SWS Medical تقدّم حلول تنقية الدم المتقدمة للجيل القادم في معرض WHX دبي 2026

تشونغتشينغ، الصين، 9 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- ستشارك شركة SWS Medical في معرض دبي للصحة العالمية (WHX) للسنة السابعة على التوالي. من 9 إلى 12 فبراير، سيشارك فريق SWS في جناح رقم 37.D70-01، للتفاعل مع قادة الصناعة والشركاء والعملاء.

تعمل الشركة ضمن سلسلة قيمة متكاملة بالكامل لتنقية الدم تشمل البحث والتطوير، والتصنيع، والتوزيع العالمي، مما يمكّنها من تقديم حلول مبتكرة وعالية الجودة على مستوى العالم. في أواخر عام 2025، وقّعت شركة SWS مذكرة تفاهم (MOU) مع مزوّد رائد للخدمات الطبية والمختبرية في الشرق الأوسط، لتأسيس إطار استراتيجي للتعاون التجاري والابتكار في الرعاية الصحية الذكية.

بصفتها رائدة في قطاع الأجهزة الطبية الصيني المتوسع عالميًا، تسلط مشاركة شركة SWS Medical في معرض WHX دبي الضوء على قدراتها المتقدمة في التكنولوجيا وتعزز مكانتها المتنامية في سوق تنقية الدم العالمي.

في معرض WHX لعام 2026، ستعرض شركة SWS Medical أحدث ابتكاراتها في مجال تنقية الدم لعلاج الغسيل الكلوي والرعاية الحرجة:

سلسلتا SWS-4000 وSWS-6000 ، تمثلان تكنولوجيا الغسيل الكلوي الرائدة في الصين، بحصة سوقية مجمعة بلغت 20% في الصين عام 2025. يُعدّ SWS-6000 — وهو الطراز الأكثر مبيعًا لشركة SWS على مستوى العالم — الجهاز الوحيد للغسيل الكلوي في الصين الذي يتميز بمراقبة معتمدة للضغط الدموي، وحجم الدم، ودرجة الحرارة، ومعدل التطهير عبر الإنترنت. يتميز جهاز SWS-4000 بنظام HDF عبر الإنترنت، الذي يتيح إنتاج سوائل معقمة مخصصة وفورية حسب احتياجات كل مريض. يوفر الجهازان علاجًا أكثر أمانًا وكفاءة من خلال المراقبة اللحظية، والتحكم البسيط، وميزات السلامة الآلية.

يُعدّ SWS-5000 ، الجهاز رقم 1 في الصين للعلاج الكلوي البديل المستمر (CRRT) لثلاث سنوات متتالية والحاصل على شهادة CE، منصة متكاملة حائزة على جوائز تدعم تنقية الدم المتعددة للأعضاء، بما في ذلك الكبد والكلى والقلب والرئتين والبنكرياس.

تُصنَّع أجهزة غسيل الكلى SWS باستخدام تقنية التعقيم بالبخار تحت الضغط المسبق المملوكة للشركة ومواد خالية بنسبة 100% من مادة البيسفينول أ (BPA)، لتوفر قدرة عالية على إزالة الفضلات، وتصريفًا موثوقًا للسوائل، والحفاظ على الألبومين بما يتوافق مع أفضل الممارسات السريرية.

تعمل منصة الإدارة المتكاملة على ربط مراكز الغسيل الكلوي والأطباء والمرضى من خلال – مركز البيانات، وبطاقة المريض، ونظام إدارة الديلزة الدموية – لتخلق نظامًا مغلقًا يحوّل بيانات الغسيل الكلوي إلى رعاية أكثر ذكاءً وأمانًا وكفاءة.

يقع مقر شركة SWS Medical في تشونغتشينغ، الصين، وهي شركة أجهزة طبية مُدرجة في البورصة العامة (سوق STAR، بورصة شنغهاي: 688410)، ومتخصصة في حلول تنقية الدم لعلاج الغسيل الكلوي والرعاية الحرجة. تلعب الشركة دورًا رائدًا في دفع صناعة تنقية الدم في الصين قدمًا، حيث ترأس التحالف الاستراتيجي للابتكار التكنولوجي في صناعة تنقية الدم بالصين، وتسهم في وضع المعايير الوطنية ومعايير الصناعة. تعمل شركة SWS Medical على المستوى العالمي، حيث تحمل منتجاتها شهادات مطابقة للمعايير الدولية للجودة والتنظيم، بما في ذلك علامة CE والامتثال لمعيار ISO 13485:2016.

swsdialysis.com