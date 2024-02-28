TCL تصنف كثاني علامة تجارية لأجهزة التليفزيون في العالم لعامين متتاليين

هونج كونج، 28 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- تم الاعتراف مرة أخرى بـ TCL Electronics، وهي علامة تجارية رائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، كثاني أكبر علامة تجارية لأجهزة التليفزيون عالميًا من قبل شركة الأبحاث السوقية Omdia.

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وفقاً لتقرير Omdia العالمي Global TV Sets Report 2023، استطاعت TCL الحفاظ على مركزها الثاني في السوق العالمية لأجهزة التليفزيون حسب مبيعات العلامات التجارية للسنة الثانية على التوالي، مع مجموع شحنات بلغ 25.26 مليون وحدة، ما يمثل حصة سوقية بنسبة 12.5%. قاد هذا الإنجاز جزئيًا طرازات الشركة من أجهزة التليفزيون عالية المواصفات، والتي تضمنت سلسلة أجهزة تليفزيون Mini LED التي تم تقديمها في 2023. يشهد هذا القطاع من المنتجات نمو سريع في السنوات الأخيرة ويستمر في التمتع بطلب سوقي ملحوظ.

بهدف توسيع وتعزيز محفظتة منتجاتها من أجهزة التليفزيون عالية المواصفات، أطلقت TCL أول تلفزيون Mini LED في العالم في 2019، ما جعلها أيضًا أول شركة تنتج تلفزيونات Mini LED على نطاق استهلاكي واسع. بفضل تقنيات الـ Mini LED المتعددة المملوكة لها وقدرات الخوارزمية القوية، تقدم TCL جودة عرض لا توازى وتجربة مشاهدة مميزة من خلال أجهزة التليفزيون التي تقدمها.

أصدرت TCL أيضًا سلسلة من تليفزيونات Mini LED بقياس 98 إنش وأكبر في العام الماضي. بشكل مثير للإعجاب، قدمت الشركة أكبر تلفزيون QD-Mini LED في العالم بقياس 115 إنش لأول مرة في أمريكا الشمالية خلال معرض CES 2024، والذي يتفاخر بأكثر من 20,000 منطقة تعتيم محلية local dimming zone وسطوع يبلغ 5000 شمعة في ذروته.

في عام 2024، تظل TCL ملتزمة برفع معايير تقنيات تلفزيونات Mini LED وإلهام العظمة بين المستخدمين في جميع أنحاء العالم من خلال ابتكاراتها.

عن TCL Electronics

TCL Electronics ورمزها 1070.HK هي إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وأحد قادة صناعة التلفزيونات في العالم. تتواجد شركة TCL في الوقت الحالي في أكثر من 160 سوقًا حول العالم. تتخصص الشركة في البحث والتطوير وتصنيع منتجات الإلكترونيات الاستهلاكية التي تتنوع بدءًا من أجهزة التلفزيون وأجهزة الصوت والأجهزة المنزلية والأجهزة المحمولة والنظارات الذكية والشاشات التجارية وغيرهم. قم بزيارة موقع شركة TCL من خلال https://www.tcl.com.

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