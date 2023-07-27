SUNRATE تختتم جولة تمويل من السلسلة D-2 بقيادة Sequoia Capital جنوب شرق آسيا (المعروفة الآن باسم Peak XV Partners)

سنغافورة، 27 يوليو 2023 / /PRNewswire-- SUNRATE هي منصة عالمية ذكية لإدارة المدفوعات والخزانة، أعلنت اليوم أنها جمعت جولة تمويل موسعة من السلسلة D (السلسلة D-2) من Sequoia Capital Southeast Asia (المعروفة الآن باسم Peak XV Partners). كما ساهمت Prosperity7 Ventures و Softbank Ventures Asia في الجولة.

سيمكن التمويل SUNRATE من تسريع خططها للتوسع العالمي من خلال دفع التطوير المبتكر لتقنياتها، وتعميق المنتجات والخدمات المتطورة، وتوظيف أفضل المواهب في الصناعة، وكذلك توفير المرونة لاستكشاف فرص استراتيجية إضافية.

توفر SUNRATE منتجات وخدمات الدفع العالمية للشركات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المدفوعات الدولية والتحصيل العالمي وإصدار البطاقات التجارية وإدارة الخزانة. يُمكن للشركات إجراء المدفوعات إلى أكثر من 150 دولة والتعامل بأكثر من 100 عملة. كما أنهم يتمتعون بخدمات التحصيل العالمية المتاحة بأكثر من 30 عملة، وجمع الأموال بأكثر من 10 عملات عالمية رئيسية (كما لو كانت مدفوعات محلية)، وتسوية إنفاق البطاقات بأكثر من 15 عملة. كجزء من رؤية SUNRATE العالمية لدفع التحويل الرقمي B2B، فإنها توفر أيضًا أدوات فعالة لإدارة الخزانة مثل TreasuryOS و RiskOS، لتمكين الشركات من إدارة أصولها والتزاماتها وسيولتها المالية والإشراف عليها.

قال Paul Meng، المؤسس المشارك في SUNRATE: "لقد بدأنا SUNRATE بهدف متواضع هو تحسين تجربة المدفوعات للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ("SMBs"). على مر السنين، شهدنا بشكل مباشر كيف افادت منتجاتنا وخدماتنا الشركات؛ من خلال توفير معاملات آمنة سريعة وخدمة عملاء عالية الجودة بالإضافة إلى تكاليف أقل وشفافة. إن وجود مستثمرين مرموقين مثل Peak XV Partners معنا في هذه الرحلة هو دليل على جهودنا وأدائنا – في ترسيخ أنفسنا كمنصة دفع عالمية رائدة عبر الحدود بين الشركات في الأسواق الناشئة. من خلال إزالة احتكاك مدفوعات الأعمال ومساعدة الشركات على التحول الرقمي، تعمل SUNRATE على تمكين الشركات — ومساعدتها على التوسع عبر الحدود بسلاسة وفعالية".

في العام الماضي، توسعت أعمال SUNRATE بشكل كبير وحققت زخمًا كبيرًا في الأسواق الناشئة. تعتزم SUNRATE استخدام الأموال من هذه الجولة لتسريع النمو في الأسواق الناشئة، مثل جنوب شرق آسيا والهند، والاستمرار في جذب عملاء جدد على مستوى العالم وستستمر الشركة في جلب أفضل المواهب لتتناسب مع مسار نموها العالمي العام.

وقال Abheek Anand، العضو المنتدب في Peak XV: "تعمل مدفوعات الأعمال عبر الحدود كأساس حيوي لسوق التجارة العالمية التي تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات. قامت SUNRATE ببناء شبكة دفع عالمية خاصة ومحفظة منتجات متنوعة لتوفير قدرات دفع سريعة ومتوافقة ومنخفضة التكلفة للعملاء عبر أسواق متعددة في آسيا. نحن متحمسون للشراكة مع الفريق وهم يواصلون التوسع بسرعة وبشكل مستدام كشركة رائدة في الأسواق الناشئة في هذه الفئة الضخمة".

يأتي تدفق الاستثمار في الوقت المناسب عندما لا تزال فرص السوق الناشئة لـ SUNRATE في المدفوعات العالمية عبر الحدود بين الشركات والبطاقات تتوسع بوتيرة سريعة. ووفقًا لـ FXC Intelligence، من المتوقع أن يصل حجم سوق المدفوعات العالمية B2B عبر الحدود إلى 56.1 تريليون دولار بحلول عام 2030.

نبذة عن SUNRATE

SUNRATE هي منصة عالمية ذكية لإدارة المدفوعات والخزينة للشركات في جميع أنحاء العالم. منذ إنشائها في عام 2016، تم الاعتراف بشركة SUNRATE كمزود رائد للحلول، وقد مكنت الشركات من العمل وتوسيع نطاقها محليًا وعالميًا في أكثر من 150 دولة ومنطقة من خلال منصتها الخاصة المتطورة وشبكتها العالمية الواسعة وواجهات برمجة التطبيقات القوية. من خلال مقرها العالمي في سنغافورة ومكاتبها في هونغ كونغ وجاكرتا ولندن وشنغهاي، تتعاون SUNRATE مع أفضل المؤسسات المالية العالمية، مثل Citibank و Standard Chartered و Barclays وهي العضو الرئيسي في كل من Mastercard و Visa. لمعرفة المزيد عن SUNRATE، قم بزيارة https://www.sunrate.com/

نبذة عن Peak XV Partners (المعروفة سابقًا باسم Sequoia Capital India & SEA)

Peak XV Partners (المعروفة سابقًا باسم Sequoia Capital India & SEA) هي شركة استثمارية رائدة في مجال رأس المال الاستثماري والنمو في جميع أنحاء الهند وجنوب شرق آسيا وخارجها. Peak XV (تُنطق بيك فيفتين) كان الاسم المستخدم لجبل ايفرست قبل أن يطلق عليه ذلك. إنه يجسد كل ما نعتقده حول بناء أعمال طويلة الأمد تقف شامخة وتلهم العظمة.

على مدى السنوات الـ 17 الماضية من عملياتنا في المنطقة، نمت Peak XV لإدارة أكثر من 9 مليارات دولار من رأس المال عبر 13 صندوقًا واستثمرت في أكثر من 400 شركة. لمعرفة المزيد، قم بالاطلاع على peakxv.com.

ملاحظة مهمة: لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع للأوراق المالية لشركة SUNRATE في أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الالتماس أو البيع لهذه الأوراق المالية غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية قضائية من هذا القبيل.

Sunrate SOURCE