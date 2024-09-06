TCL تبث روح التقدم نحو التطور، وتكشف عن رؤيتها لمستقبل المسرح المنزلي وتكنولوجيا الأجهزة المحمولة وأجهزة المعيشة المنزلية في المعرض الإذاعي الدولي برلين 2024

برلين, 6 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- كشفت TCL Electronics، شركة الإلكترونيات الاستهلاكية الرائدة والعلامة التجارية التي تحتل المرتبة الثانية لأفضل أجهزة تلفاز في العالم، اليوم عن تشكيلة منتجاتها المتزايدة للحصول على نمط حياة أكثر ذكاءً وصحةً في المؤتمر الصحفي العالمي لشركة TCL في المعرض الإذاعي الدولي برلين 2024.تم تقديم المنتجات الجديدة في مكان في الهواء الطلق مبتكر بتصميم يشبه المكعب يجمع بين المستقبل والموضة، وتشمل أحدث إصدار من تلفزيون QD-Mini LED المتميز من TCL وتلفزيون NXTFRAME والهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية.

TCL IFA 2024 Global Press Conference

خلال هذه الفعالية، سلّط ممثلون كبار من TCL والشركات الشريكة الضوء على كيفية بث TCL روح التقدم من خلال شبكة شراكتها القوية والتقنيات المبتكرة التي تمزج بسلاسة أحدث التطورات مع التصاميم المتطورة، المصممة خصوصًا للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

منتجات جديدة تتمتع بتجارب سمعية وبصرية لا مثيل لها تغير مفهوم الترفيه المنزلي

مع استمرار صناعة التلفزيون في الاتجاه نحو أحجام أكبر وجودة صورة أعلى، عرضت TCL أحدث الإضافات إلى سلسلة QD-Mini LED TV الرائدة، X11H QD-Mini LED TV وC765. بفضل تقنية التحكم في الهالة في جميع النطاقات، يتمكن كلا الطرازين من ضبط عملية Mini LED بالكامل بدقة - بدءًا من الإضاءة إلى التصوير- لمعالجة مشكلات الهالة التي طال أمدها وتقديم تجارب بصرية سينمائية حقيقية. باعتبارها أفضل أجهزة التلفاز QD Mini LED الكبيرة الحجم، تتميز شاشة X11H مقاس 98 بوصة أيضًا بـ 14,112 منطقة تعتيم موضعية للحصول على أفضل تباين. وفي الوقت نفسه، تعمل ذروة السطوع التي تصل إلى 6,500 نيت على جعل كل إطار يتدفق بتفاصيل متداخلة ومستويات غير مسبوقة من الضوء والظل.

تقوم TCL بإعادة تعريف مفهوم الترفيه المنزلي مع إطلاق أول تلفزيون من NXTFRAME لها على الإطلاق. إنه أكثر من مجرد تلفزيون، فـ NXTFRAME مستقبل الفن الرقمي والترفيه في المنزل. لأول مرة، يجتمع الفن والتصميم والتكنولوجيا المتطورة في حزمة واحدة أنيقة، مما يؤدي إلى الحصول على جهاز ليس لمجرد المشاهدة فحسب، بل للعيش معه. يسمح وجوده في أي بيئة معيشية بإنشاء جو شخصي حقًّا، ويمتزج بسلاسة مع الديكور المنزلي مثل تحفة يعكس الذوق والأسلوب والطموحات الفردية. يحتوي الإصدار Pro من سلسلة NXTFRAME TV لشركة TCL أيضًا على Audio by Bang & Olufsen، وهو أول منتج من شراكة جديدة بين TCL وشركة الصوت الفاخرة العالمية. بفضل الصوت من Bang & Olufsen، تم ضبط شريط الصوت ومضخم الصوت الفرعي الخاص بالتلفزيون واختبارهما من قبل نفس خبراء الصوت من Bang & Olufsen الذين أتقنوا بعض مكبرات الصوت التي هي أكثر شهرة في العالم، مما يضمن جودة الصوت التي ترقى إلى معايير Bang & Olufsen المشهورة عالميًّا.

وتشمل المنتجات الأخرى التي تسهل تجارب الترفيه المنزلي الكبرى شريط الصوت Q85H الجديد مع الصوت المحيط المذهل وTCL R8U Professional Monitor. وأعلنت TCL أيضًا أن Dolby Atmos FlexConnect سيأتي إلى محفظة منتجات TCL الراقية في عام 2025، بما في ذلك سلسلة X. تطلق تقنية Dolby Atmos FlexConnect العنان لحرية وضع مكبرات الصوت في أي مكان تختاره للحصول على تجربة Dolby Atmos المحسنة بذكاء.

