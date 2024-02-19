TECNO SPARK 20 Pro+ يفوز بجائزتين مرموقتين في French Design Awards لعام 2024

هونج كونج، 19 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- حصل SPARK 20 Pro+ من العلامة التجارية التقنية المبتكرة TECNO على جائزتين مرموقتين في French Design Awards لعام ٢٠٢٤ كفائز بلاتيني في فئات الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والمنتجات القابلة للارتداء، وكذلك فئة الأجهزة الرقمية والإلكترونية تحت فئة تصميم المنتجات لتصميمه الأنيق والمريح. هذا التقدير الكبير يشير إلى أداء SPARK 20 Pro+ المتميز في عالم التصميم على مستوى العالم، ويوضح بشكل أكبر قوة TECNO في تصميم المنتجات.

تنظمها جمعية الجوائز الدولية International Awards Associate أو (IAA)، تضع French Design Awards، والتي يعترف بها كتكريم دولي مرموق في مجتمع التصميم العالمي، الأولوية للتقييم المحايد مع لجنة متميزة من المحكمين ذوي الخبرة العالمية. من خلال جمع مواهب متنوعة من مختلف أنحاء العالم، تشع French Design Awards بقوة التصميم في تشكيل العالم، والأثر العالمي للتصميم المبتكر. شارك في المسابقة محكمين متخصصين من المملكة المتحدة ونيوزيلندا والبرتغال وألمانيا، وغيرهم، وتلقت أكثر من ١٠٠٠ مشاركة من أكثر من ٣٠ دولة، مما يبرز الأثر العالمي للتصميم المبتكر في مجالات متنوعة.

"إنه لشرف لنا أن نقدم التقدير للمصممين عالميًا من خلال جوائز French Design Awards، مجتمع متحد يعزز تأثيرهم العميق على صناعة التصميم.". صرح بذلك Thomas Brandt، المتحدث باسم IAA. وأضاف: "يسرني أن أشهد ميزات التصميم الاستثنائية لـ SPARK 20 Pro+، ومن الشيق مشاهدة اندماج مميز بين التصميم والابتكار في منتجهم.".

تم تصميم SPARK 20 Pro+ وتحسينه بشق الأنفس لإنشاء جهاز أنيق ومريح نال استحسان المستخدمين من جيل Gen-Z الحديثين والمحددين للاتجاهات. مع كونه مستوحى من الكون، يعتبر تصميم الكاميرا Quadrant Star Array لـ SPARK 20 Pro+ يقدم كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع مظهر جمالي متطور بتصميم سيمتري. التصميم ثنائي المنحني بزاوية 56.5 درجة، مع انحناء G3، يوفر جسمًا أنيقًا بسمك 7.55 ملليمتر فقط ووزن 175 جرامًا فقط، مما يضمن المظهر الجمالي والراحة سويًا. مع تقديم تصميم ثلاثي الأبعاد خالي من الزجاج، يستخدم الجهاز تقنية الطباعة الحجرية الضوئية على نطاق النانو لتجربة بصرية فريدة وحماية وحدة الكاميرا.

بالإضافة إلى جماليات التصميم، يولي SPARK 20 Pro+ أولوية للاستدامة وتجربة المستخدم. عاكسًا لنهج مبتكر، يقدم الجهاز Magic Skin 2.0، مادة جلدية سيليكونية متقدمة من الجيل الثاني، ما يعزز خصائصه للاستدامة ومكافحة البكتيريا. من خلال Magic Skin، يتمتع المستخدمون أيضًا بملمس ممتاز وفاخر مثل الجلد الأصلي.

تعيد التقديرات الممنوحة لـ SPARK 20 Pro+ في French Design Award التأكيد على تأثير TECNO العالمي المتنامي وقدراتها الابتكارية، مسجلة اعترافها بدمج العلامة التجارية المميز بين التصميم الحديث المعاصر والتكنولوجيا فائقة الحداثة.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2342245/TECNO_Mobile_Limited.jpg