TEAM NAVER تنشئ مشروعًا مشتركًا مع شركة الإسكان الوطنية في المملكة العربية السعودية ، وتبني أسسًا إضافية للأعمال التجارية جنبًا إلى جنب مع منصة التوأم الرقمي الخاصة بها

- شركة NHC ، التي تمت تسميتها "أكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط" هذا العام ، تمثل 70٪ من معاملات العقارات في المملكة العربية السعودية

- تقود التحول الرقمي في قطاع العقارات ، بما في ذلك المدن الذكية ، وتخطط حاليًا لتطوير تطبيق خارق بتمكين الخرائط للإدارة العامة مع NAVER

[Photo] A MOU signing ceremony for establishing a JV between TEAM NAVER and NHC was held in Cityscape Global 2024 on Nov. 11 (local time) in Riyadh, Saudi Arabia.

سيونجنام، كوريا الجنوبية ، 19 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- ستقوم شركة "تيم نافر" (TEAM NAVER) بإنشاء مشروع مشترك مع الشركة الوطنية للإسكان (NHC) في المملكة العربية السعودية ، وهي شركة مملوكة للدولة التابعة لوزارة البلديات والإسكان. ستعمل الشركة المشتركة كوحدة أعمال "نافر" لمنطقة المملكة العربية السعودية ، إلى جانب "نافر أرابيا" (NAVER Arabia) (اسم مؤقت) التي ستشرف على أعمال الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقعت "تيم نافر" و الشركة الوطنية للإسكان مذكرة تفاهم لتأسيس شركة مشتركة خلال معرض "سيتي سكيب جلوبال 2024" (Cityscape Global 2024)، والذي أُقيم من 11 إلى 14 نوفمبر في الرياض ، بالمملكة العربية السعودية. حضر حفل توقيع مذكرة التفاهم شخصيات رئيسية من كلتا الشركتين ، بما في ذلك تشاي سون جو ، رئيس قسم البيئة، والمجتمع والحوكمة والشؤون الخارجية في "نافر"، وكيم يوون ، الرئيس التنفيذي لشركة "نافر كلاود" (NAVER Cloud)، وماجد الحقيل ، وزير البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية ، وريان العقل ، رئيس قطاع الحلول بالشركة الوطنية للإسكان.

ستعمل الشركة المشتركة تحت اسم "نافر أرابيا" (اسم مؤقت) ، مع تشغيل وتسويق منصة التوأم الرقمي في المملكة العربية السعودية كعمل أساسي جنبًا إلى جنب مع الشركة الوطنية للإسكان. ستكون الشركة المشتركة أيضًا أول كيان تجاري لـ "تيم نافر" لأعمال منصة التكنولوجيا الخاصة بها في الشرق الأوسط.

الشركة الوطنية للإسكان ، الشريك الرئيسي لشركة "تيم نافر" في المملكة العربية السعودية ، هي شركة مملوكة للدولة تابعة لوزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية ، وهي مسؤولة عن 70٪ من معاملات العقارات في البلاد. كجزء من مبادرة "رؤية 2030" في المملكة العربية السعودية ، تركز الشركة حاليًا على التحول الرقمي مثل الابتكار الرقمي في قطاع العقارات وتطوير المدن الذكية. منذ تأسيسها في عام 2016 ، كانت الشركة الوطنية للإسكان مسؤولة عن أكثر من 380 مشروعًا لمشاريع تطوير العقارات بما في ذلك توفير المساكن العامة ، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة محفظتها العقارية 60 مليار دولار أمريكي (80 تريليون وون كوري جنوبي) اعتبارًا من نهاية عام 2025. كما تم اختيار الشركة كأكبر مطور عقاري في مجلس التعاون الخليجي من قِبل أسبوع البناء في الشرق الأوسط في عام 2024.

ستعمل "تيم نافر" و الشركة الوطنية للإسكان على تشغيل وتسويق منصة التوأم الرقمي في المملكة العربية السعودية من خلال الشركة المشتركة ، وفي الوقت نفسه تطوير أعمال أخرى مثل منصة مراقبة عامة للمناطق الحضرية وتطبيق فائق يعمل على الخرائط للإدارة العامة.

قالت تشاي سون جو ، رئيس قسم البيئة، والمجتمع والحوكمة والشؤون الخارجية في "نافر": "لقد تم الاعتراف بالقدرة التنافسية العالمية لـ "تيم نافر" في مجال التكنولوجيا والأعمال التجارية من قِبل مختلف الوزارات والمنظمات في المملكة العربية السعودية ، ونحن متحمسون لمزيد من اكتشاف فرص الأعمال مع مختلف الشركاء في المنطقة".

وفي الوقت نفسه ، من 11 إلى 14 نوفمبر ، حضرت شركة "تيم نافر" وعرضت تقنياتها في معرض "سيتي سكيب جلوبال 2024"، وهو معرض البناء الرئيسي في المملكة العربية السعودية ، لاستكشاف المزيد من الفرص التجارية المختلفة.

نُبذة عن NAVER

"نافر"، التي تأسست في عام 1999 ، هي أكبر شركة إنترنت في كوريا. وهي تدير محرك البحث رقم 1 في كوريا "نافر" (NAVER)، إلى جانب منصة التجارة الإلكترونية والعديد من الخدمات العالمية عبر الإنترنت مثل تطبيق المراسلة على الجوّال (LINE)، ونشر Webtoon و Webnovel ، وتطبيق كاميرا الفيديو SNOW ومنصة ZEPETO للميتافيرس.

بالإضافة إلى عروضها الخاصة ، تقوم "نافر" ببناء محفظة أعمال عالمية قوية من خلال الشراكات مع الشركات الرائدة في الصناعة ، بما في ذلك "سوفت بانك" (Softbank) و"بوش مارك" (Poshmark) و"واتباد" (Wattpad). سجلت "نافر" مبيعات بلغت 9.6 تريليون وون كوري جنوبي (6.9 مليار دولار أمريكي) في عام 2023. تستثمر الشركة حوالي 25٪ من مبيعاتها السنوية في مشاريع البحث والتطوير ، حيث تسعى للابتكار من خلال البحث المستمر وتطوير تقنيات المستقبل ، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتقنيات القيادة الذاتية.

لمعرفة المزيد ، تفضلوا بزيارة www.navercorp.com/en

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2559891/Photo__A_MOU_signing_ceremony_for_establishing_a_JV_between_TEAM_NAVER_and_NHC_was_held_in_Cityscape.jpg

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