Telehouse Canada تطلق أول ثلاثة مراكز بيانات لها في تورونتو

تعمل الشركة الرائدة في مركز البيانات العالمي على تطوير النظام البيئي للناقل في مراكز البيانات الأكثر أهمية في كندا لزيادة الاتصال وتسريع الاقتصاد الرقمي الكندي

تورونتو, 10 يونيو/حزيران 2024 /PRNewswire/ -- تطلق Telehouse Canada ، وهي شركة رائدة مزودة لخدمات مركز بيانات التجميع، رسمياً أول ثلاثة مراكز بيانات في وسط مدينة تورونتو. يشير الإعلان إلى خطط Telehouse Canada لتنمية النظام الإيكولوجي للناقل في البلاد بشكل كبير ومواصلة توسيع مرافقها لتشغيل التحول الرقمي لكندا ودعم طرح الإنترنت عالي السرعة على مستوى البلاد.

تعمل مراكز البيانات الثلاثة الجديدة المحايدة لشركة Telehouse Canada، والتي تقع في 151 Front Street West و250 Front Street West و905 King Street West، كمركز عصبي للاتصالات الكندية ونقطة اجتماع مركزية لمزودي خدمات الإنترنت (ISPs) ومزودي خدمات التطبيقات (ASPs) وأكبر شبكات الاتصالات في كندا. من خلال ربط مختلف الشبكات ومقدمي الخدمات معًا، تلعب مراكز البيانات دورًا حاسمًا في تسهيل تجربة الكنديين للعالم الرقمي باعتباره واسعًا وسلسًا وسريعًا ومترابطًا.

أكثر من نصف (50 في المائة) من جميع شركات النقل في كندا ومقدمي الخدمات (xSPs) ومقدمي المحتوى لديهم وجود في مراكز بيانات Telehouse Canada، مما يجعل هذا المحور المترابط البوابة الرئيسية لتدفق حركة المرور عبر الإنترنت في كندا، مما يساعد الكنديين على الاتصال رقميا مع بعضهم البعض وبقية العالم.

قال ساتوشي أداتشي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Telehouse Canada: "نحن الشركة الرائدة عالميًا التي تتمتع بخبرة متخصصة في مراكز البيانات لامتلاك هذه المرافق وتشغيلها، ونجلب أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة لمساعدة المؤسسات على النمو". "نحن مجهزون بشكل جيد للمساعدة في تسريع الاقتصاد الرقمي لكندا ودعم الشركات الكندية أثناء قيامها بتوسيع نطاق عملياتها الرقمية والسعي للوصول إلى أسواق عالمية جديدة".

يتزايد الطلب على خدمات الاتصال المتقدمة بسرعة في كندا بسبب الانتقال إلى 5G، وانتشار تكنولوجيا إنترنت الأشياء و استراتيجية الاتصال للحكومة الكندية، والتي ستعمل على توسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة لجميع الكنديين بحلول عام 2030. تستضيف Telehouse Canada حاليًا حوالي 200 شريك اتصال عبر مراكز البيانات الثلاثة. تهدف الشركة إلى تنمية هذا النظام البيئي بشكل كبير وتلبية الطلب المتزايد من خلال ترقية المرافق وتوسيع الطاقة الاستيعابية واستكشاف الفرص لتنمية وجودها الكندي.

وقال أداتشي: "نحن ندرك أهمية مراكز البيانات هذه للبنية التحتية الرقمية في كندا وكيف يمكننا المساهمة في بناء قيادة كندا في مجال التكنولوجيا والفائدة التنافسية في عالم متزايد الترابط". "يعني التزامنا بحيادية الناقل أن المنظمات لديها المرونة للشراكة مع مزودي الشبكات الذين يناسبون احتياجاتهم بشكل أفضل لتقليل التكاليف وتعظيم الأداء. في نهاية المطاف، هدفنا هو توسيع حجم هذا النظام البيئي المتنوع بشكل كبير من خلال تعزيز بيئة شراكة داعمة وتعاونية."

مع بدء الشركات في جميع الصناعات في التحول الرقمي وتبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وخدمات السحابة، ستدعم مراكز البيانات نموها أيضًا من خلال خدمات التجميع والاتصال الرقمي المرنة للغاية. بالنظر إلى المستقبل، تستكشف Telehouse Canada فرص الاستفادة من خبرة KDDI وTelehouse العالمية لتلبية الطلب الكندي المتزايد على المزيد من البنية التحتية لمراكز البيانات الداعمة للذكاء الاصطناعي.

تقدم Telehouse Canada دعمًا موثوقًا لأكثر من 3000 شركة على مستوى العالم، وتوفر للمنظمات الكندية الفرصة لتنمية وجودها العالمي مع الوصول إلى أكثر من 45 مركزًا للبيانات مترابطًا في أكثر من 10 دول.

يأتي الإطلاق الرسمي بعد أن وقعت Telehouse، مع الشركة الأم وقائدة الاتصالات اليابانية، KDDI، اتفاقًا للاستحواذ على ثلاثة مراكز بيانات في تورونتو في يونيو/حزيران 2023 . الآن، تعمل مراكز البيانات المحسنة المحايدة للناقل بكامل طاقتها، وتوفر أكثر من 30 ميجاوات من أحمال تكنولوجيا المعلومات.

حول Telehouse

شركة Telehouse هي شركة رائدة في مجال خدمات مراكز البيانات العالمية التابعة لمجموعة KDDI، وتجمع أكثر من 3000 شريك تجاري بما في ذلك شركات الاتصالات، ومزودي المحتوى والهواتف المحمولة، والشركات، ومزودي خدمات السحابة، وشركات الخدمات المالية. توفر Telehouse، التي تأسست في عام 1989، توطينًا موثوقًا وآمنًا ومرنًا، مما يتيح للمنظمات تسريع السرعة إلى السوق وخلق فرص عمل من خلال اتصالات سريعة وفعالة وآمنة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.telehouse.ca/

نبذة عن شركة KDDI Corporation

تم إنشاؤها في عام 1953 كمبادرة تقودها الحكومة اليابانية لتطوير شبكتها الدولية من اليابان، وقد أصبحت مجموعة KDDI شركة اتصالات عالمية رائدة، تعمل في أكثر من 60 مدينة و100 موقع في جميع أنحاء العالم. نشرت KDDI البنى التحتية الدولية الرئيسية، بما في ذلك شبكتها العالمية، وهي شبكة مملوكة رقمية ذات ألياف بصرية تربط أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا وأستراليا. مع محفظة عملاء تضم أكثر من 50 مليون مشترك في اليابان، تقدم KDDI خدمات الهاتف المحمول وخدمات الشبكة وحلول تكنولوجيا المعلومات لعملائها العالميين. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.kddi.com/english/