Taman Safari Indonesia: تجربة غامرة في العجائب الاستوائية في إندونيسيا

الرياض ، المملكة العربية السعودية, 21 أكتوبر / تشرين أول 2025/PRNewswire/ -- وسط الجمال المذهل للمناظر الطبيعية الاستوائية في إندونيسيا ، تقدم "تامان سفاري إندونيسيا (تي إس آي)" Taman Safari Indonesia (TSI) تجربة سفر تمزج بين المغامرة والراحة والانسجام الروحي، مما يجعلها واحدة من أكثر الوجهات المطلوبة للمسافرين من عمان والرياض وجدة. باعتبارها أكبر مؤسسة للحفاظ على الحياة البرية والترفيه في جنوب شرق آسيا ، تدعو "تامان سفاري إندونيسيا" الزوار إلى اكتشاف سحر الطبيعة والحياة البرية من خلال الضيافة الإندونيسية الأصيلة.

مع إرث يمتد لأكثر من أربعة عقود ، تدير "مجموعة تامان سفاري إندونيسيا" ثماني وجهات رئيسية: "تامان سفاري بوجور" ( Taman Safari Bogor )، و"ذا غراند تامان سفاري بريغن [جاوة الشرقية]" ( The Grand Taman Safari Prigen )، و"تامان سفاري بالي" ( Taman Safari Bali )، و"مارين سفاري بالي" ( Marine Safari Bali )، و"صولو سفاري [جاوة الوسطى]" ( Solo Safari )، و"ذا بيتش سفاري باتانغ" ( The Beach Safari Batang )، و"جاكرتا أكواريم آند سفاري" ( Jakarta Aquarium & Safari )، و"إنشانتنج فالي" ( Enchanting Valley ).

بالنسبة للمسافرين في الشرق الأوسط ، تعد "تامان سفاري بوجور" و"مارين سفاري بالي" من بين أبرز المعالم الرائعة. توفر "تامان سفاري بوجور"، التي تقع عند سفح "جبل جيدي بانجرانجو"، مغامرة سفاري مفتوحة النطاق داخل الغابة الاستوائية الباردة. يمكن للزوار إطعام الزرافات، ومراقبة الحيوانات من جميع القارات، والاستمتاع بمناظر الجبال الهادئة. مع خيارات تناول الطعام الحلال ، ومرافق الصلاة ، والإقامة الصديقة للأسرة مثل "سفاري ريزورت" ( Safari Resort )، و"رويال سفاري جاردن" ( Royal Safari Garden )، فإن "بوجور" تمثل الملاذ المثالي للعائلات المسلمة التي تسعى إلى الاسترخاء والتواصل مع الطبيعة.

في هذه الأثناء ، تجمع "مارين سفاري بالي" بين ثقافة الجزيرة الغنية والمشاهدات البحرية المثيرة. واحدة من أحدث مناطق الجذب وأكثرها سحرًا هي "فارونا" (Varuna) ، وهي تجربة تناول الطعام المسرحية المذهلة تحت الماء التي تدمج الفن والتكنولوجيا والمطبخ الحلال في عرض مبهر.

قال "ألكسندر زولكارنين"، المدير التنفيذي لشركة "إيه سي تي" ( ACT ) التابعة "لمجموعة تامان سفاري إندونيسيا": "لقد لاحظنا اهتمامًا متزايدًا بين المسافرين من عُمان والرياض وجدة في استكشاف التراث الطبيعي والثقافي لإندونيسيا". "من خلال "تامان سفاري بوجور" و "مارين سفاري بالي"، نهدف إلى خلق تجارب لا ترفه فقط بل تثري الروح وتقرب الزوار من عجائب الحياة البرية".

بصفتها عضوًا نشطًا في الرابطة العالمية لحدائق الحيوان والأحواض المائية (WAZA) ورابطة حديقة الحيوانات في جنوب شرق آسيا (SEAZA) ، فإن "تامان سفاري إندونيسيا" معترف بها عالميًا لالتزامها بالمحافظة على الحياة البرية، بما في ذلك برامج التكاثر للأنواع المهددة بالانقراض مثل نمر سومطرة ، وتنين كومودو، والباندا ووحيد القرن.

مع إمكانية الوصول السلس والخدمات الموجهة للأسرة والتفاني في الاستدامة ، أصبحت "تامان سفاري إندونيسيا" واحدة من الوجهات البيئية الأكثر جاذبية في آسيا ، حيث يمكن للمسافرين من الشرق الأوسط العثور على المغامرة والهدوء والمعنى في رحلة واحدة لا تُنسى.