TelecomsXChange (TCXC) تكشف عن رؤية لمستقبل الاتصالات المستقلة

برلنغتون، أونتاريو، 13 أغسطس 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة "تليكومس إكستشينج (تي سي إكس سي)" [TelecomsXChange (TCXC)]، الشركة الناشئة الرائدة بعقلية الجِمال ، أن تعلن عن تحديث مهمتها لتتجسد في شعار: إنشاء منصة للاتصالات بالجملة مستقلة بالكامل مصممة للعمل بشكل مستقل عن التدخل البشري. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الابتكار والكفاءة من خلال تبسيط العمليات داخل صناعة الاتصالات.

إحداث نقلة نوعية في مشهد البيع بالجملة للاتصالات

في "تليكومس إكستشينج (تي سي إكس سي)"، كانت رؤيتنا واضحة دائمًا؛ وهي إنشاء منصة بيع بالجملة للاتصالات تعمل دون الحاجة إلى تدخل بشري. عندما بدأنا ، كنا نعلم أن هذا طموح كبير ، وإذا كان بإمكاننا إطلاق منصة مستقلة بالكامل ، فبالتأكيد سننجح في ذلك. ولكن مثل أي شركة ناشئة طموحة ، كان علينا بناء الأساس أولاً.

بدأنا مع منصة السوق السحابية للصوت، والرسائل القصيرة، والأرقام الافتراضية ، ثم تحولنا إلى شركة برمجيات بنسبة 100٪ في عام 2020 ، مع التركيز على تطوير المكونات الأساسية للإشارات والفوترة بشكل أكبر ، بما مثل وضع الأساس للمستقبل. والآن ، مع التكنولوجيا التي تجسد رؤيتنا ، نحن أقرب من أي وقت مضى لتحقيق هدفنا.

قال عميد جاموس، مؤسس "تليكومس إكستشينج (تي سي إكس سي)"": مع توفر كل المكونات التكنولوجية اللازمة الآن تحت تصرفنا ، حان الوقت لتجسيد رؤيتنا على أرض الواقع". "مثلما أحدثت الطائرات والمركبات ذاتية القيادة ثورة في صناعاتها ، فقد حان الوقت لقطاع البيع بالجملة للاتصالات لتبني الأتمتة. دعونا نمكّن الآلات لإدارة التعقيدات وتحرير البشر للتركيز على الابتكار."

المرونة في التنفيذ والتخصيص

تم تصميم منصة "تي سي إكس سي" المستقلة لتكون مرنة وقابلة للتكيف لتلبية احتياجات مختلف مزودي خدمات الاتصالات. يمكن نشر الحل على أي سحابة مفتوحة أو تجارية ( "أوبن ستاك" OpenStack، "إيه دابليو إس" AWS "جي سي بي" GCP، "آزور" Azure)، أو في الموقع، أو في بيئة هجينة ، تقدم تنوعًا لا مثيل له.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن تخصيص جميع مكدسات "تي سي إكس سي"، وخصائصها وعلاماتها التجارية بشكل كامل ، مما يسمح لمزودي الخدمات بتخصيص المنصة لتتماشى مع هويتهم الفريدة، ومتطلباتهم، وأسواقهم المحلية.

مواجهة تحديات الصناعة

نظرًا لأن صناعة الاتصالات تواجه ضغوطًا متزايدة لتخفيض التكاليف وتحسين تقديم الخدمات ، فإن منصة "تي سي إكس سي" المستقلة مستعدة لتوفير حل في الوقت المناسب. ستوفر المنصة لمقدمي خدمات الاتصالات مستويات غير مسبوقة من الكفاءة، وتوفير التكاليف، والقدرة على التكيف بسرعة مع تغيرات السوق.

الرؤية المستقبلية

تتمثل رؤيتنا في خلق عالم تكون فيه عمليات الاتصالات سلسة وفعالة ويمكن للجميع الوصول إليها ، مما يمكّن مقدمي خدمات الاتصالات من التركيز على الابتكار ورضا العملاء.

تعزيز التعاون العالمي

تدعو تليكومس إكستشينج المبتكرين وأصحاب التفكير المستقبلي من شركات الاتصالات، والمطورين، والمسوقين، والمستثمرين، والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم للتعاون وتعزيز عملية إحداث تغيير يمثل نقلة نوعية داخل قطاع الاتصالات. من خلال الشراكة مع المنظمات ذات التفكير المماثل ، تهدف "تي سي إكس سي" إلى خلق عالم أكثر اتصالاً وكفاءة.

أضاف جاموس: "نحن نستمتع بالعمل مع المبتكرين الذين يشاركوننا رؤيتنا". "تم تصميم منصتنا لتسهيل التعاون وتعزيز روح الابتكار التي لا تعرف حدودًا".

المكونات التكنولوجية المبتكرة

المفتاح لتحقيق رؤيتنا هو التقنيات الخاصة التي طورتها "تي سي إكس سي":

مكدس الرسائل من "تي سي إكس سي"

مكدس الصوت من "تي سي إكس سي"

مكدس "تي سي إكس سي" لإنترنت الأشياء

مكدس "تي سي إكس سي" للمصادقة، والتصريح، والمحاسبة

واجهة المستخدم الرسومية المتقدمة من "تي سي إكس سي"

المكدس المالي من "تي سي إكس سي" (للاتصالات)

واجهة برمجة التطبيقات القابلة للبرمجة X من "تي سي إكس سي"

نموذج أوبن تكست شيلد ( Open Text Shield) ( "أو تي إس" ( OTS) ) مسبق التدريب للذكاء الاصطناعي/تعلّم الآلة

تكاملات الأطراف الخارجية من "تي سي إكس سي"

انضم إلينا في الرحلة

تدعو "تليكومس إكستشينج (تي سي إكس سي)"قادة الصناعة والمبتكرين للانضمام إليها في هذه الرحلة المثيرة نحو مستقبل الاتصالات المستقل بالكامل. نرحب بملاحظات قادة الصناعة والمبتكرين بينما نعمل نحو هذا المستقبل المثير.

لمزيد من المعلومات حول منصة "تي سي إكس سي" المستقلة للاتصالات وفرص الشراكة ، يُرجى زيارة https://www.telecomsxchange.com/contact

حول TelecomsXChange

شريكك الاستراتيجي في مكدسات الاتصالات لحلول البيع بالجملة للاتصالات المفتوحة والمستقلة بالكامل.

"تليكومس إكستشينج (تي سي إكس سي)" هي شركة تطوير برامج حلول الاتصالات المبتكرة مكرسة لإحداث نقلة نوعية في صناعة الاتصالات عن طريق الابتكار والأتمتة. من خلال تمكين مقدمي خدمات الاتصالات للعمل بسلاسة واستقلالية ، تقوم "تي سي إكس سي" بإعادة وضع المعايير لما يمكن تقديمه في تجارة الجملة للاتصالات.

للتواصل: TelecomsXChange Canada Inc., 4145 N Service Road, 2nd Floor, Burlington, Ontario - Canada, 365-292-7897, [email protected]; TelecomXChange LLC., 1800 N Bayshore Drive, STE CU1, Miami, FL 33132 - USA، هاتف: +1954-240-5411، بريد إلكتروني: [email protected]