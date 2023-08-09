TASC Corporate Services وhrtech توحدان قواهما لتمكين مؤسسات الشرق الأوسط من خلال حلول تكنولوجيا الموارد البشرية المتطورة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 9 غشت/آب 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت TASC Corporate Services ، الشركة الرائدة في تقديم حلول الموارد البشرية وخدمات الشركات في الشرق الأوسط، و hrtech ، شركة تحليل تكنولوجيا الموارد البشرية البارزة، عن شراكة استراتيجية تهدف إلى إحداث ثورة في طريقة اعتماد فرق الموارد البشرية للتكنولوجيا في سوق الشرق الأوسط. من خلال الجمع بين خبراتهما ومواردهما، تهدف كل من TASC Corporate Services وhrtech إلى تزويد المنظمات بمجموعة مبتكرة من الأدوات والخدمات لإدارة الموارد البشرية الفعالة.

تقدم مجموعة شركات TASC مجموعة شاملة من خدمات الأعمال، بما في ذلك إعداد الأعمال، وعمليات الامتثال، والتوظيف والتعاقد، والتوظيف الدائم، وخدمات PRO، وإدارة كشوف المرتبات، وغير ذلك الكثير، مما يسمح لأصحاب الأعمال بالتركيز فقط على نمو الأعمال الأساسية مع زيادة كفاءة العمل والإنتاجية.

وسعت hrtech، شركة محلل تكنولوجيا الموارد البشرية والتي مقرها في سنغافورة، الآن وجودها إلى دبي. تقدم hrtech خبرتها الاستشارية الواسعة وخبرتها في تكنولوجيا الموارد البشرية لتلبية الاحتياجات الفريدة للمنظمات الحديثة. من خلال هذه الشراكة، ستقوم مجموعة TASC بالاستفادة من قاعدة معارف hrtech لتقديم تكامل سلس لحلول تكنولوجيا الموارد البشرية في خدمات الموارد البشرية الحالية.

قال أنيروده غوش ، نائب رئيس TASC: "نحن سعداء بالشراكة مع hrtech وتعزيز وجودنا في سوق الشرق الأوسط". "حان الوقت لاحتضان المستقبل، لأننا ندرك أن الابتكار هو مفتاح النجاح في مشهد الموارد البشرية دائم التطور. تمكننا الشراكة مع hrtech، مزود الحلول المتطورة في الإمارات العربية المتحدة، من تشكيل مكان عمل ديناميكي وفعال ومتمحور حول الناس، حيث يتم تضخيم الفرص وتحقيق الإمكانات".

أعرب سريرام آير ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة hrtech، عن سعادته بشأن الشراكة، قائلاً: "تكمل خبرة TASC Outsourcing تمامًا رؤيتنا في توفير حلول الموارد البشرية المتطورة للشركات. من خلال دمج خدماتهم مع معرفتنا بتكنولوجيا الموارد البشرية، سنوفر لمنظمات الشرق الأوسط حلاً شاملاً لإدارة الموارد البشرية".

نبذة عن TASC Corporate Services

TASC Corporate Services، فريق من المتخصصين ذوي المعرفة والجديرين بالثقة، يخدمون كشركاء تجاريين استراتيجيين ومحليين في الشرق الأوسط. الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الامتثال الهامة الخاصة بك، بما في ذلك تشكيل الشركة والخدمات الحكومية ومعالجة كشوف المرتبات. من خلال دعمنا المخصص، نضمن أن نمو عملك يتوافق تمامًا مع اللوائح المحلية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: https://tasccorporateservices.com/

نبذة عن hrtech

hrtech ، شركة تحليل تكنولوجيا الموارد البشرية، مكرسة لتسهيل تحولات مكان العمل والقوى العاملة التي تؤدي إلى نتائج قوية للأعمال والموارد البشرية للمؤسسات في جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط. تتمثل رؤيتنا الثابتة في إنشاء نظام إيكولوجي للموارد البشرية مدفوع بالتكنولوجيا ومركز البيانات، مما يتيح إجراء تحولات ناجحة في مكان العمل والمواهب التي تغذي النمو التنظيمي وتمكن فرق الموارد البشرية من أن تصبح شركاء أعمال استراتيجيين. لتوجيه فرق الموارد البشرية خلال هذه الرحلة التحويلية، نعمل من خلال أربعة قطاعات متميزة: المجال الأكاديمي وتقديم المشورات والخبرات والاستشارات وحلول السوق ورعاية المواهب حسب الطلب. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: https://www.hrtech.sg

hrtech SOURCE