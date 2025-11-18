Sunon تفتتح مركز تجربة الرياض لتقديم مساحات عمل مستدامة ومرنة

الرياض، المملكة العربية السعودية، 18 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- احتفلت Sunon رسمياً بافتتاح مركز تجربة الرياض، بالشراكة مع شركة ميغا بروجكتس للمقاولات، إحدى الشركات الرائدة في مجال التصميم الداخلي وأعمال التجهيز في المملكة العربية السعودية. يمثل هذا التعاون خطوة محورية في استراتيجية Sunon لتعزيز حضورها في الشرق الأوسط وتوطيد علاقاتها مع الشركاء المحليين. لا يقتصر دور المركز على كونه مجرد صالة عرض، بل يُعد منصة لاستكشاف مستقبل العمل من خلال التصميم المستدام والمبتكر.

Riyadh Sunon Experience Center Riyadh Sunon Experience Center Ribbon Cutting Ceremony

يجسد مركز تجربة الرياض التزام Sunon بتقديم حلول مساحات عمل مستدامة تركز على الإنسان. وتتجلى هذه الرؤية في منتجات مبتكرة، منها كرسي H5 المصنوع من البلاستيك المتجه إلى المحيط المعاد تدويره، و MixCube ، منظومة الأثاث المعياري التي تجمع بين المرونة والكفاءة. ولا يقتصر التصميم المعياري على تمكين مساحات العمل من التكيّف مع المتطلبات المتغيرة، بل يُسهم أيضاً في تقليل هدر المواد وإطالة العمر الافتراضي للأثاث، مما يعكس نهج Sunon في الابتكار المستدام. وتُبرز هذه الحلول مجتمعةً كيف تُترجم Sunon رؤيتها للاستدامة إلى بيئات عمل ملموسة جاهزة للمستقبل، بما يتوافق تماماً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وجاء المركز ثمرة تعاون وثيق مع شركة ميغا بروجكتس للمقاولات، مما يعكس الشراكة القوية التي تدعم نمو Sunon في الشرق الأوسط.

وقالت سيندي شي، المديرة الإدارية لقسم الأعمال العالمية لدى شركة Sunon : "يجسد مركز تجربة الرياض إيماننا بالنمو المشترك مع شركائنا. ومن خلال تقريب معايير التصميم العالمية والممارسات المستدامة من أماكن تواجد عملائنا، نسعى إلى تهيئة بيئات عمل تُلهم الإبداع، وتعزز الرفاهية، وتدعم مستقبلاً أكثر استدامة".

واستقطب يوم الافتتاح شركاء وضيوفاً من مختلف أنحاء المنطقة، احتفاءً ليس بمساحة جديدة فحسب، بل برؤية مشتركة للتعاون والتقدم. ومع استمرار توسع Sunon في الشرق الأوسط، يُقدّم مركز تجربة الرياض نموذجاً حياً لكيفية تضافر الشراكات الاستراتيجية والتصميم المستدام والرؤى المحلية لتشكيل الجيل القادم من بيئات العمل.

الموقع الإلكتروني: www.sunonglobal.com

يوتيوب: @sunonfurniture

إنستغرام: @sunonfurniture

لينكد إن: Sunon Group Co., Ltd.

فيديو - https://www.youtube.com/watch ؟ v=YEhofmb5pVA

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2824334/053A3771.jpg