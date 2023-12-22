Terrascope تعلن عن قدرتها على قياس الانبعاثات الناتجة عن الغابات والأراضي والزراعة وتقليلها على منصتها الخاصة بإزالة الكربون

Terrascope أصبحت واحدة من أول منصات البرمجيات الخدمية لقدرتها على قياس الانبعاثات بما يتوافق مع إرشادات الغابات والأراضي والزراعة

سنغافورة, 22 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت Terrascope، وهي منصة شاملة لإزالة الكربون من المؤسسات، عن إضافة نمطية جديدة إلى منصة البرمجيات الخدمية لديها، المصممة خصيصًا لتمكين الشركات في القطاعات التي تعتمد اعتمادًا كثيفًا على الأراضي من خلال قياس انبعاثات الغابات والأراضي والزراعة (FLAG) وإدارتها. فيجعل هذا التحسين Terrascope واحدة من أولى منصات البرمجيات الخدمية التي تشمل قدرات إدارة انبعاثات الغابات والأراضي والزراعة، ما يوفر حلًا قويًا للمنظمات لحساب انبعاثات الكربون بصورة أكثر دقة وتطوير أهداف الاستدامة الخاصة بها.

FLAG measurement on Terrascope

*ملاحظة: البيانات تمثيلية، ولا تخص أي شركة

إرشادات الغابات والأراضي والزراعة [FLAG] هي أول معيار في العالم للشركات في القطاعات التي تعتمد اعتمادًا كثيفًا على الأراضي لوضع أهداف مستندة إلى العلوم (SBT) تشمل تقليل الانبعاثات الأرضية وإزالتها. تؤثر إرشادات الغابات والأراضي والزراعة لمبادرة الأهداف المستندة إلى العلوم على عدد من القطاعات في سلسلة القيمة الغذائية والزراعية، مثل الأغذية والمشروبات والزراعة والسلع المعبأة والرفاهية والضيافة وغيرها. تتسبب سلسلة القيمة الغذائية والزراعية في 34% من الانبعاثات على مستوى العالم، ومعظمها من الأنشطة الأولية مثل إزالة الغابات والتغيرات في استخدام الأراضي والممارسات الزراعية. كما يؤكد الاعتماد المباشر على الأنشطة الأولية المتعلقة بانبعاثات استخدام الأراضي على الحاجة الملحة لأدوات مثل نمطية إرشادات الغابات والأراضي والزراعة، من أجل تمكين الشركات من إدارة انبعاثات أراضيها بصورة فعالة، والتوافق مع الأهداف المستندة إلى العلوم وهدف اتفاقية باريس للحد من الاحتباس الحراري.

قالت مايا هاري، الرئيسة التنفيذية لشركة Terrascope: "نحن متحمسون للكشف عن نمطية إرشادات الغابات والأراضي والزراعة الجديدة لدينا، لزيادة دعم الشركات في مجال سلسلة القيمة الغذائية والزراعية في مشوار إزالة الكربون. تمثل سلاسل القيمة الغذائية والزراعية ما يقرب من 30% من الانبعاثات على مستوى العالم، مع نشأة غالبية هذه الانبعاثات من الأنشطة الأولية مما يجعل من الضروري فهم وإدارة مصادر الانبعاثات المتعلقة بالأراضي بصورة دقيقة. وإن دمج قدرات إرشادات الغابات والأراضي والزراعة في منصتنا هي خطوة محورية في تمكين الشركات الكبيرة من تحديد مصادر هذه الانبعاثات المتعلقة بالأراضي والعمل عليها بصورة أكثر فعالية."

يشمل نهج Terrascope لإدارة وتقليل انبعاثات الغابات والأراضي والزراعة الامتثال لمبادرة الأهداف المستندة إلى العلوم فضلًا عن توافقها مع بروتوكول الغازات الدفيئة الجديد لعمليات الإزالة لقطاعات الأراضي. وتُمكّن تلك النمطية المؤسسات في قطاعات الغابات والأراضي والزراعة من قياس الانبعاثات الأرضية الناتجة عن عملياتها وكذلك من سلسلة إمداداتها. يمكن للمؤسسات أيضًا تقييم مبادراتها لإزالة الكربون التي تتضمن عزل الكربون وإدارة الأراضي بصورة أفضل باستخدام نمطية إرشادات الغابات والأراض والزراعة الخاصة بشركة Terrascope.

