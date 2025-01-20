Sungrow وجامعة خليفة تكشفان عن مذكرة التفاهم: مسار جديد نحو مستقبل الطاقة النظيفة في الإمارات العربية المتحدة

مذكرة تفاهم تمكّن من إجراء عملية بناء ابتكارات الأنظمة المتقدمة وتحسين أداء الحلول في ظل الظروف المناخية في دول مجلس التعاون الخليجي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 20 يناير / كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- يسر Sungrow، المزود العالمي الرائد للعاكسات الكهروضوئية وأنظمة تخزين الطاقة، أن تعلن عن توقيعها مذكرة تفاهم مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وهي جامعة ذات تصنيف دولي رفيع المستوى في مجال الأبحاث المكثفة في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، للتعاون في تطوير الأبحاث والابتكارات الخاصة بالمنطقة لمعالجة تغير المناخ، وتعزيز تنويع مصادر الطاقة، ودعم الاستدامة الاقتصادية.

Sungrow Middle East and Khalifa University Sign MoU

تزامن هذا الإعلان مع عرض جامعة خليفة لـ11 مشروعًا في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025. وقد وقّع مذكرة التفاهم كل من معالي الأستاذ الدكتور إبراهيم الهجري، رئيس جامعة خليفة، وتومسون منغ، نائب رئيس شركة Sungrow PV & Storage BG. تتخصص شركة Sungrow في محولات الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين طاقة البطاريات (BESS)، وتتمتع بحضور محلي كبير وعلامة تجارية راسخة في سوق الإمارات العربية المتحدة.

قال معالي الأستاذ الدكتور إبراهيم الهجري، رئيس جامعة خليفة: تعكس مذكرة التفاهم مع شركة Sungrow التزام جامعة خليفة بالتوافق مع أهداف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والتي تستهدف مزيجًا من الطاقة بنسبة 44% طاقة نظيفة و38% غاز و12% فحم نظيف. من أجل تحقيق هذه الأهداف، نهدف إلى المساعدة في تقديم حلول تحويلية من خلال أفضل الأكاديميين والباحثين من ذوي الخبرة. نعتقد أن مذكرة التفاهم هذه مع شركة Sungrow ستمهد الطريق للمساهمة في تحقيق أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الطاقة وتقديم ابتكارات فعالة من خلال التآزر الناتج عن هذا التعاون."

علق تومسون منغ، نائب رئيس شركة Sungrow PV & Storage BG، قائلاً: "إن تعاوننا مع جامعة خليفة له أهمية كبيرة بالنسبة لشركة Sungrow. مسترشدين برسالتنا "الطاقة النظيفة للجميع"، نحن حريصون على المساهمة في الانتقال إلى الطاقة النظيفة وتعزيز دعم شبكة الكهرباء في هذه المنطقة. يمكننا التخطيط لمخطط أكبر معًا من خلال التعاون مع جامعة خليفة!"

بموجب شروط مذكرة التفاهم، ستقوم شركة Sungrow وجامعة خليفة بتطوير ابتكارات متقدمة في مجال ابتكار الأنظمة وتحسين أداء الحلول في ظل الظروف المناخية في دول مجلس التعاون الخليجي. ستشمل الشراكة ما يلي:

التجارب المشتركة وتطوير النماذج الأولية.

استكشاف فرص الرعاية والتعاون مع جهات معنية إضافية.

إنشاء مرافق للبحث والاختبار.

وفي وقت سابق، زار وفد من شركة Sungrow المختبرات والمرافق البحثية في مركز الطاقة والطاقة المتقدمة بجامعة خليفة، وأبدى الوفد اهتمامه بالتعاون في بعض المشاريع البحثية الجارية. ومن المتوقع أن تمهد هذه الشراكة الاستراتيجية الطريق لتحقيق تقدم رائد في قطاع الطاقة المتجددة في الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا

تركز جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وهي المؤسسة البحثية الأعلى تصنيفاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، على تطوير قادة عالميين ومفكرين نقديين في العلوم والهندسة والطب. تسعى الجامعة ذات المستوى العالمي إلى أن تكون عاملاً محفزاً لنمو أبوظبي واقتصاد المعرفة سريع التطور في دولة الإمارات العربية المتحدة، كوجهة تعليمية مفضلة ورائدة عالمياً بين الجامعات الدولية المعترف بها على نطاق واسع.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة : http://www.ku.ac.ae/

نبذة عن شركة Sungrow

شركة Sungrow، الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا الطاقة المتجددة، رائدة في مجال حلول الطاقة المستدامة لأكثر من 28 عامًا. اعتبارًا من يونيو/حزيران 2024، قامت Sungrow بتثبيت 605 جيجاوات من محولات الطاقة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم. تعتبر الشركة بأنها رقم 1 في العالم في تصدير المحولات الكهروضوئية (S&P Global Commodity Insights) وشركة تخزين الطاقة الأكثر جدارة بالتمويل (BloombergNEF). وتدعم ابتكاراتها مشاريع الطاقة النظيفة في أكثر من 180 دولة، مدعومة بشبكة من 520 منفذ خدمة تضمن تجربة عملاء ممتازة. في Sungrow، نحن ملتزمون بالوصول إلى مستقبل مستدام من خلال التكنولوجيا المتطورة والخدمة التي لا مثيل لها.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.sungrowpower.com .

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