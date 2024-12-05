Throne and Liberty تحتفل بالذكرى السنوية الأولى بمرور عام على تأسيسها بعرض مذهل للطائرات بدون طيار مدعوم من قبل Qiddiya Gaming

جرب عالم Throne and Liberty في سماء بوليفارد وورلد في الرياض 5 دجنبر/كانون الأول | 8 مساءً، و10 مساءً، ومنتصف الليل

NCSoft logo

الرياض، المملكة العربية السعودية، 5 دجنبر/كانون الأول 2024 /PRNewswire/ -- تستمر Qiddiya Gaming في سعيها لجلب الملكية الفكرية للألعاب ذات المستوى العالمي إلى المملكة العربية السعودية، وتتعاون مع الناشر NCSoft للاحتفال بإتاحة لعبة Throne and Liberty لأول مرة في الشرق الأوسط. المعجبون مدعوون لمشاهدة التقديم الرسمي للعبة في المملكة من خلال "عرض ترويجي في السماء" بطائرة بدون طيار في ذا اسفير في بوليفارد وورلد. سيشهد هذا الحدث الذي يقام لليلة واحدة فقط ثلاثة عروض في الساعة 8 مساءً و10 مساءً ومنتصف ليل 5 دجنبر/كانون الأول.

وتكريماً لهذه اللحظة الهامة، ستُضيء الصور المستوحاة من اللعبة أفق بوليفارد وورلد في عرض مبهر يغمر الجمهور في عالم Throne and Liberty الثري. بدعم من Qiddiya Gaming، يسلط العرض الضوء على رؤية المنطقة لإعادة تعريف ثقافة الترفيه والألعاب على نطاق عالمي.

المعجبون مدعوون لمتابعة @qiddiyagaming على إنستغرام للحصول على رمز الاسترداد ولعب Throne and Liberty للحصول على مكافآت داخل اللعبة.

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ذا اسفير، بوليفارد وورلد (The Sphere, Boulevard World)

الخامس من دجنبر/كانون الأول | أوقات العرض: 8 مساء، و10 مساء، ومنتصف الليل

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#PLAYLIFE #QiddiyaGaming #PlayThroneAndLiberty

نبذة عن مدينة القدية

مدينة القدية هي وجهة عالمية جديدة بنيت من أسس اللعب. تقع هذه المدينة النابضة بالحياة في قلب جبال طويق على بعد 40 دقيقة فقط من وسط مدينة الرياض، وتجمع بين الترفيه والرياضة والثقافة بطريقة لم يسبق لها مثيل.

ستضم المدينة ملعب الأمير محمد بن سلمان الشهير، وهو ملعب متعدد الرياضات يتوافق مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، ومنطقة مخصصة لرياضة السيارات تضم مضمار السرعة في مدينة القدية، وملعبين لبطولات الجولف، ومركز الفنون الأدائية في مدينة القدية (QPAC) المستقبلي. كما ستضم المدينة مجموعة من المتنزهات الترفيهية المفعمة بالحيوية بما في ذلك أول متنزه دراغون بول الترفيهي في العالم، ومنتزه Six Flags بمدينة القدية وأكواربيا، أول حديقة مائية في المملكة العربية السعودية.

صُممت مدينة القدية لاستضافة أكبر المسابقات الرياضية والمهرجانات والحفلات الموسيقية والفعاليات الثقافية في العالم، وذلك انطلاقاً من فلسفة "قوة اللعب" التي تتبناها القدية. كما تم تنسيق الاستدامة والرفاهية في مخططها الحضري، حيث تجتمع المساحات السكنية والتجزئة والمكاتب مع المناطق الخضراء الواسعة والمراكز الثقافية ومرافق الرعاية الصحية والتعليمية من الدرجة الأولى. https://qiddiya.com/qiddiya-city

نبذة عن منطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية في مدينة القدية

تم إطلاق منطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية في القدية في شهر دجنبر/كانون الأول 2023، وهي أول منطقة للألعاب والرياضات الإلكترونية في العالم في الواقع الفعلي، وتجذب اللاعبين من جميع أنحاء العالم وترسخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي سريع النمو في هذه الصناعة. تقع منطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية في مكان بارز داخل مدينة القدية، وستحتضن العديد من الأماكن المخصصة للرياضات الإلكترونية، سيكون أحدها ضمن أكبر ثلاثة أماكن للرياضات الإلكترونية في العالم، وستشمل المنطقة مرافق من الجيل الجديد ستستضيف ما يصل إلى 19 نادياً من أفضل نوادي الرياضات الإلكترونية في آن واحد، ولكل منها مرافق مخصصة مثل غرف المناورات ومسرح الاستراتيجيات، والمقرات الإقليمية لشركات ألعاب الفيديو الرائدة. تغطي هذه المساحة النابضة بالحياة المخصصة للألعاب أكثر من 500000 متر مربع وتهدف إلى جذب 10 ملايين زائر سنويًّا، مع تخصيص 100000 متر مربع لأماكن البيع بالتجزئة والمطاعم والترفيه. https://qiddiya.com/qiddiya-city/gaming

نبذة عن مدينة القدية

مدينة القدية هي وجهة عالمية جديدة بنيت من أسس اللعب. تقع هذه المدينة النابضة بالحياة في قلب جبال طويق على بعد 40 دقيقة فقط من وسط مدينة الرياض، وتجمع بين الترفيه والرياضة والثقافة بطريقة لم يسبق لها مثيل.

ستوفر مدينة القدية عند اكتمالها جودة حياة عالية للمقيمين والزوار مع مجموعة واسعة من مناطق الجذب والتجارب التي تشمل مركزاً عالمياً للألعاب والرياضات الإلكترونية، وملعباً متعدد الاستخدامات، وملاعب جولف، ومنطقة لرياضة السيارات مع مضمار سباق، وحديقة أكوارابيا المائية، وحديقة ألعاب Six Flags الترفيهية.

صُممت مدينة القدية لاستضافة أكبر المسابقات الرياضية والمهرجانات والحفلات الموسيقية والفعاليات الثقافية في العالم، وذلك انطلاقاً من فلسفة "قوة اللعب" التي تتبناها القدية. كما تم تنسيق الاستدامة والرفاهية في مخططها الحضري، حيث تجتمع المساحات السكنية والتجزئة والمكاتب مع المناطق الخضراء الواسعة والمراكز الثقافية ومرافق الرعاية الصحية والتعليمية من الدرجة الأولى. https://qiddiya.com/qiddiya-city

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