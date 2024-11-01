TEQUILA DON JULIO ترتقي بالتراث الثقافي للمكسيك من خلال احتفالات يوم الموتى العالمية المذهلة

استمتع بالروح الخالدة ليوم الموتى حيث تقوم Don Julio بتحويل ثماني مدن رئيسية مع أعمال فنية مذهلة للأوفريندا واحتفالات محلية لا حصر لها

أتوتونيلكو إل ألتو، خاليسكو، المكسيك، 1 نونبر/تشرين الثاني 2024 /PRNewswire/ -- يوم الموتى هو عيد مكسيكي محبوب يحتفل به المكسيكيون ويكرمون فيه أحبائهم الذين توفوا. هذا العام، تدعو Tequila Don Julio، التيكيلا المكسيكية الفاخرة الأصلية، العالم إلى تجربة قلب هذه الثقافة النابضة بالحياة. Tequila Don Julio أكثر من مجرد علامة تجارية، فهي رمز للتراث المكسيكي. واحتفاء بالعيد، كشفت العلامة التجارية النقاب عن مذابح أوفريندا المزينة بشكل جميل في ثماني مدن حيوية: بوغوتا وكيب تاون ولندن ولوس أنجلوس وملبورن ومكسيكو سيتي ومومباي وساو باولو بالإضافة إلى احتفالات لا حصر لها في أكثر من ثلاثين سوقا حول العالم. تجلب هذه المبادرة سحر يوم الموتى إلى الحياة، وتشجع السكان المحليين على المشاركة في الاحتفال وإحياء ذكرى الأشخاص الذين فقدوهم.

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كجزء من التزام العلامة التجارية بالاحتفاء بالمبدعين المكسيكيين الملهمين وتسليط الضوء عليهم، تعاونت Tequila Don Julio مع الفنان التشكيلي والمؤرخ المكسيكي الشهير بيتسابي روميرو ومصمم الأزهار المكسيكي خوان رينتيريا للتعاون في المفهوم الإبداعي لأوفريندا والمساعدة في توجيه الفنانين المحليين المؤثرين في كل مدينة. في إشارة إلى تقليد تكريم الأسلاف، سيزهر على كل أوفريندا مؤسس العلامة التجارية صاحب الرؤية الثاقبة، دون خوليو غونزاليس، محاطاً بعناصر وديكور نابض بالحياة يمزج بين تقاليد المكسيك الغنية والروح والأسلوب الفريد لكل مدينة.

قالت بيتسابي روميرو: "بصفتي فنانة متجذرة بعمق في تقاليد المكسيك، تحمل لوحات أوفريندا أهمية عميقة بالنسبة لي، فهي حوار حي بين الماضي والحاضر، وهي مساحة نكرم فيها أسلافنا بينما نتأمل في الواقع المعاصر". "لقد كرست أكثر من عقدين من الزمن لإعادة تفسير هذه المذابح المقدسة، ومزج العناصر التقليدية مع المنظورات الحديثة للحفاظ على هذه الممارسة الثقافية الحيوية حية وذات صلة. أنا ممتنة للغاية لِـ Tequila Don Julio للسماح لي بالمساهمة في الرؤية الإبداعية لهذه الأوفريندا ومشاركة جمال تقاليدنا في يوم الموتى مع العالم."

قال خوان رينتيريا: "يوم الموتى هو احتفال بالحياة والحب، وهو وقت للتواصل مع جذورنا وذكرياتنا". "إن التعاون مع Tequila Don Julio لإحياء هذا التقليد على نطاق عالمي هو شرف يملأني بالفخر والفرح. أحب أن أرى كيف تتبنى كل مدينة تقاليدنا الجميلة وتعيد تفسيرها بطريقتها الفريدة."

