TeraBox تحتفل بالسنة الأولى الكاملة لبرنامج الإحالة، والذي قام بتمكين الآلاف حول العالم

طوكيو, 11 سبتمبر / أيلول 2023 /PRNewswire/ -- تحتفل TeraBox، وهي من بنات أفكار التخزين السحابي لشركة التكنولوجيا اليابانية Flextech Inc.، والتي مقرها في طوكيو، بفخر بإنجاز العام الأول لبرنامج الإحالة الناجح للغاية. تحت شعار "شارك لتصبح ثريًا"، حقق برنامج الإحالة TeraBox قوة جذب كبيرة، حيث حشد المستخدمين في جميع أنحاء العالم للانضمام إلى صفوفه. تحتفل TeraBox بالذكرى السنوية لتأسيسها من خلال تحدي #TeraBoxLifeUpgrade على التيك توك، الذي يجذب المشاركين، بما في ذلك KOLs، لعرض أرباح وفوائد برنامج الإحالة، حيث حصل على 20 مليون مشاهدة.

برنامج الإحالة، وهو أساس نجاح TeraBox، يجذب المستخدمين المحتملين من خلال عملية التسجيل البسيطة المكونة من خمس خطوات، والتي تتضمن "التسجيل واختيار خطة وتحميل الملفات ومشاركة الروابط وجمع المكافآت"، مما يمكنهم من تحقيق الدخل من مشاركتهم في برنامج الإحالة. إن اختيار المجتمع المدوي للشعار الرسمي للبرنامج، "شارك لتصبح غنيًا"، يجسد رؤية TeraBox لتعزيز ثقافة المشاركة التي تؤدي إلى الرخاء المالي، وجذب مجموعة متنوعة من المستخدمين. ليس من المستغرب أن يصبح TeraBox حديث المدينة.

يمتد تأثير TeraBox إلى أبعد الحدود، حيث يصل إلى 214 دولة ومنطقة حول العالم. من الهند إلى إندونيسيا، ومن البرازيل إلى الولايات المتحدة، اكتسبت TeraBox متابعين مخلصين من مشرفي المواقع المتنوعين الذين يساعدون في نشر الثروة. وقد اجتذب نجاح البرنامج مشرفي المواقع من جميع أنحاء العالم، حيث كانت الهند في المقدمة بحوالي 90.000 مشرف موقع. تليها إندونيسيا بـ 40 ألفًا، بينما تضم كل من البرازيل والولايات المتحدة 20 ألفًا. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد انضمت دول مثل فيتنام وماليزيا وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان جميعًا، مما ساهم في حضور TeraBox العالمي.

ومع وجود أكثر من 500000 مشرف موقع في جميع أنحاء العالم، أصبح البرنامج وسيلة مربحة لتوليد الدخل. يجني مشرفو المواقع متوسط دخل يومي قدره 83 دولارًا، ويحقق بعضهم أرباحًا مذهلة في اليوم الواحد تصل إلى 7636 دولارًا. والجدير بالذكر أنه منذ إنشائها، شهدت TeraBox ugn أحد مشرفي المواقع الذي جمع أرباحًا رائعة بقيمة 109947 دولارًا أمريكيًا في غضون عام، مما يضع معيارًا جديدًا للنجاح.

لقد نجح برنامج الإحالة TeraBox في العمل لأكثر من 365 يومًا، وحقق نجاحًا ملحوظًا بفضل الدعم الثابت من مستخدميه ومشرفي المواقع. أطلقت TeraBox تحدي #TeraBoxLifeUpgrade على التيك توك للاحتفال بالمسيرات الرائعة للمشاركين في برنامج الإحالة لدينا. شهد هذا التحدي الآسر أكثر من 50 مشاركًا نشطًا، بما في ذلك قادة الرأي الرئيسيين المشهورين، وهم يعرضون بفخر أرباحهم الشهرية من برنامج الإحالة، حيث حصدوا 20 مليون مشاهدة رائعة. ومن خلال مقاطع الفيديو الجذابة، سلطوا الضوء على فوائدها الرئيسية، بما في ذلك المشاركة السخية للأرباح، والعمليات سهلة الاستخدام، وعمليات السحب السريعة.

أطلقت الشركة مؤخرًا خطة المحتوى المدفوع TeraBox، والتي تمكن المستخدمين من تحويل الإبداع إلى دخل ملموس. يمكن الآن للمصورين والرسامين ومنشئي مقاطع الفيديو الأصلية على حدٍ سواء تحديد أسعار مرنة للمحتوى المتميز الخاص بهم، حيث يجب على المستخدمين الدفع مقابل الوصول إلى مقاطع الفيديو التي تم تحميلها والاستمتاع بها. تجدر الإشارة إلى أن TeraBox لا يتقاضى أي رسوم، مما يسمح لمنشئي المحتوى بإمكانية كسب ما يصل إلى 100 دولار لكل رابط، مع تعويض إبداعهم بشكل صحيح بموجب خطة المحتوى المدفوع من TeraBox.

تطبيق TeraBox متاح للتنزيل على أجهزة أندرويد Android و أي أو إس iOS و ويندووز Windows ، كما يمكن الوصول إلى البيانات عبر الإنترنت على www.terabox.com .

لمعرفة المزيد حول برنامج الإحالة TeraBox للحصول على دخل إضافي، يرجى زيارة https://terabox.onelink.me/yqcq/ij4vgrdg

نبذة عن TeraBox

يعد TeraBox، المدعوم من شركة Flextech Inc. في اليابان، أحد حلول التخزين السحابية العالمية الرائدة. ومن خلال مقره الرئيسي في طوكيو، يخدم TeraBox بكل فخر أكثر من 100 مليون مستخدم على مستوى العالم، ويوفر طريقة بسيطة لكنها قوية لتخزين البيانات وإدارتها. يوفر TeraBox سعة تخزينية كبيرة تبلغ 1 تيرابايت، ويضمن أن ملفاتك آمنة ويمكن الوصول إليها في أي مكان.

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