StockGro تتعاون مع سوق دبي المالي، وتتطلع إلى الظهور لأول مرة في الإمارات العربية المتحدة من خلال الوصول المعزز إلى بيانات السوق

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 11 يوليو 2024 /PRNewswire/ -- لتعزيز الثقافة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، StockGro، أبرمت أكبر منصة تعليمية تجريبية لسوق الأوراق المالية في الهند شراكة مع سوق دبي المالي (DFM) لإدراج تغذية البيانات المباشرة. ويهدف هذا التعاون إلى تحسين مشاركة المستثمرين الأفراد من خلال تدعيم المعرفة بسوق الأوراق المالية في جميع أنحاء المنطقة.

StockGro and Dubai Financial Market (DFM) have joined forces to promote financial literacy in the UAE region (PRNewsfoto/StockGro)

تتميز منصة StockGro التعلميمية المجتمعية باحتوائها على أكثر من 100 خبير مالي مرخص يقوم بتثقيف جيل الألفية حول الأسواق المالية. باستخدام عملية تغذية البيانات المباشرة لسوق دبي المالي التي نُفذت على منصة StockGro التعليمية الخالية من المخاطر، تهدف الشراكة إلى نشر الوعي المالي في منطقة الإمارات العربية المتحدة.

علّق Ajay Lakhotia، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة StockGro، على خطوة التوسع، قائلًا: "إن الافتتاح في الإمارات العربية المتحدة يمثل علامة بارزة في رحلتنا لجعل التعليم المالي متاحًا على الصعيد العالمي. بدعم سوق دبي المالي، نحن متحمسون لتمكين الملايين من المستثمرين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة من أن يتحرروا ماليًّا".

StockGro هي منصة التعلم الاجتماعي التجريبية الرائدة في الهند للتداول والاستثمارات. مع أكثر من 35 مليون مستخدم من جميع أنحاء البلاد، تُعد StockGro الوجهة الموثوق بها للأفراد الذين يسعون إلى تعلم وإتقان فن التداول والاستثمارات. ونجحت StockGro في تمكين المهتمين بالتمويل عبر أكثر من 1000 مؤسسة تعليمية مرموقة، مما يوفر تجربة تعليمية فريدة من نوعها وتفاعلية.

إن سوق دبي المالي (DFM) عبارة عن بورصة ممتازة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تساعد في تسهيل النمو المالي للمستثمرين والمتعاملين في السوق من خلال تقديم منتجات مبتكرة في بيئة تتسم بالكفاءة والشفافية والسيولة. وقد أُسست شركة سوق دبي المالي (DFM) لتكون مؤسسة عامة تعمل مع هيئات مؤسسية مستقلة. وتعمل شركة سوق دبي المالي كسوق ثانوي لتداول الأوراق المالية الصادرة عن الشركات المساهمة العامة، والسندات الصادرة عن الحكومة الاتحادية أو أي من الحكومات المحلية والمؤسسات العامة في الدولة، ووحدات صناديق الاستثمار وأي أدوات مالية أخرى، سواء كانت محلية أو أجنبية، يقبلها السوق.

بدأت شركة سوق دبي المالي عملياتها في 26 مارس 2000، وأصبحت أول بورصة إسلامية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية على مستوى العالم منذ عام 2007. في أعقاب الطروح العامة الأولية في نوفمبر 2006، عندما طرحت شركة سوق دبي المالي نحو 1.6 مليار سهم للتداول، وهو ما يمثل 20٪ من رأس مالها المدفوع البالغ 8 مليارات درهم، أصبحت حينها شركة مساهمة عامة، وأدرجت أسهمها في 7 مارس 2007 للتداول تحت رمز (DFM). بعد الطروح العامة الأولية، احتفظت حكومة دبي بالـ 80٪ المتبقية من شركة سوق دبي المالي من خلال بورصة دبي المحدودة. www.dfm.ae

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