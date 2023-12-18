Syncron تعيّن رئيسًا جديدًا للمنتجات والتكنولوجيا لدفع الابتكار والنمو

Sean O'Neill ينضم إلى فريق القيادة الواضع للرؤى في Syncron للإشراف على التوجيه الاستراتيجي وتطوير وتنفيذ مبادرات المنتجات والتكنولوجيا في المنظمة.

ستوكهولم, 18 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت Syncron اليوم، وهي شركة عالمية رائدة في مجال حلول إدارة دورة حياة الخدمة الذكية التي تمكّن كبار المصنعين والموزّعين من الاستفادة من اقتصاد الخدمات الجديد في العالم، عن تعيينها Sean O'Neill بصفة رئيس المنتجات والتكنولوجيا، اعتبارًا من الآن.

Sean O'Neill, Chief Product and Technology Officer, Syncron

وتتمثل مهمة O'Neill بعد تعيينه بصفة رئيس قسم المنتجات والتكنولوجيا (CPTO)، في توحيد جميع حلول Syncron كمجموعة متكاملة تمامًا من الإمكانيات لمساعدة مصنعي المعدات الأصلية (OEM) في إدارة أعمال خدمات المعدات الخاصة بها بطريقة متصلة تمامًا، مما يعزز مستويات خدمة العملاء النهائيين بجودة تتجاوز أفضل الحلول الفردية.

يتمتع O'Neill بخبرة تزيد على 25 عامًا في مجال تقاطع احتياجات العملاء والتكنولوجيا وتأثير الأعمال. وقبل انضمامه إلى Syncron، كان O'Neill يشغل منصب رئيس المنتجات في GfK، حيث لعب دورًا أساسيًا في إطلاق منصتها للذكاء التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. كما عمل في Amazon وTesco والعديد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، مما أدى إلى خلق قيمة تجارية كبيرة عبر قطاعات التكنولوجيا والسلع والبائعين بالتجزئة على مستوى العالم. ويحرص O'Neill على القيادة بثقافة النزاهة والعمل والصدق الفكري والمساءلة متسلحًا بمسيرة حافلة بالإنجازات وعقلية شاملة للأعمال.

قال O'Neill "إن مشاهدة النجاح الهائل الذي حققته Syncron حتى الآن وإدراك الإمكانات الهائلة للنمو الكبير في السنوات المقبلة يمنحك بالفعل الإلهام". "ويشرفني أن أشرع في هذه الرحلة، وأن أخدم عملاءنا الكرام، وأن أتعاون مع فريقنا الاستثنائي وأن أساهم في تحقيق هدفنا المتمثل في جعل العالم مكانًا ينعم بأفضل الخدمات."

تتمثل الرؤية الثابتة في Syncron في أن تكون في طليعة الابتكار التكنولوجي، مما يدفع النمو والتوسع في المشهد المتطور باستمرار لخدمات ما بعد البيع وعمليات الخدمات. مدعومًا بسجل حافل يعزز الابتكار، يستعد O'Neill للعب دور محوري في توجيه Syncron نحو نمو غير مسبوق، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في حلول إدارة خدمات ما بعد البيع. تتماشى رؤية O'Neill الاستراتيجية والتزامه بتجاوز حدود التكنولوجيا بسلاسة مع رؤية فريق القيادة لمستقبل يتميز بالتقدم والتوسع المستمرين.

"يجلب Sean ثروة من الخبرة في مجال أعمال الشركات التي تستفيد من البيانات والرؤى المستندة إلى البيانات، والتي ستعزز قدرة Syncron على مساعدة مصنعي المعدات الأصلية (OEM) في فهم وتحقيق أرباح من تحليل البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وبحيرات البيانات. وقال الدكتور Friedrich Neumeyer، الرئيس التنفيذي لشركة Syncron: " إن خبرته تكمّل تمامًا رؤيتنا للابتكار والنمو. "ونهدف من إضافته إلى فريق القيادة، إلى الارتقاء بمبادراتنا الاستراتيجية ودفع Syncron إلى آفاق جديدة."

نبذة عن Syncron

تساعد Syncron المصنعين والموزعين على الاستفادة من اقتصاد الخدمة الجديد من خلال تحسين ربحية ما بعد البيع وزيادة ولاء العملاء وتمكين الانتقال إلى الخدمة. تعمل Syncron على مواءمة جميع خدمات ما بعد البيع مع منصتها السحابية Connected Service Experience (CSX)، مما يساعد الشركات على تمييز أنفسهم من خلال تجارب ما بعد البيع الاستثنائية فيما يقومون بدفع نمو كبير في الإيرادات. تثق أفضل العلامات التجارية في العالم في Syncron، مما يجعلها أكبر شركة عالمية مملوكة للقطاع الخاص في حلول البرمجيات كخدمة (SaaS) لإدارة دورة حياة الخدمة الذكية. للمزيد، قم بزيارة syncron.com .

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