أحدثت التقنيات المحسّنة ذات الأداء المعزز ثورة في حياة مستخدمي الهواتف المحمولة

في إعلان حصري آخر في المعرض الإذاعي الدولي برلين 2024، كشفت TCL عن أحدث الهواتف الذكية من سلسلة NXTPAPER، وسلسلة TCL 50 NXTPAPER. تحتوي السلسلة الجديدة على NXTPAPER 3.0، أحدث إصدار من تقنية العرض TCL المحسنة من أجل عيون البشر الحائزة على جوائز. يتم تعزيز هذا من خلال مفتاح NXTPAPER الجديد تمامًا، وهو ابتكار متطور يمكّن المستخدمين من التبديل بين شاشة عادية وشاشة بأسلوب حبر إلكتروني منخفض الطاقة بمجرد الضغط على الزر. ثم إن هواتف سلسلة TCL 50 NXTPAPER هي أيضًا أول أجهزة NXTPAPER التي تتميز بقدرات الذكاء الاصطناعي المتكاملة بالشراكة مع Microsoft لتوفير الراحة والكفاءة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين عبر مجموعة من السيناريوهات.

إلى جانب طرازات سلسلة NXTPAPER الجديدة، أظهرت TCL أيضًا الجيل الثاني للجهاز اللوحي TAB 11 الذي تم إطلاقه حديثًا. يتميز المنتج بشاشة NXTVISION المذهلة البالغة 11 بوصة مع حافة نحيفة، ويوفر عرضًا محسنًا مع أداء يدوم طوال اليوم.

الأجهزة المعيشية المتصلة بسلاسة ترفع الحياة الذكية إلى المستوى التالي

بالنسبة إلى مستقبل الأجهزة المعيشية المنزلية، قدمت TCL سلسلة من أجهزة المعيشة المتصلة بخيارات جديدة من الألوان والمواد والزخارف (CMF) تحسن الجاذبية الجمالية والمتانة وتجربة المستخدم. مع التقنيات المبتكرة، والضوضاء التشغيلية المنخفضة، والتحكم الصوتي دون اتصال، والتكامل مع مراكز المنزل الذكية الرئيسية، يوفر TCL FreshIN 3.0 Fresh Air Conditioner جودة استثنائية وتجربة مستخدم إلى جانب تصنيف كفاءة الطاقة A +++.

كانت ثلاجات TCL Free Built-in وثلاجات Elite Kitchen Combi التي شهدت طفرة جديدة في مجال التبريد في المطبخ مع ظهورها لأول مرة في الفعالية. يمكن أن تُناسب ثلاجات TCL Free المدمجة بشكل مثالي المطابخ مع وجود فجوة سنتيمتر واحد فقط مطلوبة على كلا الجانبين، في حين تعمل Elite Kitchen Combi على تبسيط الحياة للمستهلكين من خلال توفير خيارات تنظيم متعددة الاستخدامات وفعالة.

وقد تم الكشف عن أحدث غسالة بمجفف من TCL، يمكنها أن تقتل جميع البكتيريا تقريبًا من خلال الحرارة والبخار، وتتضمن وضع Fresh On الذي يبقي الملابس المغسولة تتحرك في دورة لطيفة لمدة تصل إلى 10 ساعات لمنع التجاعيد والروائح الكريهة.

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جناح شركة TCL في المعرض الإذاعي الدولي في برلين 2024

التاريخ: في الفترة من 6-10 سبتمبر 2024

الموقع: قاعة 21A، ميسيدام برلين، ألمانيا

نبذة عن شركة TCL Electronics

تُعد شركة TCL Electronics (التي تتداول أسهمها في بورصة هونغ كونغ تحت رقم 1070) إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وأحد قادة صناعة التلفزيونات في العالم. تعمل شركة TCL في أكثر من 160 سوقًا حول العالم، وتتخصص في مجال البحث والتطوير وتصنيع منتجات الإلكترونيات الاستهلاكية، بما في ذلك أجهزة التلفزيون والصوت والأجهزة المنزلية والأجهزة المحمولة والنظارات الذكية والشاشات التجارية والمزيد. قم بزيارة موقع شركة TCL من خلال https://www.tcl.com.

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