تصل إلى قدرة تصل إلى 50 جيجاوات في الساعة من الطاقة الإنتاجية، رهنًا بتطور سوق الكهرباء في أوروبا والدعم المستمر من السلطات في إسبانيا والاتحاد الأوروبي. سيعزز المشروع المشترك بنسبة 50-50 بين CATL وStellantis عرض Stellantis لبطاريات فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) الأفضل في فئتها في أوروبا مما يمكّن الشركة المصنعة للسيارات من تقديم سيارات ركاب كهربائية تعمل بالبطاريات وسيارات كروس أوفر وسيارات دفع رباعي تتسم بالجودة العالية والديمومة والأسعار الاقتصادية في فئتي B وC بمدى قيادة متوسط.

في نوفمبر 2023، وقّعت Stellantis وCATL مذكرة تفاهم غير ملزمة للتوريد المحلي لخلايا ووحدات بطاريات LFP لإنتاج السيارات الكهربائية في أوروبا، وأقامت تعاونًا طويل الأجل على جبهتين استراتيجيتين: إنشاء خارطة طريق تكنولوجية جريئة لدعم مركبات Stellantis الكهربائية المتقدمة التي تعمل بالبطاريات (BEV) وتحديد الفرص لتعزيز سلسلة قيمة البطارية.

وقال رئيس شركة Stellantis، John Elkann: "تلتزم شركة Stellantis بمستقبل خالٍ من الكربون، تتبنى فيه الشركة جميع تقنيات البطارية المتقدمة المتاحة لنقدم لعملائنا منتجات سيارات كهربائية تنافسية. هذا المشروع المشترك المهم مع شريكتنا CATL سيدمج خطوط إنتاج بطاريات مبتكرة في موقع تصنيع يعتبر بالفعل رائدًا في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، مما يساعد في دفع نهج مستدام متكامل على نطاق 360 درجة. أود أن أشكر جميع أصحاب المصلحة الذين أسهموا في أن يصبح إعلان اليوم حقيقة واقعة، وأخص بالذكر السلطات الإسبانية لدعمهم المستمر".

قال Robin Zeng، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة CATL: "لقد أخذ المشروع المشترك تعاوننا مع Stellantis إلى آفاق جديدة، وكلّي ثقة بأن تقنية البطاريات المتطورة لدينا ومعرفتنا التشغيلية المتميزة جنبًا إلى جنب مع خبرة Stellantis الممتدة على مدار عقود من الزمن في إدارة الأعمال المحلية في زاراغوزا ستكون بذرة نجاح كبيرة في هذه الصناعة. إن هدف CATL هو إتاحة التكنولوجيا الخالية من الكربون في جميع أنحاء العالم، ونحن نتطلع إلى التعاون مع شركائنا على مستوى العالم من خلال نماذج تعاون أكثر ابتكارًا".

تجلب CATL أحدث تكنولوجيا تصنيع البطاريات إلى أوروبا من خلال مصنعيها في ألمانيا والمجر، واللذين يعملان بالفعل. وستعزز المنشأة الإسبانية قدراتها لدعم أهداف العملاء المناخية، مما يؤكد التزامها بالنهوض بجهود التنقل الكهربائي وانتقال الطاقة في أوروبا والسوق العالمية.

تتبع Stellantis نهجًا كيميائيًا مزدوجًا – ليثيوم أيون نيكل منجنيز كوبالت (NMC) وفوسفات الحديد والليثيوم (LFP) – لخدمة جميع العملاء واستكشاف تقنيات خلايا البطارية وتقنية التعبئة. تتجه شركة Stellantis إلى أن تصبح شركة صافية خالية من الكربون بحلول عام 2038، بما في ذلك جميع النطاقات، مع تعويض بنسبة مئوية واحدة للانبعاثات المتبقية.

ومن المتوقع إتمام الصفقة في عام 2025، وذلك بعد استيفاء الطرفين للشروط التنظيمية المعتادة.

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