The Marini's Group - عقد من الزمان في الأعمال

كوالالمبور، ماليزيا, 23 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- يقوم Cavaliere Modesto Marini، مؤسس The Marini's Group، برحلة طهي استثنائية منذ ما يقرب من ثلاثة عقود. وحب صاحب المطعم للطعام والطبخ قد جعله يخلق علامات تجارية فاخرة حائزة على جوائز في الصناعة الماليزية للطعام والترفيه.

أحد رواد الأعمال الرئيسيين في مجال الأغذية والمشروبات في آسيا، Cav. Marini فاز مؤخرًا بجائزة "Elite Entrepreneur of the Year" من HAPA ® بينما حصلت مؤسساته على 11 جائزة في الصناعة.

Marini's on 57 Restaurant Marble 8 M Marini Grand Caffè & Terrazza

قال Cav. Marini: "تولي The Marini's Group أهمية كبيرة لفهم احتياجات عملائنا، ونحن نبذل قصارى جهدنا لضمان أن ضيوفنا تجربة نوعية الطعام والترفيه والخدمة في مؤسساتنا."

وأضاف: "نحن نؤمن برفع علاماتنا التجارية من خلال الابتكار المستمر والإبداع في جميع الجوانب. ما زلنا ملتزمين بتقديم طعام رائع للضيوف للاستمتاع ومستويات لا مثيل لها من الضيافة لضمان تجارب طعام لا تنسى."

تفخر The Marini's Group بعلاماتها التجارية للمأكولات والمشروبات والترفيه لمختلف الجماهير – Marini's on 57 وMarble 8 وM Marini Grand Caffè & Terrazza وMariGin Gin Bar وMaristar. يقدم كل منفذ تجربة فريدة لتناول الطعام وتجربة حسية.

تعد Marini 's on 57 الحائزة على العديد من الجوائز وجهة مميزة على السطح مع بار على السطح وصالة ويسكي ومطعم إيطالي معاصر. يقع في الطابق 57، برج بتروناس 3، ويتميز بإطلالات عن قرب على برجي بتروناس التوأمين وإطلالات بانورامية على مدينة كوالالمبور. احتفلت Marini's on 57 مؤخرًا بعقد لا ينسى من الطعام الجيد والنبيذ الفاخر والشركة الرائعة، واستضافة نوبات النزلاء والحفلات، ومسابقة السقاة التي ستعود في وقت لاحق من هذا العام.

Marble 8 هو مطعم شرائح اللحم الرئيسي في كوالالمبور والمتخصص في لحوم البقر الجافة، ويقع في طابق أسفل ماريني في 57. يحتوي مطعم Michelin Select هذا على تخفيضات مميزة من Wagyu و Angus المتميزة التي يتم معالجتها في قبو التعتيق الجاف المصمم خصيصًا لها. Marble 8 تحتفل بالذكرى السنوية العاشرة في العام المقبل.

Maristar في The Starhill، Jalan Bukit Bintang، هو بار كافيار للمأكولات البحرية وصالة أزياء تقدم الكافيار الفاخر وأطباق المأكولات البحرية الشهية ونادي مع ليالي ذات طابع يومي.

يعد مقهى M Marini Grand Caffè & Terrazza الأنيق في One KL منشأة للشمبانيا والكافيار والقهوة تقدم أيضًا المأكولات المحلية والإيطالية اللذيذة والمشروبات المنعشة.

للحصول على معلومات حول The Marini's Group، قم بزيارة www.marinisgroup.com .

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2106114/Marinis_on_57_Restaurant_2.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2106113/Marble_8.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2106115/M_Marini_Grand_Caffe____Terrazza.jpg

The Marini's Group SOURCE