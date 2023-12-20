Sungrow تقود ثورة الطاقة المتجددة في العراق

بغداد، 20 ديسمبر/كانون الأول 2023 /PRNewswire/ -- في خطوة استراتيجية نحو تسخير الإمكانات الغير مستغلة لمشهد الطاقة الشمسية في العراق، تأخذ شركة Sungrow زمام المبادرة في تشكيل قطاع الطاقة الخضراء في البلاد.

شدد وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، على أهمية قيام الدول العربية بإعطاء الأولوية لإنتاج الطاقة ذات الكفاءة العالية والتكلفة المنخفضة لتعزيز الاقتصاد الحديث. وحددت الدولة هدفًا لتركيب 12 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وهو ما يمثل 33٪ من الكهرباء في البلاد بحلول عام 2030.

QATAR 800MW PV PLANT

أكد لي وو، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للعمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي قاد هذه المبادرة، على أهمية جلب التكنولوجيا المتطورة لمعالجة نقص الكهرباء الذي طال أمده في العراق، مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز توافر كهرباء موثوقة وعالية الجودة لسكانه.

إن احتياجات التحول العاجلة في مجال الطاقة تدعو إلى التعاون الدولي

يواجه العراق نقصا كبيرا في الكهرباء، حيث يأتي ما يقارب من ثلث إمداداته من الواردات، بما في ذلك الغاز الطبيعي، وفقا لِـReuters.

ومع بقاء ما بين 8 إلى 10 ساعات من أشعة الشمس يوميًا ومتوسط سنوي يتراوح بين 3000 إلى 3650 ساعة، فإن المنطقة مهيأة لنشر الطاقة الكهروضوئية على نطاق واسع.

يحدد وو ثلاثة سبل رئيسية لتوسيع الطاقة الكهروضوئية في العراق: محطات توليد الطاقة على نطاق المرافق، والمنشآت التجارية والصناعية (C&I)، والحلول السكنية.

يدعم صندوق العراق لتطوير الطاقة النظيفة بقيمة 680 مليون دولار هذه الجهود، مما يدل على طموح الحكومة لبناء اقتصاد أخضر وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق هذا الهدف.

تتطلب الشبكة الهشة حلولاً مبتكرة

مع تزايد الطلب على الطاقة الشمسية في العراق، يبرز العراق كسوق مزدهر للطاقة الشمسية. ومع ذلك، فإن شبكة الطاقة الكهربائية الغير متطورة في العراق تمثل تحديات تتطلب معايير أعلى لكل من المنتجات والتقنيات. إن مشاريع الطاقة الشمسية التي تعمل في ظل شبكة العراق الضعيفة، سواء كانت بمثابة مصادر طاقة احتياطية أثناء انقطاع التيار الكهربائي أو متصلة مباشرة بالشبكة، لديها القدرة على التأثير على الاستقرار العام للشبكة، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع المحفوف بالمخاطر بالفعل.

يؤكد لي وو قائلاً: "إن تصميم منتجاتنا وحلولنا وفقًا للمتطلبات المتنوعة أمر بالغ الأهمية. على سبيل المثال، عندما يتطلب المشروع الاتصال بشبكة ضعيفة، ينصب تركيزنا على توفير دعم قوي للشبكة. يتضمن ذلك التكامل السلس بين الطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة لتعزيز الاستقرار وتحسين نسب الاستهلاك. وبدلاً من ذلك، في سيناريوهات خارج الشبكة أو كمصدر طاقة احتياطي، هدفنا هو ضمان التعاون السلس بين الطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة.

تشير الشبكة الضعيفة إلى انخفاض نسبة الدائرة القصيرة (SCR)، مما يجعلها عرضة لفشل الشبكة أو مشكلات انقطاع الاتصال. حاليًا، الحد الأدنى لنسبة الدائرة القصيرة (SCR) الذي تتطلبه الشبكة هو 1.5، وكلما انخفضت محولات قيمة نسبة الدائرة القصيرة (SCR) المتوافقة معها، زادت قوة دعم الشبكة بعد الاتصال.

