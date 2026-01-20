Tagit تنضم إلى Juniper Group

سنغافورة ,20 يناير 2026 /PRNewswire/ -- يسر Juniper Group، وهي مجموعة تشغيلية تابعة لـ Vela Software وConstellation Software, Inc. (TSX: CSU)، أن تعلن عن الاستحواذ على Tagit Singapore Pte Ltd.، وهي مزوّد عالمي رائد لحلول الخدمات المصرفية الرقمية، يساعد البنوك على تحديث أسلوب تفاعلها مع العملاء في مختلف مراحل حياتهم.

ستصبح Tagit جزءاً من TSI Group، وهو قسم تابع لـ Juniper Group، يقع مقره الرئيسي في تشيناي، الهند. تعد هذه الصفقة ثالث عملية استحواذ تنجزها TSI Group منذ انضمامها إلى Juniper Group في عام 2020، وهي ثاني عملية استحواذ لها في سوقها الأساسية في الهند. ستتمكن TSI Group، التي تضم شركتي TSI وSysArc اللتين تقدّمان بالفعل خدماتهما لبعضٍ من المؤسسات المالية الرائدة في العالم، من تعزيز عرض القيمة المقدم لعملائها من خلال حلول Tagit المبتكرة، والتي ستستفيد بدورها من المعرفة بالأسواق الأساسية والخبرة العميقة في القطاع التي تتمتع بها Juniper Group وVela Software.

يقع المقر الرئيسي لشركة Tagit في سنغافورة، ويتمثل جوهر عروضها في منصة الخدمات المصرفية الرقمية «Mobeix»

(Mobeix Digital Banking Platform)، وهي حل سحابي الأصل يعتمد على واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة (Open (API، وتكمله مجموعة من منتجات الخدمات المصرفية الرقمية الجاهزة للنشر، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية العائلية، والانضمام الرقمي للعملاء.

تمكّن حلول Tagit القابلة للتوسع والمجربة البنوك من معالجة أكثر من 100 مليار دولار أمريكي من المعاملات سنوياً بكفاءة، وتسريع الوقت اللازم لطرحها في السوق، وتقديم تجارب استخدام آمنة وشخصية، دون الاعتماد على فرق تطوير داخلية كبيرة.

وقال سانديب باغاريا، الرئيس التنفيذي لشركة Tagit: "يُسعدنا الانضمام إلى Juniper Group والدخول في المرحلة التالية من نمو Tagit. يعكس هذا الإنجاز التزامنا المشترك بالابتكار ونجاح العملاء." وأضاف: "كجزء من Juniper Group، نحن في وضع جيد لتسريع خريطة طريق منتجاتنا، وتوسيع نطاق وصولنا إلى السوق، وتقديم قيمة أكبر على المدى الطويل لعملائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم."

وصرّح السيد كارثيك دورايسوامي، الرئيس التنفيذي لشركة TSI Group، قائلاً: " نحن متحمسون للغاية للترحيب بـ Tagit في Juniper Group. يُعد فريق Tagit الموهوب ومنظومتها التقنية عالية الأداء إضافة رائعة إلى محفظتنا من شركات برمجيات التكنولوجيا المالية." وتابع قائلاً: "معاً، يمكننا تقديم حلول أكثر شمولاً وتلبية مجموعة متكاملة من الاحتياجات التقنية لعملائنا وشركائنا."

نبذة عن Tagit

Tagit هي مزوّد عالمي لتكنولوجيا الخدمات المصرفية الرقمية، تقدّم منصة خدمات مصرفية رقمية متعددة القنوات، سحابية الأصل ومعتمدة على واجهات برمجة التطبيقات (API)، مخصصة للخدمات المصرفية للأفراد والشركات والانضمام الرقمي والخدمات المصرفية العائلية. وبفضل الشراكات العالمية القوية والتركيز على تحقيق نتائج مثل اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم وتحسين الكفاءة، تعمل Tagit كشريك موثوق للتحول الرقمي للبنوك في عالم تنافسي يقدّم الرقمية في المقام الأول.

مزيد من المعلومات: https://www.tagitmobile.com

