Tiger Lin، رئيس مجلس إدارة Unilumin Group: مع تكامل Metasight، أصبحت تقنية LED هي السائدة

تشنغدو، الصين، 20 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- في 7 سبتمبر 2023، في المؤتمر العالمي 2023 لصناعة شاشات العرض، ألقى Tiger Lin، رئيس مجلس إدارة Unilumin Group، خطابًا بعنوان "Metasight الرقمية تضيء مئات البلدان وآلاف المدن".

أولًا، ما هي metasight؟

Metasight يعني تكامل الضوء والشاشة، والذي يعتمد على أشباه الموصلات LED، ودمج التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والتقنية ثلاثية الأبعاد بالعين المجردة و 5G و 4K/8K وغيرها. فهي تحمل الفن والتصميم، وتلبي احتياجات التجربة البصرية المكانية للتجارة الجديدة والترفيه وغيرها.

ثانيًا، ما هو تطبيق metasight؟

Tiger Lin----the Chairman of Unilumin Group

Micro LED هي التكنولوجيا الرائدة الجديدة في صناعة LED، والتي تحقق تغطية بانورامية. طريقة التغليف الرئيسية للـ Mini LED تتضمن COB و MIP، بينما طريقة Micro LED تتضمن COG و MIP. مما لا شك فيه أن تقنية MIP ستحل محل تقنية SMD التقليدية في المستقبل.

تقود Unilumin الاتجاه من خلال إطلاق منتجات COB و MIP، وتحقيق الإنتاج الضخم لـ UMicro 0.4، لتحتل المرتبة الأولى في هذه الصناعة.

سيكون Micro LED أيضًا بمثابة تكامل وترقية لتقنية LCD و OLED. من 2B إلى 2C، تجلب تقنية Micro LED سوقًا ضخمًا باستثمارات أقل وإنتاج كبير، وتصل إلى قيمة سوقية تقدر بمئات المليارات (RMB).

ثالثًا، ما هو تكامل metasight؟

نظرًا لمزايا مثل الكفاءة المضاعفة والتكلفة المنخفضة والأداء الأكثر واقعية، يتمتع الإنتاج الافتراضي بإمكانات كبيرة. في الوقت الحاضر، هناك حوالي 140 استوديوًا افتراضيًا بين العالم، 110 منها تم بناؤها بواسطة ROE، وهي شركة تابعة لـ Unilumin Group.

أيضًا، نظرًا لأن الإنسان الافتراضي الرقمي يصبح مهمًا، يمكن أن توفر Unilumin حلولًا شاملة للإنسان الافتراضي الرقمي.

بالإضافة إلى الإنتاج الافتراضي، يمكن أن توفر Unilumin شاشات LED لعرض الأفلام. Unilumin هي المؤسسة الوحيدة في صناعة LED التي حصلت على أربع شهادات لشاشة أفلام DCI، مما يكسر احتكار العرض الأجنبي.

أما بالنسبة لتطبيق تكامل metasight، يجب أن يكون برنامج موسم الرياض السعودي جديرًا بالذكر. ابتكرت Unilumin شاشة كروية LED بقطر 35 مترًا في موسم الرياض السعودي، محطمة رقم غينيس القياسي العالمي في عام 2022.

إلى جانب ذلك، فإن نظام التحكم في البرامج ضروري لحل metasight. طبقت Unilumin "الشاشة الكبيرة المعرفة بالبرمجيات"، والتي تدرك إدراك إنترنت الأشياء وتبني مشاهد رقمية للـ metasight. يمكن للمستخدمين التحكم في مشاهد metasight بكفاءة باستخدام نظام البرمجيات.

بصفتها شركة عالمية رائدة في صناعة LED، تتمنى Unilumin أن تضيء metasight الرقمية مئات وآلاف المدن.

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Unilumin Group., Ltd. SOURCE