سنغافورة, 28 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم SUNRATE، وهي منصة عالمية ذكية لإدارة المدفوعات والخزانة، أن Prosperity7 Ventures، صندوق النمو المتنوع التابع لـأرامكو السعودية للاستثمارات الجريئة Aramco Ventures، قد استثمرت في الشركة في أحدث جولة تمويل لها من فئة D-1.

قادت Prosperity7 Ventures جولة تمويل D-1، والتي تضمنت أيضًا استثمارًا لاحقًا من قبل Softbank Ventures Asia.

ووفقًا لـ FXC Intelligence، من المتوقع أن يصل حجم سوق المدفوعات العالمية B2B إلى 56.1 تريليون دولار بحلول عام 2030. حيث تستعد SUNRATE للاستفادة من هذه الإمكانات الهائلة في السوق. تعتزم SUNRATE استخدام الأموال لقيادة المزيد من خطط التوسع، بالإضافة إلى الاستثمار الاستراتيجي لزيادة تعميق منتجات وخدمات SUNRATE المتطورة، مثل المدفوعات الدولية وخدمات التحصيل العالمية، لتعزيز مكانتها كمنصة دفع رائدة عبر الحدود B2B في الأسواق الناشئة.

في الآونة الأخيرة، أعلنت SUNRATE أيضًا أنها حصلت بنجاح على موافقة ترخيص خدمات أسواق رأس المال ("CMS") من سلطة النقد في سنغافورة ("MAS"). SUNRATE هي واحدة من الشركات القليلة في سنغافورة التي تمتلك أيضًا ترخيص مؤسسة الدفع الرئيسية (MPI) من MAS لخدمة إصدار الحسابات، وخدمة تحويل الأموال المحلية، وخدمة تحويل الأموال عبر الحدود، وخدمة اكتساب التاجر، وخدمة إصدار الأموال الإلكترونية، بالإضافة إلى ترخيص CMS.

وقال Paul Meng، المؤسس المشارك في SUNRATE: "في هذه البيئة الاقتصادية الكلية الصعبة، فإن وجود مستثمرين جدد وحاليين مرموقين يستثمرون في SUNRATE هو دليل على نمونا القوي المستدام وقدرتنا المثبتة. تضعنا استثمارات Prosperity7 Ventures في وضع رائع للنمو المتسارع والاستمرار مع الطلب المتزايد باستمرار على حلول الدفع عبر الحدود العالمية B2B الرائدة في الصناعة في الأسواق الناشئة مع خطة للتوسع في الأسواق الناشئة الأخرى مثل الشرق الأوسط."

وقال أيسر طيب، المدير التنفيذي لصندوق Prosperity7 Ventures: "إن تطبيق التكنولوجيا المتطورة لمواجهة تحديات التمويل والدفع يمكن أن يفتح إمكانات هائلة ويكون له تأثير إيجابي كبير في تحويل الاقتصاد والمجتمع." "على مدى السنوات القليلة الماضية، نجحت SUNRATE في بناء شبكة دفع B2B واسعة النطاق تعالج الاختناقات المهمة في تسهيل المدفوعات السريعة وغير المعقدة عبر الحدود. نحن سعداء للغاية لقيادة هذه الجولة من الاستثمار، حيث أننا نتشارك مع SUNRATE وندعم النمو المستمر والتوسع في نظام الدفع الفريد الخاص بهم عبر مناطق جغرافية جديدة."

نبذة عن SUNRATE

SUNRATE هي منصة عالمية ذكية لإدارة المدفوعات والخزينة للشركات في جميع أنحاء العالم. منذ إنشائها في عام 2016، تم الاعتراف بشركة SUNRATE كمزود رائد للحلول، وقد مكنت الشركات من العمل وتوسيع نطاقها محليًا وعالميًا في أكثر من 150 دولة ومنطقة من خلال منصتها الخاصة المتطورة وشبكتها العالمية الواسعة وواجهات برمجة التطبيقات القوية. من خلال مقرها العالمي في سنغافورة ومكاتبها في هونغ كونغ وجاكرتا ولندن وشنغهاي، تتعاون SUNRATE مع أفضل المؤسسات المالية العالمية، مثل Citibank و Standard Chartered و Barclays وهي العضو الرئيسي في كل من Mastercard و Visa.

لتعرف المزيد عن SUNRATE، قم بزيارة https://www.sunrate.com/

نبذة عن Prosperity7 Ventures

Prosperity7 Ventures (P7)هو صندوق النمو المتنوع لشركة أرامكو للاسثتمارات الجريئة، وهي شركة تابعة لأرامكو السعودية، الشركة الرائدة في مجال الطاقة والكيماويات المتكاملة في العالم. اسم الصندوق مشتق من "بئر الازدهار"، وهو أول بئر نفط يكتشف في السعودية. مع المضي قدمًا في هذا التاريخ الرائد، نستثمر عالميًا، مع رؤية طويلة الأجل، في التقنيات المتقدمة ونماذج الأعمال التحويلية التي تحقق الازدهار والتأثير الإيجابي على نطاق واسع.

https://www.prosperity7vc.com/

ملاحظة مهمة: لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع للأوراق المالية لشركة SUNRATE في أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الالتماس أو البيع لهذه الأوراق المالية غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية قضائية من هذا القبيل.

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