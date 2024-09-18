Sungrow تستضيف ندوة ناجحة حول تكنولوجيا الطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة لعام 2024 في دبي، بالشراكة مع شركة AMEA Power

Signing Ceremony in 2024 Photovoltaic and Energy Storage Technology Seminar

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 شتنبر/أيلول 2024 /PRNewswire/ -- استضافت Sungrow، الشركة الرائدة عالمياً في مجال العاكسات الكهروضوئية وأنظمة تخزين الطاقة، بالتعاون مع شركة AMEA Power، واحدة من أسرع شركات الطاقة المتجددة نمواً في المنطقة، ندوة تكنولوجيا الطاقة الكهروضوئية ووتخزين الطاقة للعام 2024 (يوم Sungrow OSKA Day - الندوة التقنية PV&ESS 2024) في دبي، الإمارات العربية المتحدة. خلال هذا الحدث، تم توقيع اتفاقية خدمة طويلة الأجل (LTSA) لمشاريع الطاقة المتجددة لمشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية Abydos بقدرة 500 ميجاوات من AMEA Power في مصر ومشروع الشيخ محمد بن زايد للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 70 ميجاوات في توغو. جمعت الندوة العديد من الخبراء التقنيين والمهندسين من AMEA Power وDanway وSungrow لمناقشة أحدث التقنيات والتحديات في قطاعي الطاقة الكهروضوئية وأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

التبادل التقني المتعمق لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS): انخرط المشاركون في مناقشات مفصلة حول تصميم السلامة لأنظمة تخزين الطاقة، واختبار الاحتراق على نطاق واسع، وأحدث الابتكارات في تكنولوجيا محاكاة الشبكة. وقد شارك هذه الرؤى التقنية خبراء من Sungrow OSKA، منصة تكنولوجيا تخزين الطاقة، ومعهد البحوث المركزي، حيث قدما تطبيقات قيمة في العالم الحقيقي لأنظمة تخزين طاقة البطاريات (BESS). أشركت الجلسة الحضور في جلسة أسئلة وأجوبة حيوية، مما عزز فهمهم للتكنولوجيا.

عروض المنتجات الكهروضوئية المبتكرة: شهد الحضور عروضا حية لنموذج التشغيل والصيانة 1+X، التي سلطت الضوء على أحدث التطورات في Sungrow في كفاءة العاكس وموثوقيته.

حفل توقيع المفاتيح: تم توقيع اتفاقية خدمة طويلة الأجل (LTSA) لمشاريع الطاقة المتجددة لمشروع Abydos الطاقة الشمسية الكهروضوئية في مصر بقدرة 500 ميجاوات التابع لشركة AMEA Power ومشروع الشيخ محمد بن زايد للطاقة الشمسية الكهروضوئية في توغو بقدرة 70 ميجاوات، مما يمثل علامة بارزة في التعاون المستمر بين Sungrow وAMEA Power. وتعزز هذه الاتفاقية التزامهما بتعزيز مبادرات الطاقة النظيفة وتؤكد تفانيهما في دفع عجلة تطوير الطاقة المتجددة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

قامت Sungrow ببناء شبكة خدمة محلية قوية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك مركز خدمة عملاء مخصص وشبكة تضم أكثر من 15 شريك خدمة معتمد. لدعم ذلك، تدير Sungrow مركزًا عالميًا للتخزين في دبي، إلى جانب خمسة مراكز تخزين إقليمية، مما يضمن دعمًا 24/7 عن بعد وتسليم قطع الغيار في غضون يوم عمل واحد. لزيادة تحسين جودة الخدمة وكفاءتها، أنشأت Sungrow ستة مراكز تدريب إقليمية في المنطقة، مع أكثر من 100 مهندس خدمة معتمد، لتقديم خدمات شاملة ومهنية تهدف إلى تحقيق أقصى قيمة للعملاء.

"في AMEA Power، نحن ملتزمون بتطوير حلول الطاقة المتجددة وضمان أعلى معايير التميز التقني في جميع مشاريعنا. إن شراكتنا مع Sungrow في هذه الدورة التدريبية حول أحدث التقنيات للطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين الطاقة، تعزز التزامنا بالابتكار. إن توقيع اتفاقيات الخدمة طويلة الأجل لمشروع Abydos للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 500 ميجاوات في مصر ومشروع الشيخ محمد بن زايد للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 70 ميجاوات في توغو يزيد من تعزيز تركيزنا على الكفاءة التشغيلية والنمو،" كما قال ماهابير شارما، الرئيس التقني لشركة AMEA Power.

"ستعتمد Sungrow على تكنولوجيتها المتقدمة وجودتها الاستثنائية وخدماتها المتميزة لمواصلة التزامها بسوق الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يسهم أكثر في التنمية العالمية للطاقة النظيفة. ستستمر سلسلة يوم Sungrow OSKA، مع تقديم المزيد من الأفكار والحلول المبتكرة لتعزيز التطبيق الواسع النطاق للطاقة النظيفة على الصعيد العالمي،" علقت من قبل لين شيا، مديرة فريق Sungrow OSKA II.

نبذة عن AMEA Power

يقع المقر الرئيسي لشركة AMEA Power في دبي، وهي شركة مطورة ومستثمرة ومالكة ومشغلة لمشاريع الطاقة المتجددة. باعتبارها واحدة من أسرع شركات الطاقة المتجددة نموًا في المنطقة، جمعت AMEA Power فريقًا عالميًا من خبراء الصناعة لتقديم مشاريع في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الناشئة. مع مشاريع في 20 دولة، وخط أنابيب مشاريع تزيد عن 6 جيجاوات، وأكثر من 1600 ميجاوات قيد التشغيل وقيد الإنشاء/سيتم إنشاءها قريبا، تقوم الشركة بتوسيع استثماراتها بسرعة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر، مما يدل على التزامها طويل الأجل بالتحول العالمي للطاقة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.ameapower.com.

نبذة عن شركة Sungrow

تعد Sungrow، وهي شركة رائدة عالمياً في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، رائدة في مجال حلول الطاقة المستدامة منذ أكثر من 27 عامًا. اعتبارًا من يونيو/حزيران 2024، قامت Sungrow بتثبيت 605 جيجاوات من محولات الطاقة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم. تعتبر الشركة بأنها رقم 1 في العالم في شحنات العاكسات الكهروضوئية (S&P Global Commodity Insights) وشركة تخزين الطاقة الآسيوية الأكثر جدارة بالتمويل (BloombergNEF). وتدعم ابتكاراتها مشاريع الطاقة النظيفة في أكثر من 170 دولة، مدعومة بشبكة من 490 منفذ خدمة تضمن تجربة عملاء ممتازة. في Sungrow، نحن ملتزمون بالوصول إلى مستقبل مستدام من خلال التكنولوجيا المتطورة والخدمة التي لا مثيل لها. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.sungrowpower.com.

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