ومن الجدير بالذكر أن شركة Sungrow، التي تستفيد من براعتها التكنولوجية، قامت بتطوير عاكس كهروضوئي مركزي "1+X" وعاكس كهروضوئي متسلسل SG350HX، واجتاز اختبارات نسبة الدائرة القصيرة (SCR) عند 1.018 و1.1 على التوالي. فيما يتعلق بتخزين الطاقة، تستخدم Sungrow تقنية Stem Cell Grid، مما يحقق اتصال الشبكة وتبديل قطع الاتصال بسرعة 0 مللي ثانية. يعمل هذا الاستكشاف المستمر للحدود على تعزيز قدرات دعم الشبكة بشكل شامل.

قال وو: "لدينا خبرة واسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد شاركنا سابقًا في بناء مشروع طاقة شمسية بقدرة 800 ميجاوات لكأس العالم في قطر. في ذلك الوقت، كان دمج الطاقة الخضراء على نطاق واسع في شبكة الكهرباء القطرية بمثابة اختبار، وبدعم من التكنولوجيا الصينية المتقدمة، سار المشروع بسلاسة. وقد عزز هذا النجاح ثقتنا في الدخول إلى السوق العراقية".

تقديم الخدمات المحلية

إن "المغامرة في الأسواق الدولية" أمر جوهري بالنسبة لشركات الطاقة الكهروضوئية الصينية، ومع ذلك فإن فتح آفاق جديدة ليس بالأمر السهل على الإطلاق. إن العمل في الخارج لا يقوم فقط بفحص التكنولوجيا والمنتجات، ولكن أيضًا فعالية شبكات المبيعات المحلية، وفرق ما بعد البيع، وقدرات الاستجابة للخدمة. ومع ذلك، بالنسبة للاعبين المتمرسين مثل Sungrow، تتم إدارة هذا التحدي بسهولة.

منذ إنشائها في عام 1997، كرست شركة Sungrow جهودها لتوليد الطاقة المتجددة. سواء كنت تفكر في جودة المنتج أو حجمه أو تغطية السوق، فإن الشركة تقف كشركة رائدة عالميًا في الصناعة. حتى الآن، بالإضافة إلى قوتها التقليدية في محولات الطاقة الشمسية، قامت Sungrow بتنويع محفظة أعمالها لتشمل أنظمة تخزين الطاقة، وأنظمة إنتاج الهيدروجين للطاقة المتجددة، والتشغيل والصيانة الذكية، وشحن السيارات الكهربائية، والاستثمار والتطوير في محطات توليد الطاقة بالطاقة المتجددة، وأنظمة قيادة السيارات العاملة بالطاقة الجديدة، وما إلى ذلك.

وقال وو للمراسل "إن كل مؤسسة قد تواجه تحديات تتمثل في عدم ملاءمتها للظروف المحلية أثناء استكشاف أسواق جديدة. وللتغلب على ذلك، من الضروري بذل جهود متضافرة. أولاً، يجب علينا أن نفهم بيئة الأعمال المحلية والثقافة الاجتماعية، ونقوم بعمل أساسي شامل مسبقًا، ونتجنب عوامل الخطر المحتملة.

"ثانيًا، نحن بحاجة إلى شبكة مبيعات وخدمات قوية للاستجابة للعملاء في الوقت المناسب. تصل أعمالنا حاليًا إلى أكثر من 150 دولة ومنطقة، ونلتزم بتلبية احتياجات العملاء في الخارج خلال 48 ساعة. تتبع شركة Sungrow استراتيجية تطوير عالمية، ولها فروع وشبكات مبيعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المحلية. وهذا يعزز التعاون مع العملاء المحليين، ويساعد في توسيع السوق العراقية".

وشدد وو أيضًا على أن "استكشاف أسواق جديدة يعني ترسيخ الجذور. وكلما كانت الجذور أعمق، كان النمو أكثر وفرة."

في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، حققت Sungrow إيرادات قدرها 46.415 مليار يوان صيني، متجاوزة الإيرادات السنوية البالغة 40.257 مليار يوان صيني في عام 2022، مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا. وفقًا لشركة S&P Global Commodity Insights الاستشارية، حافظت Sungrow على ريادتها العالمية من خلال شحن 77 جيجاوات من العاكسات الكهروضوئية في عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، تجاوز تسليم أنظمة تخزين الطاقة 7.7 جيجاوات ساعة في نفس العام.

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