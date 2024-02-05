TeraBox يكشف النقاب عن شعاره الجديد، ويقدم تميمته الجديدة Terara، ويحتفل بحصوله على جوائز مرموقة

طوكيو، 5 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Flextech Inc.، عملاقة التكنولوجيا في طوكيو، عن ترقية كبرى للعلامة التجارية لتطبيقها، TeraBox، الشهير على مستوى العالم بتقديمه لخدمات التخزين السحابي بينما تقترب من الاحتفال بالذكرى السنوية الرابعة على انطلاقتها الرئيسية، وفي نفس الوقت، يسر الشركة أن تعلن عن حصولها مؤخرًا على عدة جوائز دولية، مثل الجائزة الفضية "Silver Award" لأفضل تطبيق للهواتف المحمولة، وجوائز التصميم مثل جائزة "Red Dot" ، وجائزة "American Muse" ، وجائزة التصميم الفرنسية "French Design".

استطاع تطبيق TeraBox أن يثبت نفسه باعتباره مقدمًا موثوقًا وآمنًا لخدمات التخزين السحابي منذ إطلاقه في جميع أنحاء العالم في مايو 2020، ومنذ شهر ديسمبر 2023، خدم التطبيق بكل فخر أكثر من 250 مليون مستخدم مسجل، حيث يبلغ عدد المستخدمين النشطاء يوميًا أكثر من 20 مليون مستخدم من 231 دولة ومنطقة.

إن التزام TeraBox بضمان الأمان لمستخدميه ليس له مثيل، فهو يستخدم إجراءات متقدمة مثل بروتوكولات TLS/SSL وخوارزميات التشفير والتحكم في الوصول، وتقدم أنظمة تشفير البيانات على جهاز العميل والأنظمة الموزعة واسعة النطاق التي تستخدمها الشركة أعلى مستوى من الأمان والخصوصية للمعلومات الحساسة والبيانات الشخصية. حصل TeraBox على اعتمادات ISO/IEC 27001 وISO/IEC 27701 وISO 27018، مما يضمن نقله المعلومات وتخزينها بأمان، وفي العام الماضي، تألق TeraBox في المحافل الدولية، وتردد صدى نجاحه الفائق بتصميماته التي حصدت الجوائز والأوسمة المرموقة، ليثبت أنه بوصلة التميز والابتكار في عالم التخزين الآمن.

تدور الفلسفة الجوهرية لعملية ترقية علامة TeraBox التجارية حول أربعة قيم؛ وهي "الذكاء والتخزين السحابي والكفاءة والأمان"، ويرمز هذا الشكل البسيط إلى مبدأي الموثوقية والاستقرار، مما يقدم للمستخدمين الأمان ووفرة من الخيال. استوحي الشعار الجديد من شكل الصندوق، مما يدل على وظيفة المنتج الأساسية وهي التخزين، ويؤدي دمج الحرف "T" من TeraBox في التصميم إلى تقوية ارتباطه باسم المنتج. تهدف عملية إعادة تصميم الشعار إلى إنشاء هوية فريدة للعلامة التجارية لتعلق في أذهان المستخدمين.

أما في عام 2024، رحبت الشركة أيضًا بـ Terara، التميمة الجديدة لعلامتها التجارية TeraBox، وهي مستوحاة من شخصية WALL-E من فيلم Toy Story الشهير، فهي على شكل صندوق ذي جسد بشري ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالشعار، ويرمز إلى الحماية الدقيقة والرعاية التي يقدمها تطبيق TeraBox لبيانات مستخدميه، ويوحي مظهره الودود بالدفء والقرب، مما يعكس التزام TeraBox بضمان أمن بيانات مستخدميه ورعايته لهم.

قال Yu Furuya، رئيس فريق تطوير تطبيق TeraBox: "إن تطور شعار TeraBox ليس مجرد تغيير في شكله الجمالي، ولكنه انعكاس لالتزامنا بتقديم حلول تخزين سحابي آمنة وعالية الجودة، فيرمز شعارنا الجديد وتميمتنا الجديدة Terara لتعهدنا بتوفير بيئة رقمية سهلة الاستخدام وآمنة، وبعد نجاحنا في اكتساب ثقة أكثر من ربع مليار مستخدم، فإننا بهذه العملية لا نعيد تصميم شعار علامتنا التجارية فحسب؛ ولكننا نعيد أيضًا تعريف الطريقة التي يتعامل بها العالم مع أصوله الرقمية الثمينة".

في عام 2024، يظل تطبيق TeraBox ملتزمًا بتوفير مساحة تخزين سحابي كبيرة للغاية تبلغ 1024 جيجابايت مجانًا لمستخدميه بينما يسعى لتحسين جودة خدماته، وتهدف العلامة التجارية أيضًا إلى إطلاق ترقية كبيرة لإصدار التطبيق على الكمبيوتر الشخصي لإتاحة تجربة تعاونية سلسة بين الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر. بالإضافة إلى ذلك، يفتح TeraBox ذراعيه للترحيب بقاعدة مستخدمين متنوعة، من خلال تقديمه لإصدارات تتوافق مع أنظمة تشغيل مختلفة، مثل Mac وLinux.

لمحة عن تطبيق TeraBox

إن TeraBox هو تطبيق موثوق على مستوى العالم يقدم خدمات التخزين السحابي طورته شركة Flextech Inc. ومقرها طوكيو، اليابان. يكرس TeraBox جهوده لتوفير حلول مبتكرة وسهلة الاستخدام للمستخدمين لتلبية احتياجاتهم من خدمات تخزين البيانات، من خلال التركيز على خدمات التخزين السحابي الذكية والفعالة والآمنة. حمِّل تطبيق TeraBox على أجهزة Android وiOS وLinux وMac وWindows، أو زُر موقع www.terabox.com لتصل إليه عبر الإنترنت. لمزيد من التحديثات، تابع حساب TeraBox على YouTube.

لمعرفة مزيد من المعلومات عن برنامج TeraBox Referral Program لجني دخل إضافي، تفضل بزيارة https://terabox.onelink.me/yqcq/ij4vgrdg.

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