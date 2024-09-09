TCL تقدم محفظة منتجات واسعة وتقنيات مبتكرة لنمط حياة أكثر ذكاءً وصحةً في معرض IFA 2024

برلين, 9 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- قدمت "تي سي إل إلكترونيكس" (TCL Electronics)، وهي شركة رائدة للإلكترونيات الاستهلاكية وثاني أكبر علامة تجارية لأجهزة التلفزيون في العالم ، أحدث مجموعاتها من التقنيات المبتكرة في معرض "آي إف أيه 2024" (IFA 2024) في برلين ، والتي تضم أحد أكثر خطوط إنتاجها شمولاً. مع احتفال معرض "آي إف أيه" بالذكرى المئة لتأسيسه ، أحدثت "تي سي إل" أيضًا تأثيرًا كبيرًا في مساحة المعرض الأكبر على الإطلاق ، في مساحة ضخمة تقترب من 3000 متر مربع، ما مثَّل علامة فارقة تاريخية جديدة للعلامة التجارية.

الارتقاء بتجربة الترفيه المنزلي مع التميز السمعي البصري المتقدم

TCL Presents Extensive Product Portfolio and Innovative Technologies for a Smarter and Healthier Lifestyle at IFA 2024

كشركة قائدة ورائدة في تقديم الشاشات الكبيرة وتكنولوجيا "ميني ليد" (Mini LED)، تعيد "تي سي إل" تعريف معايير جديدة في جودة الصورة بتقديم أحدث أجهزة التلفزيون، مع الارتقاء بالتجربة السمعية البصرية على الشاشات الكبيرة.

يقدم أحدث منتجات "تي سي إل" ، تلفزيون X11H Premium كيو دي ميني ليد ، تقنية التحكم في هالة "تي سي إل" في جميع النطاقات، مما يمثل علامة بارزة أخرى للصناعة. المنتج الرئيسي الآخر المعروض هو TCL X955 Max، أكبر تلفزيون كيو دي ميني ليد بحجم 115 بوصة في العالم ، الذي يأخذ الترفيه المنزلي إلى آفاق جديدة من خلال تقديم تجربة مشاهدة لا مثيل لها في الصناعة.

عرضت "تي سي إل" أيضًا سلسلة أجهزة تلفزيون NXTFRAME الجديدة تمامًا ، والتي تعيد تعريف مستقبل الفن الرقمي والترفيه في المنزل. يأتي الإصدار Pro من أجهزة تلفزيون TCL NXTFRAME مع تقنية صوتية تم تطويرها بالتعاون مع "بانج آند ألوفسن" (Bang & Olufsen)، وهي علامة صوتية فاخرة تقدم حلولها الصوتية المخصصة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

كانت الابتكارات جزءًا من تشكيلة العرض الأوسع لشركة "تي سي إل" التي تم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي العالمي "آي إف أيه 2024" (IFA 2024) ، والذي تضمن أيضًا أحدث شاشات سلسلة R8 وشريطي الصوت المميَّزين Q85H و Q75H. مع تكنولوجيا RAY•DANZ الحاصلة على براءة اختراع وتكنولوجيا TCL Tutti Choral ، تسهل قضبان الصوت توفير تجارب أفضل للمسرح المنزلي.

تمكين الاتصال من خلال حلول جديدة عبر شاشات الهواتف المحمولة، والسيارات والأجهزة الذكية

يستخدم أحدث طرازين من الهواتف الذكية تم الإعلان عنهما TCL 50 PRO NXTPAPER 5G و TCL 50 NXTPAPER 5G تكنولوجيا شاشات عرض NXTPAPER 3.0 المصمَّمة للعناية بالعين. تقدم هذه الأجهزة مفتاح NXTPAPER المبتكر ، والذي يتيح الانتقال السلس إلى وضع Max Ink ، مما يشجع على مستويات أعمق من التفاعل والتركيز مع تقليل إجهاد العين. بالإضافة إلى ذلك ، عززت "تي سي إل" قدرات سلسلة NXTPAPER الجديدة هذه من خلال دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة من خلال شراكتها الاستراتيجية مع مايكروسوفت (Microsoft). يقدم الجهاز اللوحي TCL TAB 11 Gen 2 الذي تم إطلاقه مؤخرًا قدرات محسَّنة للعرض، بالإضافة إلى عمليات متعددة المهام وتخزين وفير.

علاوةً على ذلك ، مع أحدث إنجازات "تي سي إل" في مجال الواقع المعزَّز، وهي نظارات RayNeo Air 2S XR ، وضعت "تي سي إل" معيارًا جديدًا في تجربة المستخدم من خلال الجمع بين تجربة بصرية متميزة مع نظام صوتي تناظري مبتكر.

في قطاع السيارات ، قامت "تي سي إل" بدمج الذكاء والتخصيص والسلامة معًا، وعرضت أحدث حلولها في معرض "آي إف إيه" (IFA). لا يوفر حلَّي TCL Intelligent Cockpit Integration Solution و TCL Cockpit Display Optimization Solution فقط حلولاً إبداعية فعالة من حيث التكلفة، بل يعززان الأداء أيضًا ، مما يوفر تجربة قيادة سينمائية عالية الجودة للمستخدمين في قمرة القيادة.

قدمت "تي سي إل" أيضًا شاشة M-Series Flat Panel Display ، التي حصلت على شهادات TÜV Rheinland المزدوجة للضوء الأزرق المنخفض والأداء الخالي من الوميض ، مما يعزز صحة العين حتى أثناء الاستخدام المطول. بالإضافة إلى ذلك ، كشفت "تي سي إل" عن نظام ذكي للفنادق متخصص مصمم لتلبية الاحتياجات المحددة لمجموعات الفنادق ، ويقدم ميزات متكاملة وقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة مصممة خصيصًا لعملاء الفنادق من فئة الأعمال للأعمال.

