Terra Drone وUnifly وAloft يطلقون مشروع تطوير مشترك لإدارة حركة مرور المنظومات الجوية من دون طيار لمزوّدي تكنولوجيا النقل الجوي المتقدم الذين يستهدفون الأسواق العالمية

طوكيو، 25 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Terra Drone Corporation، وهي شركة رائدة في مجال الطائرات من دون طيار ومزوّد تكنولوجيا النقل الجوي المتقدم (AAM) ومقرها اليابان، اليوم عن إطلاق مشروع تطوير مشترك مع شركات المجموعة Unifly NV ("Unifly") وAloft Technologies Inc. ("Aloft") التي تركز على إدارة حركة مرور المنظومات الجوية من دون طيار (UTM) لأنظمة تكنولوجيا النقل الجوي المتقدم (AAM) الذين يستهدفون الأسواق العالمية. تحرز Terra Drone تقدمًا في أعمالها الرائدة لإدارة حركة مرور المنظومات الجوية من دون طيار من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في Unifly، وهي شركة رائدة في تكنولوجيا ومقرها بلجيكا؛ وAloft التي تستحوذ على أعلى حصة في سوق إدارة حركة مرور المنظومات الجوية من دون طيار في الولايات المتحدة. يمثّل هذا التعاون أول تطوير مشترك على الإطلاق في العالم لأنظمة النقل الجوي المتقدم من قِبل شركات متعددة ذات سجلات حافلة في إدارة حركة مرور المنظومات الجوية من دون طيار وتشغيلها.

وتسعى الشركات الثلاثة إلى التطوير المشترك لإدارة حركة مرور المنظومات الجوية بغرض الاستفادة من التقدم العالمي السريع في طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOLs)، والتي من المقرر أن تُحدِث ثورة في مجال النقل. تتوقع مؤسسة "مورغان ستانلي" أن تبلغ قيمة سوق النقل الجوي الحضري (UAM) تريليون دولار بحلول عام 2040 و9 تريليون دولار بحلول عام 2050 (1)، مع اكتساب طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية اعترافًا عالميًا من خلال رحلات الاختبار وعروض النماذج الأولية.

وتعلن الشركات بفخر عن مبادرات لتعزيز منصات إدارة حركة مرور المنظومات الجوية من دون طيار الموجودة لديها تحسبًا لزيادة أنشطة طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية والطائرات من دون طيار. تنطوي الرؤية المشتركة لمنصة إدارة حركة مرور المنظومات الجوية من دون طيار على تمكين عمليات الطيران الآمنة والفعّالة لطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية والطائرات من دون طيار في المستقبل المنظور.

ومع اعترافها بالاحتياجات المتطورة لصناعة النقل الجوي المتقدم، فإنها مكرسة لتوسيع منصتها من خلال دمج وظائف إضافية حاسمة. تهدف هذه التحسينات القائمة على الأتمتة إلى تبسيط الكفاءات التشغيلية وتمهيد الطريق لدمج تكنولوجيا إدارة حركة مرور المنظومات الجوية من دون طيار الآلية بشكلٍ متزايد في التصميم والإطار التشغيلي لأنظمة النقل الجوي المتقدم. ويهدفون من خلال هذه الجهود إلى وضع معايير جديدة في إدارة حركة مرور المنظومات الجوية من دون طيار وتسهيل التكامل السلس لطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية والطائرات من دون طيار في المجال الجوي الوطني، ما يعزز إمكانات صناعة إدارة النقل الجوي المتقدم.

ويهدفون أيضًا من خلال هذه المبادرة إلى تشييد بنية تحتية عالمية لإدارة حركة مرور المنظومات الجوية من دون طيار لتدشين صناعة إدارة النقل الجوي المتقدم في جميع أنحاء العالم، ما يخلق نظامًا بيئيًا متماسكًا يدعم نمو إدارة النقل الجوي المتقدم ويعالج التحديات الأوسع نطاقًا للتنقل الحضري والاستدامة وسلامة حركة المرور الجوي.

ملاحظات للمحرر:

1. بحث أجرته مؤسسة مورغان ستانلي في تقرير بعنوان "eVTOL/Urban Air Mobility TAM Update: A Slow Take-Off, But Sky's the Limit" https://advisor.morganstanley.com/the-busot-group/documents/field/b/bu/busot-group/Electric%20Vehicles.pdf ]