بدءًا من فحص إرشادات الغابات والأراضي والزراعة، تستعرض نمطية FLAG لشركة Terrascope نموذج السلسلة القيمية والتشغيلية للشركة لتحديد مستوى تعرض FLAG والحاجة إلى الأهداف المستندة إلى العلوم المتعلقة بها. وبالنسبة للشركات التي تحتاج إلى تلك التقنية، يتم نشر أداة قياس تشمل تقدير التغيرات الناتجة عن استخدام الأراضي والانبعاثات الصادرة عن إدارة الأراضي من الأنشطة الزراعية مثل استخدام الأسمدة أو الأنشطة الزراعية أو تربية الماشية. وهذا يشمل القدرات ذات الملكية الخاصة لتصنيف انبعاثات الغابات والأراضي والزراعة من خلال الاستعانة بقواعد بيانات الجهات الخارجية. يتم دمج حساب الانبعاثات في قوائم جرد منفصلة للغابات والأراضي والزراعة، والطاقة مما يضمن الدقة وتجنب الحساب مرتين. ثم تمكن نمطية FLAG الشركات من تحديد أهداف إرشادات الغابات والأراضي والزراعة المتوافقة مع مبادرة الأهداف المستندة إلى العلوم، وخططها طويلة وقصيرة الأجل لإزالة الكربون.

بالنسبة للمؤسسات المُطالَبَة بوضع أهداف مستندة إلى العلوم متعلقة بالغابات والأراضي والزراعة، فنمطية FLAG الخاصة بشركة Terrascope هي أحد الأصول الأساسية في هذا المسار. حيث أنها تعزز الكفاءة التشغيلية وتحسّن استثمارات إزالة الكربون مع تسهيل جهودها في الامتثال. كما توفر النمطية فكرة واضحة وشاملة على منصة فريدة، مما يتيح تضمين إستراتيجيات التخلص من الكربون في خطط إزالة الكربون بصورة استثنائية.

قالت نيكيتا أستانا، الرئيسة العالمية ونائبة الرئيس لشركة Olam Agri لتمويل الاستدامة، "لقد كانت Terracope شريكًا رئيسيًا وعامل تمكين في مسيرتنا لإزالة الكربون. إلى جانب التخطيط المستمر للتقليل منه، وتمت إضافة نمطية FLAG في الوقت المناسب إلى المنصة لتعزيز إستراتيجية إزالة الكربون لدينا، ونتطلع إلى الأدوات الدقيقة التي من شأنها تسهيل إعداد تقاريرنا وتحسين إدارة الانبعاثات المتعلقة بالأراضي بما يتماشى مع أهداف الاستدامة لدينا."

كونها منصة تعمل على إزالة الكربون مع التركيز على شركات الأغذية والزراعة عبر السلسلة القيمية من المزارعين إلى المعالجين والمصنعين والموزعين وتجار التجزئة، فإن FLAG هي واحدة من العديد من الوحدات النمطية للمنتجات المُنتظرة التي تطلقها Terrascope لدعم تقليل الانبعاثات الناتجة عن استخدام المواد. وستتاح في الإصدارات اللاحقة قدرات إضافية لحساب الانبعاثات الناتجة عن التغيرات في استخدام الأراضي والأنشطة الزراعية مثل استخدام الأسمدة وتربية الماشية، ووضع نماذج لمسارات السلع وإزالة الكربون في قطاع الأراضي.

نبذة عن Terrascope

Terrascopeهي منصة برمجيات خدمية متكاملة لإزالة الكربون والتي بدورها تمكن الشركات من قياس وتقليل انبعاثاتها في النطاق الأول والثاني والثالث. كمنصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستفيد من علوم البيانات والتعلم الآلي والخبرة في مجال الاستدامة، فتساعد Terrascope الشركات الكبيرة على إزالة الكربون من الأعمال التجارية وسلاسل التوريد الخاصة بها، وتوجيهها في مشوارها لتحقيق الصافي الصفري.

اُطلِقَت Terrascope علنًا في يونيو 2022، وتعمل مع العملاء في مختلف القطاعات، بداية من الزراعة، والأغذية والمشروبات، والتصنيع، وتجارة التجزئة والرفاهية، إلى النقل، والعقارات، والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات (TMT). يقع المقر الرئيسي لشركة Terrascope عالميًا في سنغافورة، وتعمل في الأسواق الرئيسية عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وهي شريك في مركز الآثار الناتجة عن البيئة والمجتمع والحوكمة لسلطة النقد في سنغافورة.

للاطلاع على المزيد يرجى زيارة https://www.terrascope.com/

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