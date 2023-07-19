Talos تطلق تكاملًا استراتيجيًا مع Figment لإضافة حصص لعملائها المؤسسيين

نيويورك، 19 يوليو، 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت Talos، المزود الرئيسي لتكنولوجيا تداول الأصول الرقمية المؤسسية، عن تكامل استراتيجي مع Figment، المزود الرائد للبنية التحتية الرهينة لتوسيع نطاق الوصول إلى مكافآت بروتوكول الرهينة لعملاء Talos. يجمع التكامل بين حل التداول المتطور من Talos وبنية حصص Figment الكاملة لتقديم الحل الأمثل لمؤسسة ما للتداول والحصة في Ethereum.

نتيجة للتكامل، سيتمكن العملاء المشتركون لشركة Figment وTalos قريبًا من المشاركة وعرض الأرصدة والمكافآت مباشرة من داخل واجهة مستخدم Talos المدعومة بمجموعة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بشركة Figment.

يوفر Staking ETH لحاملي الرموز المميزة فرصة فريدة لتأمين الشبكة وكسب المكافآت في هذه العملية. من خلال المساهمة في استقرار وأمن شبكة الإيثيريوم، تتم مكافأة حاملي التوكنات برسوم الإيثيريوم والمعاملات التي تم سكها حديثًا، مما يجعلها علاقة مفيدة بين البروتوكول والمشاركين في الرهان.

قال ألفونس مانديز، الرئيس العالمي للمبيعات وتطوير الأعمال في Talos: "نحن متحمسون للإعلان عن تكاملنا الاستراتيجي مع Figment والعمل جنبًا إلى جنب مع فريقهم العالمي". "من خلال الجمع بين حل التداول المتقدم الذي تقدمه Talos وبنية التخزين الشاملة من Figment، فإننا نخلق منصة مثالية للمؤسسات للتداول والاستحواذ على الإيثر. يوضح هذا التكامل التزامنا بتقديم حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة للمستثمرين المؤسسيين في مجال الأصول الرقمية ".

قال بن شبيجلمان، رئيس تطوير الشركات في Figment: "إن تكامل Figment Talos هو خطوة ثورية لتمكين العملاء المؤسسيين من خلال حل غير احتجازي شامل للأصول الرقمية". "تم تأسيس Talos كشركة رائدة في السوق لتداول الأصول الرقمية ونحن متحمسون لتمكين عملائهم من كسب مكافآت الرهان على Ethereum على نفس المنصة التي يتداولون عليها."

التكامل مباشر ومتاح لجميع عملاء Talos وFigment. لمعرفة المزيد، اتصل بـ Figment أو Talos.

ميزات الشكل الرئيسية

الرهان السلس: يمكن للعملاء كسب مكافآت الرهان من خلال البنية التحتية لشركة Figment للحصول على تجربة رهان سلسة، والقضاء على العمليات المعقدة والنفقات العامة.

تحكم كامل: يحافظ المستخدمون على السيطرة الكاملة على الرموز المميزة المفوضة لهم، وتخزينها بأمان في محافظهم الخاصة مع الاستفادة من البنية التحتية القوية والمدققة وغير الاحتجازية لشركة Figment .

بنية تحتية قوية للإيثيريوم: يوفر حل البنية التحتية من الجيل التالي من Figment للعملاء من المؤسسات الضوابط التشغيلية الشاملة التي يحتاجون إليها: بما في ذلك ميزات مثل المكافآت المعززة للمركبات الكهربائية والميكانيكية متعددة الطبقات ( Flasbots & Eden) ، والبيئة المعتمدة من SOC 2 Type I و ISO 27001 ، والدعم متعدد العملاء ( Teku، Lighthouse ) والدعم متعدد المناطق.

ميزات Talos الأساسية

التكاملات عبر النظام البيئي للأصول الرقمية: متكامل مع أكثر من 40 بورصة عملات مشفرة، ومكاتب خارج البورصة، ووسطاء رئيسيين، وأمناء ومقدمي خدمات تسوية لدعم دورة حياة التداول الكاملة.

الأدوات المؤسسية: خوارزميات التداول المتقدمة، وتوجيه الأوامر الذكية وتحليل تكلفة المعاملات ( TCA ) لتحسين التنفيذ.

كل شئ في مكان واحد: رؤية موحدة للأصول (المراكز، الأرصدة، الربح والخسارة، استخدام الائتمان) لتمكين إدارة المخاطر وسير العمل بعد التداول.

دعامة القفاز الأبيض: دعم العملاء على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع من خلال خطوط اتصال مباشرة.

حول Talos

يدعم Talos استراتيجيات تداول الأصول الرقمية على مستوى العالم. تم تصميم منصة Talos من قبل فريق يتمتع بخبرة لا مثيل لها في بناء أنظمة التداول المؤسسية، وهي موثوق بها من قبل أكبر المشاركين وأكثرهم تطوراً في السوق وعملائهم النهائيين لأدائها وموثوقيتها وأمانها. تمكن شبكتها المتنامية من الخدمات – منصة التداول والبيانات والتحليلات وأدوات المحفظة والتسوية، والتي يتم تقديمها مباشرة أو من خلال مقدمي الخدمات عبر البطاقة البيضاء – العملاء من جميع الأنواع من التعامل من البداية إلى النهاية بشكل أكثر كفاءة ودون القلق بشأن المخاطر الوسيطة غير الضرورية. لدى Talos مكاتب في نيويورك ولندن وقبرص وسنغافورة. لمزيد من الزيارة: www.talos.com

للاستفسارات الإعلامية

Figment: [email protected]

Talos: [email protected]

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