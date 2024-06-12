Sumsub تطلق بنية تحتية محلية لمعالجة البيانات في الشرق الأوسط وأفريقيا لمساعدة الشركات على الامتثال

في السنوات القليلة الماضية حدث تطور كبير في تشريعات الخصوصية في الشرق الأوسط لدمج المزيد من المتطلبات المماثلة للائحة العامة الأوروبية لحماية البيانات (GDPR). ولا يزال التركيز على حماية البيانات المحلية قويًا ، وينبغي للشركات التي تعمل أو ترغب في التوسع في الأسواق الإقليمية أن تأخذ هذه المتطلبات في الاعتبار. تم تصميم الحل الجديد لسامساب (Sumsub) لمساعدة الشركات على التغلب على تحديات الامتثال في الاقتصادات سريعة التطور في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

معالجة البيانات المحلية هي بنية تحتية توفر إمكانيات التخزين والمعالجة الآمنة لبيانات المتقدمين والمعاملات داخل مناطق محددة ، مما يضمن الامتثال لقوانين خصوصية البيانات المحلية. وبعبارة أخرى ، هذا هو حل متقدم لإدارة البيانات يهدف إلى ضمان عملية تخزين بيانات شخصية آمنة، وممتثلة وسهلة الاستخدام لعملاء سامساب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

المزايا الرئيسية لاستخدام حل معالجة البيانات المحلية للشركات هي:

الامتثال الإقليمي : يبسط حل معالجة البيانات المحلية عملية الامتثال لقوانين خصوصية البيانات المحلية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. تجربة مستخدم سلسة : تلغي خاصية إعادة التوجيه التلقائية للنطاق الحاجة إلى التنقل اليدوي ، مما يعني أن البيانات يتم تخزينها ومعالجتها محليًا بغض النظر عن مكان مقر الشركة. الوصول المركزي : يمكن للشركات الوصول إلى جميع التحليلات، والإحصاءات، ومعلومات الفوترة المتعلقة بالمتقدمين من أي منطقة. الوصول العالمي: يخلق حل معالجة البيانات المحلية الثقة اللازمة لتوسيع نطاق عمليات الأعمال إلى أسواق جديدة في إطار الامتثال الكامل.

يقول فياكسلاف زولوديف ، المؤسس المشارك و رئيس قسم التكنولوجيا في شركة سامساب. "في الوقت الحالي ، نقوم بتوسيع الخريطة لتشمل المزيد من المناطق في حل معالجة البيانات المحلية. تم اختيار منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مع نموها السريع للأعمال الرقمية كمنطقة رائدة لمساعدة عملائنا الذين يسعون إلى حلول ممتثلة للتحقق من المستخدمين والكيانات القانونية ، بالإضافة إلى مراقبة المعاملات المالية والوقاية الفعالة من الاحتيال ، لتسريع نمو أعمالهم هناك في نهاية المطاف."

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نبذة عن Sumsub

Sumsub هي منصة عالمية المتخصصة في مجال التحقق الكامل من الهوية وتعمل على تأمين رحلة المستخدم بأكملها. وتتيح لك سامساب، من خلال مبادئ "اعرف عميلك" و"اعرف شركتك" وحلول مراقبة المعاملات ومنع الاحتيال القابلة للتخصيص الخاصة بها، إمكانية تنظيم عملية التحقق الخاصة بك، والترحيب بالمزيد من العملاء في جميع أنحاء العالم، وتلبية متطلبات الامتثال، وخفض التكاليف، وحماية شركتك وأعمالك.

تحظى منصة سامساب بثقة أكثر من 2000 عميل عبر صناعات التكنولوجيا المالية، والعملات الرقمية، والنقل، والتداول، والتجارة الإلكترونية، والألعاب على غرار كل من بت باندا (Bitpanda)، و وايركس (Wirex)، وآفيس (Avis)، وبايبت (Bybit)، وهيوبي (Huobi)، وإكار (Ekar)، وكايزن جيمنج (Kaizen Gaming)، ومووف (Moove) وترانسفير جو (TransferGo).