TECNO تبتكر معياراً جديداً لتصوير بشرة الإنسان في الشرق الأوسط من خلال أبحاث رائدة تقودها السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية 2 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة TECNO، العلامة التجارية المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، اليوم عن إتمام مشروع بحثي مشترك مع كل من جامعة ليدز وجامعة دار الحكمة، تم تكريسه لتجاوز تحديات إعادة إنتاج لون البشرة بدقة في بيئات الشرق الأوسط. ومن خلال تطوير قاعدة بيانات محلية لألوان البشرة السعودية، وإنشاء خوارزمية مخصصة، ووضع معايير أدق لإعادة إنتاج أطياف البشرة، يوفر المشروع حلاً لقضية رئيسية في تقنيات التصوير. تمثل هذه المبادرة خطوة مهمة في استراتيجية TECNO "للتداخل السطحي"، حيث تقدم تجارب تصوير حقيقية شاملة ومصممة خصيصاً للاحتياجات الإقليمية.

مواجهة التحديات الإقليمية، وتحديد معيار جديد في السعودية

تواجه كاميرات الهواتف الذكية صعوبات واضحة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تخلق الظروف البيئية والإضاءة المميزة والمعقدة في المنطقة تحديات تصوير فريدة، تتطلب معايرة محلية للغاية لكاميرات الهواتف الذكية لعرض ألوان البشرة بدقة في ظروف محددة. وقد كشفت أبحاث TECNO أيضاً أن درجات لون البشرة المحلية أكثر تنوعاً بكثير مما كان معترفاً به سابقاً، وتتراوح بين الفاتحة والعميقة، مما يتطلب دقة وشمولية غير مسبوقة من خوارزميات التصوير.

وأوضح البروفيسور كايدا شياو، أستاذ علوم الألوان والتصوير في كلية التصميم بجامعة ليدز: "هناك صورة نمطية شائعة حول ألوان البشرة في منطقة المملكة العربية السعودية، لكن دراستنا المتعمقة كشفت عن طيف أوسع وأكثر تنوعاً مما يتم تصوره عموماً. إن هذا التنوع نفسه دفعنا لتعميق أبحاثنا، والسعي لتمثيل أكثر دقة وأصالة لألوان بشرة الجلد في المملكة في تكنولوجيا التصوير."

ومن جانبه، أشار البروفيسور أحمد ناصر الدين، الأستاذ المساعد في جامعة دار الحكمة، "المملكة دولة غنية بمجموعة جميلة من ألوان البشرة. وما يثير الدهشة هو أن TECNO هي العلامة التجارية الأولى والوحيدة للهواتف الذكية التي تجري أبحاثاً مخصصة هنا لفهم هذا التنوع الحقيقي والاحتفاء به. ونحن فخورون بالمشاركة في هذه المبادرة الرائدة، التي توفر وجهات نظر محلية تساعد في تشكيل التكنولوجيا التي تمثل سكان المملكة بشكل أصيل."

ثلاثة اكتشافات بحثية رئيسية:

بفضل الخبرة الثلاثية في علوم الألوان، وتقنية تصوير الهواتف الذكية، ورؤى السوق المحلية، ساهمت الأبحاث بشكل كبير في تمكين المعايرة المحلية لتقنية الطيف العالمية من TECNO في المملكة، وقد أنتجت هذه الشراكة ثلاثة إنجازات رئيسية:

-- قاعدة بيانات محلية للون البشرة واختبار قياسي: جمع الفريق 1,794 عينة أصلية من لون البشرة داخل السعودية، مما أدى إلى تطوير أول بطاقة ألوان متعددة الألوان مخصصة للسوق السعودية. توفر هذه البطاقة معياراً دقيقاً غير مسبوق لمعايرة التصوير، مما يضمن الصلة المحلية من الأساس للأعلى.

-- خوارزمية التوازن الأبيض التلقائي AWB للمملكة العربية السعودية: من خلال التقاط أطياف ضوء النهار والضوء الصناعي الخاصة بالمملكة بشكل منهجي، ودمج قاعدة بيانات لون البشرة الجديدة، طور الفريق خوارزمية الجيل الجديد من التوازن الأبيض التلقائي لتصوير البورتريه (العمودي). وتتيح هذه التقنية تحسينات متعددة الأبعاد تعتمد على سطوع الجلد والتدرج اللوني والنصوع، مما يعكس بدقة الاختلافات الدقيقة حتى داخل نفس المجموعة العرقية.

-- تعريف "الأصالة" من خلال القياس العلمي: من خلال تجارب نفسية بصرية صارمة، وضع المشروع معايير واضحة لما يراه المستهلكون السعوديون "حقيقياً ومقبولاً" لألوان البشرة. وهذا الأمر يحول المفاهيم الذاتية للأصالة إلى معيار قابل للقياس وقابل للتطبيق في الصناعة.

أطياف TECNO العالمية: التزام مستمر بالتصوير الأصيل

تبني هذه الدراسة الحديثة على التزام TECNO المستمر بدعم ابتكارات التصوير متعدد الأطياف من خلال تقنية Universal Tone (الطيف العالمي) المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تم تقديمها في عام 2023. وتعاونت TECNO بشكل مستمر مع مؤسسات رائدة حول العالم لدمج نتائج البحث المحلي في تطوير التكنولوجيا.

تمثل تقنية Universal Tone مبادرة هندسية منهجية داخل TECNO. باعتبارها اللاعب الوحيد في الصناعة الذي يشارك في تعاون عميق مع المؤسسات الأكاديمية الدولية والإقليمية، تلتزم TECNO ببناء قواعد بيانات شاملة للون البشرة وقدرات معايرة. من خلال دعم موارد البحث والتطوير العالمية وإنشاء مختبرات مخصصة، بنت الشركة إطاراً متكاملاً ومنظماً لقياس لون البشرة، مما شكل نهجاً منهجياً حقيقياً للتصوير الشامل.

بالنسبة للمستهلكين، يعني هذا صوراً أوضح وأكثر أصالة تعكس فيها ألوان بشرتهم وتفردهم بدقة. هذا يحول التصوير اليومي إلى تجربة أكثر متعة وثقة، مما يعزز شعوراً أكبر بالانتماء والتعبير عن الذات. سيتم تطبيق نتائج البحث على الجيل القادم من سلسلة CAMON50، مما يمكن التقنية من التقاط ألوان بشرة المستهلكين السعوديين بدقة أكبر لتمثيل أكثر أصالة.

تعزيز الفخر الثقافي من خلال التكنولوجيا الشاملة

تتماشى هذه المبادرة بشكل وثيق مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتعزيز مجتمع نابض بالحياة يحتفي بالتراث مع احتضان الحداثة من خلال تطوير تقنيات تصوير تمثل جمال الشعب والثقافة السعودية بدقة، تدعم TECNO تركيز الرؤية على الفخر الثقافي والتقدم. يؤكد هذا الجهد التزاماً مشتركاً بمستقبل تعزز فيه التكنولوجيا الهوية الوطنية وكرامة الفرد.

تتجاوز استراتيجية TECNO للتداخل السطحي، مدفوعةً بروح "توقف عند لا شيء"، حدود دخول السوق، وتحتضن وتحتفي بالتنوع المحلي مع فهم أعمق للسوق السعودي. لا تتجاوز TECNO الحدود التكنولوجية فحسب بل تساعد في تشكيل معيار تصوير عالمي يمكن الجميع أن يروا أنفسهم بشكل صادق وفخور.

