TerraPay توسع حضورها في المغرب، وتتعاون مع بنك Attijariwafa bank لتسهيل المدفوعات عبر الحدود

لندن، 30 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- سعيًا للالتزام بتعزيز التمكين المالي والاستقلال المالي والشمولية في جميع أنحاء العالم، أعلنت TerraPay، وهي شركة عالمية رائدة في مجال البنية التحتية للمدفوعات، عن شراكتها مع بنك Attijariwafa bank، أكبر مجموعة مصرفية في المغرب من حيث القيمة السوقية، لتسهيل التحويلات المالية العالمية في الوقت الحقيقي وبشكل سلس مباشرة إلى الحسابات المصرفية في المغرب.

TerraPay expands its footprint in Morocco, partners with Attijariwafa bank to facilitate cross-border payments

وستمكن هذه الشراكة بنك Attijariwafa bank من الاستفادة من شبكات شركاء TerraPay العالمية الراسخة وتلقي المدفوعات الواردة عبر الحدود من مختلف شركاء الإرسال عبر 200 دولة. ومن خلال هذا التعاون، ستتمكن TerraPay من الاستفادة من خبرة بنك Attijariwafa bank في مجال المدفوعات الشخصية وحضوره القوي في المنطقة لتوسيع شبكته في المغرب.

المغرب هو ثالث أكبر مستلم للتحويلات في أفريقيا (بعد نيجيريا ومصر) وهو سوق يتوسع باستمرار. بلغت التحويلات المالية من المغاربة المغتربين 93.3 مليار درهم (9.95 مليار دولار) في نهاية ديسمبر 2021 مقارنة بـ 68.18 مليار درهم (7.27 مليار دولار) في عام 2020 بزيادة قدرها 36.8% أو 25.07 مليار درهم (2.67 مليار دولار).

وأثناء حديثه عن الشراكة، قال Bassem Awada، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونائب الرئيس العالمي - الشراكات الرئيسية، في TerraPay: "المغرب سوق تنافسي ولديه شتات كبير للتحويلات. يسعدنا أن نرحب ببنك Attijariwafa bank كشريك موثوق به للمدفوعات العالمية الفورية في المغرب. هذه الشراكة هي الأولى من نوعها لـ TerraPay في المغرب مما يسمح لنا بتعميق شبكتنا وتوسيع البصمة العالمية لـ TerraPay."

وقال السيد Adnane Driouech، رئيس إدارة النقد المؤسسي والدولي في بنك Attijariwafa bank: "نحن سعداء بالشراكة مع TerraPay. وستلعب شبكة المدفوعات العالمية الواسعة والشركاء والبنية التحتية دورًا حاسمًا في تسهيل التحويلات المالية الدولية الفورية لعملائنا. وقد أتاح تكاملنا مع TerraPay لعملائنا تلقي المدفوعات عبر الحدود مباشرة من أكثر من 200 دولة بطريقة شفافة وآمنة وفورية."

نبذة عن TerraPay

يقع المقر الرئيسي لشركة TerraPay في المملكة المتحدة، وتعتقد أن أصغر دفع يستحق رحلة بلا حدود وآمنة مثل أكبر دفع. يقوم الـ Group ببناء طريق سريع للمدفوعات دائم التوسع يمكّن الشركات من إنشاء تجارب عملاء شفافة من خلال ممر عالمي غير منقطع وآمن وفي الوقت الفعلي لكل دفعة، مهما كانت صغيرة أو كبيرة. وتُعَد TerraPay الخاضعة والمعتمدة في 27 سوقًا عالميًا شريكًا عالميًا رائدًا للبنوك ومحافظ الهاتف الجوّال ومشغلي تحويل الأموال والتجار والمؤسسات المالية، مما يخلق نظامًا بيئيًا ماليًا دوليًا أكثر اتساعًا وشمولية. مع إمكانية الوصول إلى شبكة واسعة من الحسابات المصرفية التي تزيد عن 7.5 مليار، ومحافظ متنقلة تزيد عن 2.1 مليار، عبر 110 دولة متلقية و 208 دولة مرسلة، تمكن TerraPay شركائها من أن يصبحوا منارات لوعد الشمول المالي العالمي.

لمزيد من المعلومات، terrapay.com

نبذة عن بنك Attijariwafa

بنك Attijariwafa هو المجموعة المصرفية والمالية الرائدة في المغرب العربي ولاعب رئيسي في منطقتي المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.

بالإضافة إلى عملياتها المصرفية، تنشط Attijariwafa bank Group في مجموعة واسعة من الخدمات المالية من خلال شركاتها التابعة المتخصصة: التأمين، قروض الرهن العقاري، القروض الاستهلاكية، التأجير، إدارة الأصول، الوساطة في سوق الأوراق المالية، الخدمات المصرفية الخاصة، الاستشارات، التأجير طويل الأجل، التخصيم...

يقع المقر الرئيسي للبنك في المغرب، ويعمل البنك في 26 دولة: في أفريقيا (مصر وتونس وموريتانيا والسنغال وبوركينا فاسو وساحل العاج ومالي وتوغو والنيجر وبنن والكونغو والغابون والكاميرون وتشاد) وفي أوروبا (بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وسويسرا) من خلال أغلبية البنوك المحلية المرخصة بالكامل والشركات التابعة لها وفي دبي والرياض ولندن ومونتريال من خلال المكاتب التمثيلية.

علاوة على ذلك، يمتلك بنك Attijariwafa 5835 فرعًا (اعتبارًا من 31 ديسمبر 2021) مع أكثر من 20590 موظفًا ومحفظة تضم حوالي 10.8 مليون عميل.

https://www.attijariwafabank.com/fr

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