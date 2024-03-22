Telkomsel و Huaweiتفتتحان أول مستودع ذكي مدعوم بشبكة الجيل الخامس ومركز للابتكارات القائمة على شبكة الجيل الخامس في إندونيسيا

جاكارتا، إندونيسيا, 22 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- افتتحت شركة Telkomsel الرائدة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية وشركة Huawei العالمية المتخصصة في تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أول مستودع ذكي مدعوم بشبكة الجيل الخامس ومركز للابتكارات القائمة على شبكة الجيل الخامس في منطقة بيكاسي بمقاطعة جاوة الغربية، ويظهر هذا المرفق البارز إظهار إمكانات تقنية شبكة الجيل الخامس القادرة على إحداث ثورة في إدارة مستودعات البيانات، وتحسين الكفاءة التشغيلية وخلق فرص جديدة لصناعة الخدمات اللوجستية، و من المتوقع أن يدعم ذلك بدوره النمو السريع للاقتصاد الرقمي في إندونيسيا ورحلتها نحو تحقيق رؤية إندونيسيا الذهبية 2045.

Telkomsel and Huawei inaugurating Indonesia's first 5G Smart Warehouse togther with other partners Indonesia's first 5G Smart Warehouse

أشرف على حفل الافتتاح السيد Long، رئيس شركة Huawei Indonesia التنفيذي، وحضره نخبة من كبار الشخصيات من بينهم الدكتور Ir. Ismail MT، المدير العام لإدارة الموارد ومعدات الخدمات البريدية وتكنولوجيا المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتية، ومن شركة Telkomsel، حضر السيد Indra Mardiatna، مدير الشبكة، وDerrick Heng، مدير التسويق، وحضر كذلك السيد Mahendra Rianto، رئيس مجلس إدارة الاتحاد اللوجستي الإندونيسي، وممثلين من معهد Bandung للتكنولوجيا وجامعة Telkom، وممثلين آخرين من شركات أخرى في نفس الصناعة.

أكد الدكتور Ir. Ismail MT، المدير العام لإدارة الموارد ومعدات الخدمات البريدية وتكنولوجيا المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتية أن "المستودع الذكي المدعوم بشبكة الجيل الخامس الذي أنشأته Huawei يمثل دعوة للاستيقاظ وتبني تقنيات الجيل الخامس الحديثة ونموذجًا مثاليًا للنظام البيئي حتى يتبعه العاملين في هذه الصناعة، فهو يوضح كيف يمكن دمج شبكة الجيل الخامس بسهولة وسلاسة في جهود التحول الرقمي، ومن الواضح أن هذا التكامل يخلق حلولًا مبتكرة لا تقتصر على صناعة الخدمات اللوجستية فحسب، بل تمتد منافعها إلى مختلف الصناعات الأخرى أيضًا. إن تحقيق هذه التطورات لا يتطلب إلا تضافر جهود جميع أصحاب المصلحة، ويحتاج الجميع إلى العمل معًا لتحقيق هدف المتمثل في تعجيل عملية التحول الرقمي في إندونيسيا".

سلط السيد Long، رئيس شركة Huawei Indonesia التنفيذي، الضوء على التزام Huawei بتقديم الدعم للحكومة والشركات الرائدة في الصناعة لإطلاق العنان أمام الفرص الرقمية في إندونيسيا بقوله: "تعهدنا في قمة Solo 5G العام الماضي، بالتعاون مع شركائنا في الصناعة، بتعزيز البنية التحتية الشاملة ونظام الدعم لشبكة الجيل الخامس، والمستودع الذكي المدعوم بشبكة الجيل الخامس الذي افتتحناه حديثًا يعد بمثابة مثال ملموس على القيمة التي يمكن أن تقدمها تكنولوجيا الجيل الخامس للصناعات القائمة في إندونيسيا".

علق Indra Mardiatna ، مدير الشبكة بشركة Telkomsel قائلًا: "تظل Telkomsel ملتزمة بتقديم خدمات اتصالات فائقة وتوفير حلول رائدة وخدمات مبتكرة مصممة لتعزيز التمكين وتحفيز الفرص الموسعة لتنمية ريادة الأعمال داخل البلاد، وذلك بالتوافق مع رؤية إندونيسيا للابتكارات الرائدة التي تدفع تقدم الأمة للأمام، ونحن متفائلون بأن استخدام المستودع الذكي المدعوم بشبكة الجيل الخامس مع الحلول النظرية التي سيقدمها مركز الابتكارات القائمة على شبكة الجيل الخامس سيستهل حقبة تحويلية للعاملين في قطاع الخدمات اللوجستية، لا سيما من خلال تعزيز الكفاءات الإدارية وزيادة الكفاءة التشغيلية لأنظمة المستودعات. بفضل الدعم الراسخ الذي تقدمه الحكومة وخاصة وزارة الاتصالات والمعلومات، ومن خلال عقد الشراكات التآزرية مع أصحاب المصلحة مثل شركة Huawei والاتحادات الصناعية والمجتمع الأكاديمي، تتعهد شركة Telkomsel على الاستمرار في دعم التطور السريع للتجارة الرقمية والمشهد الاقتصادي في إندونيسيا، إلى جانب التركيز على تحقيق التقدم الشامل والمستدام".

إن الاقتصاد الرقمي، الذي من المتوقع أن يلعب دورًا رئيسيًا في ازدهار الاقتصاد في إندونيسيا في المستقبل، يحتاج إلى أن يُدعم بخدمات لوجستية تتسم بالكفاءة والفعالية لضمان التسليم السهل والسريع للسلع والخدمات، وبحسب بيانات من وزارة تخطيط التنمية الوطنية/بابيناس، انخفضت تكاليف الخدمات اللوجستية في إندونيسيا من 23.5% إلى 14.29% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023.

مزايا المستودع الذكي المدعوم بشبكة الجيل الخامس

يوظف المستودع الذكي المدعوم بشبكة الجيل الخامس التقنيات المتقدمة مثل إنترنت الأشياء وأدوات تحليل البيانات الضخمة لتسهيل العمليات التشغيلية وتعزيز إجراءات السلامة والأمن وزيادة الكفاءة وتقليل استهلاك الطاقة وتقليل الخسائر المحتملة وغير المتوقعة.

يستطيع مديرو المستودعات استخدام تقنية النسخ الرقمية و تحليل البيانات أثناء جمعها لتحسين إدارة المخزون ومنع نفاد البضائع.

تسمح شبكة الجيل الخامس بإجراء الاتصالات السريعة والدقيقة بين الموظفين الذين يديرون المركبات ذاتية القيادة والمركبات نفسها، مما يضمن تحسين كفاءة نقل البضائع داخل المستودعات، وعلاوة على ذلك، تضمن أنظمة الأمان الذكية المستخدمة في مراقبة المستودعات والمدعومة بأجهزة استشعار الفيديو والأشعة تحت الحمراء سلامة تلك المستودعات.

تتميز تقنية 5G BTS التي طورتها Huawei لتعمل على تشغيل المستودع باستهلاك منخفض للطاقة يبلغ 5 واط فقط، أي ما يعادل الطاقة التي يستهلكها ما يعادل مصباح كهربائي واحد موفر للطاقة، مما يجعلها حلًا مستدامًا للمستقبل.

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