ستُعرض هذه الأعمال التركيبية المصممة لتختبرها من كل الزوايا، في يوم الموتى لتحويل المدن إلى مشاهد ثقافية مذهلة. يمكنك العثور على تجارب يوم الموتى في هذه المواقع حول العالم:

بوغوتا، كولومبيا: Zona T Bogotá (كالي 83 رقم 12A ، بوغوتا، كولومبيا)

كيب تاون، جنوب أفريقيا: Ostrich Ranch (طريق فان شورسدريف، فيلادلفيا، كيب تاون، جنوب أفريقيا)

لندن، إنجلترا: Rosewood London 252) هاي هولبورن، لندن WC1V 7EN ، المملكة المتحدة)

لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية: Venice Beach 1800) أوشن فرونت ووك، البندقية، كاليفورنيا 90291)

ملبورن، أستراليا: Beverly Rooftop 627) شارع تشابل، المستوى 24، ساوث يارا، فيكتوريا، أستراليا 3141)

مكسيكو سيتي، المكسيك: Museo del Estanquillo (شارع إيزابيل لا كاتوليكا 24 كولونيا سنترو، ألكالديا كواوتيموك سي بي 06000، مكسيكو سيتي)

مومباي، الهند: Bastian at the Top (الطابق 48، كوهينور ساكور، رقم 48. كيلكار مارج، دادار ويست، شيفاجي بارك، مومباي، ماهاراشترا 400028، الهند)

ساو باولو، البرازيل: Dos Palacio Cedros (ر. بوم باستور، 800 - إيبيرانغا، ساو باولو - SP، 04203-000 ، البرازيل)

تقول صوفي كيلي، المديرة العالمية لقسم الصبار الأزرق في Diageo: "نحن فخورون للغاية بقدرتنا على خلق لحظة عالمية حول عيد مكسيكي فريد من نوعه للاحتفال بحياة أولئك الذين رحلوا". "تعمل Tequila Don Julio على تسليط الضوء على الثقافة المكسيكية من خلال احتفالات عالمية أصيلة نابضة بالحياة ستفتح نافذة للمجتمعات حول العالم للتفاعل مع أحد أكثر التقاليد المكسيكية العريقة".

يؤكد احتفال العلامة التجارية بيوم الموتى على التزامها بدعم الثقافة المكسيكية ومشاركتها مع العالم. من خلال تسليط الضوء على الإبداعات المكسيكية ودمج التقاليد مع الحداثة، تكرم Tequila Don Julio الماضي وتشكل مستقبل الثقافة المكسيكية على الساحة العالمية.

تشجع Tequila Don Julio المستهلكين في السن القانوني للشرب على الاحتفال بمسؤولية.

نبذة عن TEQUILA DON JULIO

تأسست Tequila Don Julio على المبادئ الزراعية الرائدة التي وضعها دون خوليو غونزاليس وسعيه الشخصي لتحقيق الكمال، وقد أحدثت ثورة في صناعة التكيلا ووضعت معايير للتكيلا فائقة الجودة. تستخدم Tequila Don Julio، التكيلا المكسيكية الفاخرة الأصلية، فقط أجود أنواع نبات الصبار الأزرق الناضج تماما الذي تم اختياره يدويًا من التربة الطينية الغنية في منطقة لوس ألتوس في ولاية خاليسكو. تشمل محفظة Tequila Don Julio كل من Tequila Don Julio Blanco، وTequila Don Julio Reposado، وTequila Don Julio Añejo، وTequila Don Julio 70 Cristalino، وTequila Don Julio Rosado، وTequila Don Julio 1942، وTequila Don Julio Alma Miel، وTequila Don Julio Ultima Reserva. لمزيد من المعلومات حول Tequila Don Julio، يرجى زيارة .www.DonJulio.com

نبذة عن DIAGEO:

Diageo شركة رائدة عالمياً في مجال المشروبات الكحولية مع مجموعة متميزة من العلامات التجارية بما في ذلك Johnnie Walker وCrown Royal وJ&B وBuchanan's وSmirnoff وCîroc vodkas وCaptain Morgan وBaileys وDon Julio وTanqueray وGuinness.

يتم إدراج Diageo في كل من بورصة لندن (DGE) وبورصة نيويورك (DEO) وتباع منتجاتنا في أكثر من 180 دولة حول العالم. لمزيد من المعلومات حول Diageo وموظفينا وعلاماتنا التجارية وأدائنا، تفضل بزيارتنا على www.diageo.com. تفضل بزيارة موقع Diageo العالمي للشرب المسؤول، www.DRINKiQ.com للحصول على معلومات ومبادرات وطرق لمشاركة أفضل الممارسات.