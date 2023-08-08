TerraPay تحصل على موافقة مبدئية للحصول على ترخيص MPI من السلطة النقدية في سنغافورة (MAS)

سنغافورة, 8 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- حصلت TerraPay -وهي شركة عالمية رائدة في مجال البنية التحتية لعمليات الدفع- على موافقة مبدئية لترخيص مؤسسة دفع كبرى (MPI) من السلطة النقدية في سنغافورة (MAS)، وهو الأمر الذي مثل خطوة مهمة في سعيها نحو إنشاء شركة مدفوعات تمتلك معظم الموافقات التنظيمية.

وبفضل هذه الموافقة التي يسعى الجميع للحصول عليها من السلطة النقدية في سنغافورة (MAS) وهي جهة منظمة رئيسية للخدمات المالية، سيتمكن عملاء TerraPay والشركات العالمية الرائدة من الوصول إلى شبكتها الواسعة، عبر 120 دولة مستقبلة و208 دولة مرسلة مع تمكين حركة الأموال عبر الحدود المتوافقة تمامًا وبأسعار معقولة وبطريقة سلسة. وتعمل TerraPay، التي تتمتع بموافقات تنظيمية في 28 دولة، على تسهيل عمليات تحويل الأموال الدولية المتوافقة تمامًا، والمدفوعات التجارية الخالية من العيوب، وطرق الدفع البديلة.

لطالما كانت سنغافورة منطقة إستراتيجية لشركة TerraPay إذ أنها تستمد ما يقرب من 50% من عائداتها من آسيا. وفضل موقع سنغافورة كبوابة للأسواق عالية النمو في جنوب شرق آسيا، ستستفيد TerraPay من هذا الترخيص للاستفادة من الإمكانات الهائلة للمنطقة وتعزيز وجودها المحلي الحالي وشراكاتها في سنغافورة وكوريا الجنوبية وفيتنام والفلبين.

وحول الحصول على الموافقة، صرح أمبار سور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة TerraPay قائلًا: "أنا فخور للغاية بالشبكة الشاملة من الشركاء والموظفين والدول والتراخيص التي أنشأناها في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يمكننا من تقديم خدمات دفع مبسطة للجميع. هذا ويعد الحصول على الموافقة في سنغافورة أمرًا مغيرًا لقواعد اللعبة، وهو ما يعزز مكانتنا كقوة دفع رائدة عبر الحدود في إحدى أهم الأسواق المالية على مستوى العالم.

وفي TerraPay، تتمحور قيمنا الأساسية حول الشمول والابتكار. فقد ألهمتنا رحلة التكنولوجيا المالية في سنغافورة، والتي تتماشى تمامًا مع مهمتنا لتحسين الحياة والمساهمة في إنشاء اقتصاد ديناميكي شامل. ومن شأن الموافقة المقدمة من السلطة النقدية في سنغافورة (MAS) أن تعزز التزامنا بالتميز وذلك لأننا نهدف إلى أن نصبح شركة المدفوعات الأكثر اعتمادًا من الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم".

هذا وبدعم من Prime وIFC وPartech Africa & Visa، تتيح TerraPay ممرات دفع عالمية آمنة في الوقت الفعلي عبر آسيا وإفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية، وتتوسع بسرعة في أمريكا اللاتينية. وفي مايو 2023، أعلنت TerraPay عن تدشينها لجولة تمويل الأسهم من السلسلة B، حيث نجحت في جمع أكثر من 100 مليون دولار لخطط التوسع العالمية، ما مكّن الشركة من تعزيز شبكة الدفع الحالية الخاصة بها، وتوسيع قدراتها التنظيمية وقدراتها على الامتثال والبنية التحتية على مستوى العالم.

نبذة عن TerraPay

يقع المقر الرئيسي لشركة TerraPay في المملكة المتحدة، وتعتقد أن أصغر دفع يستحق رحلة بلا حدود وآمنة مثل أكبر دفع. تقوم المجموعة ببناء طريق سريع للمدفوعات دائم التوسع يمكّن الشركات من إنشاء تجارب عملاء شفافة من خلال ممر عالمي غير منقطع وآمن وفي الوقت الفعلي لكل دفعة، مهما كانت صغيرة أو كبيرة. وتُعَد TerraPay الخاضعة والمعتمدة في 28 سوقًا عالمية شريكًا عالميًا رائدًا للبنوك ومحافظ الهاتف الجوّال ومشغلي تحويل الأموال والتجار والمؤسسات المالية، ما يخلق نظامًا بيئيًا ماليًا دوليًا أكثر اتساعًا وشمولية. وبفضل شبكتها الواسعة المكوّنة من أكثر من 7.5 مليار حساب بنكي، وأكثر من 2.1 مليار محفظة إلكترونية على الهواتف الجوالة، وعبر 120 دولة مستقبلة و208 دولة مرسلة، تتيح TerraPay لشركائها دفع الشمول المالي العالمي على نطاق واسع.

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