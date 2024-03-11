Swissport هي عميل إطلاق لـ Cargospot-neo الجديد من CHAMP

يقدم Cargospot-neo Handling مجموعة واسعة من إمكانيات الأتمتة لعمليات المناولة مع تقنيات تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، ومجموعة تطبيقات الهواتف الأكثر تقدمًا من بين المتاح، مما سيسمح لـ Swissport بتحقيق كفاءات بنسبة 30% في المستودع.

كونها جزءًا من منصة neo الموحدة من CHAMP، ستتمكن Swissport من الوصول السلس إلى خدمات CHAMP الأخرى مثل Traxon Global Customs و Traxon Global Security، ما يوفر لوحات تحكم متكاملة مع تحليلات قابلة للتنفيذ والتي ستمكن Swissport من الاستجابة بشكل أكثر سرعة للأحداث غير المخطط لها.

Cargospot-neo Handling مجهز أيضًا للمستقبل مع تقعيل ONE Record، مما سيسمح لـ Swissport بتوسيع مشاركتها للمعلومات مع مجتمع CHAMP الواسع والمتصل من الخطوط الجوية والذي يمكنه استغلال 1Neo-Connect Super Node من CHAMP.

تتحسن رحلة التحول الخاصة بـ Swissport أكثر مع تضمين ثلاث وحدات: مدير المهام، بوابة العملاء ونقطة الخدمة المتنقلة.

• مدير المهام: يمكن من وجود عملية "توجيه"، حيث يمكن توجيه موارد المحطة لأداء المهام أو تنفيذ التعليمات من خلال الأجهزة المحمولة ووسائل أخرى.

• بوابة العملاء: تبني على نجاح بوابة Cargospot الحالية، مقدمة عمليات بصفر تلامس مخصصة لعمليات محطات شحن البضائع.

• نقطة الخدمة المتنقلة: تعمل كـ "كشك افتراضي" يوفر الدعم لعمليات العملاء التي تتم مع صفر تلامس والتي يتم إجراؤها عادة في محطات الشحن، بدون تكلفة أو متطلبات مساحة محطات الأكشاك الثابتة.

مع قيم مشتركة من الابتكار والتعاون، والالتزام بتوفير حلول عالية الجودة، Swissport و CHAMP منظمتان بشكل تام لإطلاق Cargospot-neo Handling.

ستستفيد عمليات مناولة شحنات البضائع على مستوى العالم لـ Swissport من تدفقات العمل الرقمية والجاهزة للمستقبل، ومعايرة العمليات، وزيادة التعاون، ومشهد تكنولوجيا معلومات مبسط مع رؤية على مستوى العالم في منصة واحدة، ما يمكن تحقيق زيادات في الإنتاجية، وبصيرة وأداء أفضل بالنسبة للتشغيل، وفي النهاية، تجربة عملاء أفضل.

"في Swissport، نحن نقود برنامج تسريع تكنولوجيا طموح ونلتزم بلا هوادة بالابتكار والحلول المتمركزة على العميل لتمييز أنفسنا عن منافسينا،". يقول ذلك Dirk Goovaerts، رئيس شحن البضائع العالمي والرئيس التنفيذي لـ Swissport International لمنطقة CEMEA. "في حين أن تبادل البيانات حاليًا في مراكز الشحن الجوي لدينا يعتمد على المراسلة، فإن المستقبل يحمل الإمكانية لاتصالات باستخدام واجهة برمجة التطبيقات API الديناميكية ثنائية الاتجاه مع عملائنا وشركائنا في سلسلة قيمة الشحن الجوي، ما يشكل تحسينًا كبيرًا على بنيتنا التحتية التكنولوجية.".

قال Chris McDermott، الرئيس التنفيذي لـ CHAMP Cargosystems: "إطلاق Cargospot-neo يقدم فرصًا هائلة لشركات الشحن الجوي مثل Swissport الذين يسعون لتقديم تجربة عملاء على مستوى عالمي والعمل مع التكنولوجيا فائقة التطور. لقد استمتعنا بعلاقة مثمرة استمرت 20 عامًا والتي مكنتنا من التعاون على هذا الإطلاق، ونتطلع إلى سنوات أكثر بكثير قادمة من المنفعة المشتركة.".

للمزيد من المعلومات، برجاء زيارة www.champ.aero.

حول Swissport

في عام 2023، قدمت Swissport International AG خدمات أرضية للمطار من الدرجة الأولى لحوالي 232 مليون مسافر على الخطوط الجوية (2022: 186 مليون) وتعاملت مع حوالي 4.7 مليون طن من الشحنات الجوية (2022: 4.8 مليون) في 115 مركز شحن جوي في جميع أنحاء العالم. بنهاية ديسمبر 2023، كانت الرائدة العالمية في الخدمات الأرضية للمطارات ومناولة شحنات البضائع الجوية، والتي لديها حوالي 60,000 موظف، نشطًة في 286 مطار في 44 دولة عبر ست قارات.

حول CHAMP

توفر CHAMP Cargosystems أوسع نطاق من الحلول المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات وخدمات التوزيع لسلسلة الشحن الجوي للبضائع. تشمل المحفظة أنظمة الإدارة الأساسية، وخدمات المراسلة، وحلول شحن البضائع الإلكترونية والتي تعرف تحت العلامات التجارية Cargospot و Traxon.

تخدم الشركة أكثر من 200 شركة طيران ووكيل مبيعات عام GSA، وتربط هؤلاء بحوالي 4000 شركة شحن و ووكيل مبيعات عام GSA على مستوى العالم.

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