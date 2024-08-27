TCL ستُعلن عن مجموعة منتجات جديدة تم تصميمها لبث روح التقدم نحو التطور في المعرض الإذاعي الدولي في برلين 2024 (IFA)

TCL to Announce Brand-new Product Lineup Designed to Inspire Greatness at IFA 2024

شنجن، الصين، 27 أغسطس، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة TCL Electronics، وهي علامة تجارية رائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وعلامة التلفزيون الأولى في العالم، اليوم أنها ستقدم تشكيلة منتجات جديدة تمامًا وواحدة من أكثر شاشات عرض المنتجات تكاملًا في المعرض الإذاعي الدولي القادم في برلين (IFA) 2024 في شهر سبتمبر. خلال المعرض، ستقوم TCL برفع الستار عن خططها للمستقبل القريب مع التقنيات المحدثة حديثًا والمصممة لبث روح التقدم نحو التطور عبر المنتجات، بما في ذلك أجهزة تلفاز QD-Mini LED، ومكيفات الهواء TCL FreshIN، ومبردات TCL Free Built-in Series، وغسالات، وهواتف محمولة، ونظارات الواقع المُعزّز، وشاشات عرض تجارية، ومكبرات صوتية، وحلول الطاقة المنزلية الذكية، وحل تكامل قمرة القيادة الذكي، وغير ذلك.

باعتبارها ثاني أكبر علامة تجارية تلفزيونية في العالم، ستكشف TCL عن أحدث إضافاتها إلى تشكيلتها من أجهزة التلفاز QD-Mini LED الرائدة هذا العام، وهو ما يمنح المستهلكين تجارب سمعية ومرئية لا مثيل لها بأحجام كبيرة. كما ستعرض الشركة فئة جديدة من مجموعة التلفاز الخاصة بها، بما في ذلك الظهور الأول لحل صوتي متطور جديد تم تطويره بالتعاون مع إحدى العلامات التجارية الصوتية الرائدة في العالم.

في قسم الهواتف الذكية، ستكشف TCL عن أحدث المنتجات في سلسلة NXTPAPER، حيث تستمر في منح المستخدمين تجارب أكثر طبيعيةً وتعزيزًا مع تقنية العرض الحائزة على جوائز والمُحسَّنة للعين البشرية.

إلى جانب تقنياتها ومنتجاتها، تواصل TCL بث روح التقدم نحو التطور للأشخاص في جميع أنحاء العالم من خلال التعاون مع بعض كبرى المنظمات الرياضية في العالم، بما في ذلك الشراكات الرسمية مع أبطال أوروبا الحاليين -فريق كرة القدم الوطني الإسباني- والفرق الوطنية لإيطاليا، وألمانيا، وبولندا، وجمهورية التشيك، وسلوفاكيا. تماشيًا مع التزاماتها البيئية والاجتماعية، ستعرض TCL أيضًا إنجازاتها في مجال البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) تحت شعار ONE TCL ESG لأول مرة، وهو ما يتيح للضيوف الفرصة لمعرفة المزيد عن تقدم الشركة في التصنيع الأخضر وإنشاء سلسلة توريد خضراء.

يمكن العثور على مزيد من التفاصيل حول مشاركة TCL في المعرض الإذاعي الدولي في برلين (IFA) 2024 أدناه:

مؤتمر الصحافة العالمي لشركة TCL في المعرض الإذاعي الدولي في برلين (IFA) 2024

التاريخ والوقت: الساعة 2 ظهرًا (بالتوقيت الصيفي لمنطقة أوروبا الوسطى)، 5 سبتمبر 2024

الموقع: في الحديقة الصيفية بجوار القصر/المدخل الشمالي الرئيسي، ميسيدام برلين، ألمانيا

جناح شركة TCL في المعرض الإذاعي الدولي في برلين IFA)) 2024

التاريخ: من الفترة من 6-10 سبتمبر 2024

الموقع: قاعة 21A، ميسيدام برلين، ألمانيا

نبذة عن شركة TCL Electronics

تُعد شركة TCL Electronics (التي تتداول أسهمها في بورصة هونغ كونغ تحت رقم 1070) إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وأحد قادة صناعة التلفزيونات في العالم. وتتواجد شركة TCL في الوقت الحالي في أكثر من 160 سوقاً حول العالم. وتتخصص الشركة في البحث والتطوير وتصنيع منتجات الإلكترونيات الاستهلاكية التي تتنوع بدءًا من أجهزة التلفزيون وأجهزة الصوت والأجهزة المنزلية والأجهزة المحمولة والنظارات الذكية والشاشات التجارية وغيرها. قم بزيارة موقع شركة TCL من خلال https://www.tcl.com.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2489228/TCL_Press_Release__IFA_Warm.jpg