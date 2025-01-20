TCBY تواصل التوسع الدولي من خلال الشراكة الاستراتيجية مع مطاعم ستيرلنج في قطر

العلامة التجارية الشهيرة للزبادي المجمد تدخل فصلاً جديدًا من النمو في الشرق الأوسط

الدوحة، قطر, 20 يناير / كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة TCBY "تي سي بي واي"، واحدة من العلامات التجارية الأصلية والأكثر شهرة للزبادي المجمد في البلاد ، عن اتفاقية جديدة لتطوير الامتيازات متعددة الوحدات مع مطاعم ستيرلنج ، مما يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في التوسع الدولي للعلامة التجارية المحبوبة وفصلاً جديدًا لشركة "تي سي بي واي" في قطر.

تجلب مطاعم ستيرلنج، وهي شركة تابعة لمجموعة المفتاح الشهيرة ، أكثر من أربعة عقود من الخبرة بإدارة مواقع "تي سي بي واي" في قطر وعلاقات عميقة مع مشهد الأعمال في المنطقة. مجموعة المفتاح، التي تعترف بها فوربس كأحد أفضل 100 شركة عائلية عربية في الشرق الأوسط، كانت حجر الزاوية في اقتصاد قطر لأكثر من 60 عامًا. رحبت المجموعة مؤخرًا بجيل جديد من القيادة ، مما يشير إلى التركيز المتجدد على النمو الاستراتيجي والابتكار.

يعتمد اتفاق التوسع هذا على عقود من النجاح بين "تي سي بي واي" ومجموعة المفتاح ، مما يعكس الثقة المتبادلة والثقة التي تشاركها كلا المنظمتين. وبموجب الاتفاقية ، تخطط مطاعم ستيرلينج لفتح أكثر من 10 مواقع جديدة لشركة "تي سي بي واي" في قطر خلال السنوات الخمس المقبلة. في حين أن هذه الاتفاقية تركز حاليًا على "تي سي بي واي" ، هناك إمكانية لتقديم علامة تجارية شقيقة ، وهي كوكيز Mrs. Fields "مسز فيلدز"، في المستقبل. ومن المقرر أن تكون المتاجر الأولية في مناطق رفيعة المستوى في مراكز التسوق البارزة ، حيث من المتوقع أن يتم افتتاحها لأول مرة في عام 2025. تملك شركة "تي سي بي واي" ، التابعة لشركة Famous Brands International "فيمس براندز إنترناشونال"، شركة Pearl Street Equity L.L.C. "بيرل ستريت إكويتي إل إل سي"، وهي مكتب عائلة واحدة يقع في نيويورك تبلغ قيمته مليارات الدولارات.

، قال "سيماس ماكتراينفر"، الرئيس التنفيذي لمطاعم ستيرلينج: "تعتزم مطاعم ستيرلينج تعزيز وجود "تي سي بي واي" والشروع في هذا التوسع لجلب المزيد من المواقع إلى المجتمعات في جميع أنحاء قطر". نحن ندرك أن جاذبية الحنين لعلامة "تي سي بي واي" التجارية يتردد صداها بعمق مع المجتمع المحلي ، بينما الطلب المتزايد على الزبادي المجمد الممتاز يقدم فرصة استثنائية للنمو. من خلال الاستفادة من خبرتنا وارتباطنا العميق بالمنطقة ، نحن مستعدون لأخذ "تي سي بي واي" إلى آفاق جديدة."

يتوافق هذا التوسع بشكل سلس مع رؤية قطر الوطنية 2030 ، التي تؤكد على التنويع الاقتصادي على الصعيد الوطني وتطوير الأعمال وتحسين نمط الحياة والتقدم الاجتماعي. يرى فريق قيادة مطاعم ستيرلنج شركة "تي سي بي واي" كخيار مناسب ضمن هذا الإطار ، مع خطط لتحديث تجربة تناول الطعام مع تعزيز عادات الأكل الصحية بين العملاء. إنهم يضعون تصورات لدمج النكهات المستوحاة إقليميًا في القوائم المستقبلية ، ودمج التقاليد مع الابتكار لتلبية التفضيلات المتطورة للمستهلكين المحليين.

وقال جو لويس ، الرئيس التنفيذي لشركة "فيمس براندز إنترناشونال"، الشركة الأم لشركة "تي سي بي واي": "هذا الاتفاق هو علامة بارزة في رحلة "تي سي بي واي" للنمو العالمي". "لقد كان إرث مطاعم ستيرلنج ، والرؤية الاستراتيجية ، والتفاني في جعل "تي سي بي واي" جزءًا من مجتمعهم على مدار العقود القليلة الماضية لا يقدر بثمن ، ونحن سعداء بالالتزام على المدى الطويل بهذه العلاقة الناجحة. إن التزام مجموعة المفتاح والقيادة الجديدة يعززان ثقتنا في هذه الشراكة. على الصعيد المحلي، حققت "تي سي بي واي" مبيعات ثابتة وإيجابية في نفس المتجر على مدار السنوات الخمس الماضية، وهذا التوسع في جميع أنحاء قطر يدل على تفانينا في تنشيط العلامة التجارية في الداخل والخارج. نحن واثقون من أن مطاعم ستيرلنج ستحقق نجاحًا ملحوظًا ، ونحن نتطلع إلى رؤية هذه الشراكة تنمو."

تؤكد هذه الاتفاقية الجديدة على استراتيجية النمو الدولية الأوسع لشركة "تي سي بي واي". تستمر العلامة التجارية في جذب شركاء الامتياز في جميع أنحاء العالم ، حيث تقدم مجموعة واسعة من نكهات اللبن المجمد والحلويات التي تلبي جميع الأذواق والتفضيلات الغذائية ، بما في ذلك الخيارات الخالية من الألبان، والنباتية، وخالية من الغلوتين. مع أكثر من 35 طبقة تتراوح من الحلوى وأطباق الحلويات إلى الفواكه الطازجة والمكسرات والصلصات ، يمكن للعملاء تخصيص الحلويات المجمدة بالكامل. يقدم المتجر أيضًا مجموعة مختارة من أطباق الحلويات المجمدة ، بما في ذلك مخفوقات الحليب والبارفيه وآيس كريم صنداي والكعك والفطائر والمبرّدات ومثلج الفواكه الفوار والمزيد.

مع وجود أكثر من 360 موقعًا في جميع أنحاء العالم ، تحظى "تي سي بي واي" وعلامتها التجارية الشقيقة ، كوكيز Mrs. Fields "مسز فيلدز"، بمكانة تؤهلها للنمو المستمر من خلال الشراكات الدولية الاستراتيجية. لا يزال الشرق الأوسط منطقة ذات أولوية للتوسع ، مع خطط لإدخال المزيد من المواقع في السنوات المقبلة.

لمزيد من المعلومات حول مطاعم ستيرلنج أو "تي سي بي واي" في قطر ، يُرجى زيارة موقع الويب AlfmutahSterling.com ومتابعة حسابات الفيسبوك و إنستغرام . على الصعيد الدولي ، يمكن متابعة أحدث الأخبار والعروض الترويجية لشركة "تي سي بي واي" من خلال زيارة موقع الويب TCBY.com ومتابعة حسابات العلامة التجارية على الفيسبوك ، و تويتر ، و إنستغرام . لاستكشاف فرص الامتياز ، يُرجى زيارة موقع الويب TYCBFranchise.com .

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Alexis Paul

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