Sungrow تتصدر المرتبة الـ 12 عالميًا وتأتي في طليعة المشهد في قطاع المعدات الكهربائية ضمن قائمة Corporate Knights لأفضل 100 شركة عالمية لعام 2026

خفي، الصين، 24 يناير 2026 /PRNewswire/ -- تم تصنيف Sungrow، الشركة العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، ضمن قائمة أفضل 100 شركة عالمية لعام 2026 الصادرة عن مؤسسة Corporate Knights لأكثر الشركات استدامة في العالم، وذلك خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. حلت شركة Sungrow في المرتبة الـ 12 عالميًا، والأولى في قطاع تصنيع المعدات الكهربائية، حيث يسلط هذا التكريم الضوء على استراتيجية الشركة للنمو المستدام وأدائها التجاري القوي.

Sungrow Named One of the World's Most Sustainable Corporations by Corporate Knights

بالنسبة لتصنيف عام 2026، قامت قائمة Global 100 بتقييم أكثر من 8,000 شركة مُدرجة في البورصة، استنادًا إلى معايير تشمل الاستثمارات المستدامة والإيرادات وزخم نمو الإيرادات. ويأتي هذا التكريم بعد أن حصلت شركة Sungrow مؤخرًا على اعتراف من مجلة Time ومنصة Statista كواحدة من أفضل شركات العالم في مجال النمو المستدام لعام 2026.

الاستدامة متأصلة في الاستراتيجية والعمليات

تسترشد Sungrow بفلسفة الاستدامة الخاصة بها، "المهمة الخضراء، حياة أفضل"، حيث تعمل على دمج مبادئها بنشاط في جميع جوانب عملياتها العالمية. يستند الإطار الاستراتيجي للشركة إلى خمسة ركائز رئيسية: حوكمة ممتازة، والسعي نحو صافي انبعاثات صفرية، وتطوير مستدام وصديق للبيئة، وتعاون استراتيجي يحقق المنفعة المتبادلة، وتعزيز التنوع والشمول. وقد حظي هذا الالتزام بتقدير عالمي من خلال تصنيف MSCI ESG الأعلى بدرجة AAA، بالإضافة إلى حصول المجموعة على الميدالية الذهبية من EcoVadis في المسؤولية الاجتماعية للشركات لعام 2025.

كما تلتزم Sungrow أيضًا بتحقيق الحياد الكربوني على مستوى العمليات بحلول عام 2028، والحياد الكربوني عبر سلسلة التوريد بحلول عام 2038، وتحقيق صافي الانبعاثات صفرية عبر سلسلة التوريد بحلول عام 2048.

الابتكار كجسر نحو مستقبل مستدام

يتم دفع أثر الاستدامة لشركة Sungrow من خلال الابتكار المستمر واستثماراتها المتواصلة في البحث والتطوير (R&D). وخلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2025 وحده، استثمرت الشركة 438 مليون دولار أمريكي في البحث والتطوير، مع تقديم أكثر من 11,000 طلب براءة اختراع. وتدعم هذه الخبرة التكنولوجية قيمة العلامة التجارية لشركة Sungrow تحت شعار "جسر نحو مستقبل مستدام"، حيث تحوّل الموارد الطبيعية إلى طاقة نظيفة وموثوقة للعملاء في أكثر من 100 دولة.

وبحلول نهاية يونيو 2025، تجاوزت القدرة التراكمية المثبتة لمحولات الطاقة الإلكترونية لشركة Sungrow حوالي 870 جيجاواط عالميًا، ما يمكّنها، بالتعاون مع عملائها، من تجنب أكثر من 540 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا. وتواصل الشركة تقديم حلول شاملة ومتقدمة في مجالات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وتخزين الطاقة، وشحن المركبات الكهربائية (EV)، وطاقة الهيدروجين.

نبذة عن شركة Sungrow

تُعد شركة Sungrow من الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وقد كانت في طليعة تطوير حلول الطاقة المستدامة لأكثر من 29 عامًا. بحلول يونيو 2025، كانت Sungrow قد قامت بتركيب ما مجموعه 870 جيجاواط من المحولات الإلكترونية للقُدرة حول العالم، كما صُنِّفت من قِبل BloombergNEF كأكثر شركة في مجال عواكس الطاقة الكهروضوئية (PV) وتخزين الطاقة موثوقة مصرفيًا في العالم. تدعم Sungrow عملاءها من خلال شبكة خدمات عالمية تضم 520 منفذ خدمة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.sungrowpower.com/en.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2867962/EN.jpg