إعادة تعريف الحياة الذكية باستخدام الأجهزة المنزلية المصممة لأساليب حياة صحية أكثر

كشفت TCL "تي سي إل" سلسلة من الأجهزة المنزلية المبتكرة التي تجمع بين التكنولوجيا والتصميم الذي يركز على المستخدم ، مما يحدد معاييرًا جديدة في كفاءة استخدام الطاقة، والصحة، وتحسين استغلال المساحات للحياة الذكية.

قدمت "تي سي إل" مكيف الهواء النقي FreshIN 3.0 مع اتصال النظام البيئي ، ويضم مرشحات QuadruPuri التي تركز على الصحة ، وخوارزمية للذكاء الاصطناعي لتوفير الطاقة ، والتحكم الصوتي. يقود مكيف الهواء TCL BreezeIN 2.0 الصناعة بنموذج البيانات الضخمة للذكاء الاصطناعي الذي يتميز بكفاءة فائقة في استخدام الطاقة. تقدم الثلاجة ذات إمكانية التركيب المستقل/المدمج تصميمًا سلسًا يناسب مساحة المطبخ تمامًا ونظام T-Fresh المصمم لتقديم مستويات عالية من التعقيم. تعد غسالة الملابس مع المجفِّف P68 ، مع تصميم قابل للرصّ الأفقي، مثالية للمساحات الضيقة وتتضمن تقنية متقدمة مضادة للتجعّد.

توسِّع "تي سي إل" نطاق نظامها البيئي المنزلي الذكي مع إدخال مجموعة أوسع من المنتجات المنزلية لتعزيز إمكانية الاتصال. بالنظر إلى المستقبل ، تخطط "تي سي إل" أيضًا لإطلاق خاصيّتي Video Smart Lock و AI Camera في سوق أمريكا الشمالية ، مما يعزز من وجودها في فئة المنازل الذكية.

العظمة الملهمة مع شراكات استراتيجية ومبادرات متسقة مع أهداف التنمية المستدامة

استعرضت "تي سي إل" حلًا مبتكرًا للطاقة للمنازل الذكية يدمج الألواح الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة والمضخات الحرارية وشواحن السيارات الكهربائية والأجهزة المنزلية في منصة موحدة. باستخدام تطبيق TCL Home ، يمكن للمستخدمين مراقبة النظام الإيكولوجي للطاقة بأكمله والتحكم به، وتعظيم الاستفادة من استخدام الطاقة الخضراء وخفض التكاليف، مما يجعل المنازل أكثر ذكاءً والحياة أكثر خضرة.

يمثل "آي إف إيه 2024" (IFA 2024) أيضًا عرضًا شاملًا لأول مرة لقصة ONE TCL ESG ، مما يوضح التزام "تي سي إل" الثابت بالمستقبل المستدام عبر سلسلة التوريد المتكاملة رأسيًا.

مع تقدم حملة #TCLGreen ، تعزز "تي سي إل" تفانيها في حماية الكوكب وخلق عالم أكثر خضرة للجميع.

تلتزم "تي سي إل" دائمًا بتسليط الضوء على التآزر بين الرياضة والابتكارات التكنولوجية من خلال التعاون مع الشركاء بما في ذلك الرياضة والألعاب الإلكترونية. تضمن المعرض دمجًا للشراكات الرياضية ، مما أدى إلى إنشاء مجالات تفاعلية تبهر الجمهور الأصغر سنًا. أشعل ظهور أسطورة كرة القدم الإسبانية "ديفيد فيا سانشيز" الإثارة في الحدث ، مما يؤكد تفاني "تي سي إل" في دعم الرياضة وتأثيرها العالمي.

شارك كريس ليفتري ، وهو رائد عالمي في تخصص (الألوان والمواد والتشطيب) رؤيته العميقة حول كيفية دفع التصميم المتطور للمواد للتقدم التكنولوجي ، متيحًا للحاضرين الفرصة للمشاركة في الحوار حول كيفية رفع مستوى جودة (الألوان والمواد والتشطيب) في منتجات "تي سي إل" القادمة.

تواصل "تي سي إل" تعميق استراتيجيتها العالمية للتوطين وتعزيز قيادتها التكنولوجية. في النصف الأول من عام 2024 ، قامت شركة "تي سي إل" بشحن 12.52 مليون جهاز تلفزيون على مستوى العالم ، مما رسَّخ مكانتها كثاني أفضل علامة تجارية تلفزيونية في العالم على التوالي. في أوروبا ، ارتفعت شحنات تلفزيون "تي سي إل" بنسبة 40.1٪ ، حيث احتلت حصتها في السوق المرتبة الأولى في فرنسا والسويد وبولندا ، والثالثة في جمهورية التشيك وإسبانيا ، مما يُظهر الأداء القوي للعلامة التجارية في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن شركة TCL Electronics

تُعد شركة "تي سي إل إلكترونيكس" (TCL Electronics) (التي يتم تداول أسهمها في بورصة هونغ كونغ تحت الرمز 1070.HK) إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وأحد قادة صناعة التلفزيونات في العالم. وتتواجد شركة "تي سي إل" في الوقت الحالي في أكثر من 160 سوقًا حول العالم. وتتخصص الشركة في الأبحاث والتطوير وتصنيع منتجات الإلكترونيات الاستهلاكية التي تتنوع بدءًا من أجهزة التلفزيون وأجهزة الصوت والأجهزة المنزلية والأجهزة المحمولة والنظارات الذكية والشاشات التجارية وغيرها. قم بزيارة موقع شركة "تي سي إل" من خلال https://www.tcl.com.