TKE ALAT تستثمر 285 مليون ريال سعودي لإنشاء مجمع صناعي متكامل ومركز متعدد الاستخدامات في الدمام - الأول من نوعه عالميًا ضمن مواقع TK Elevator لإنتاج المصاعد والسلالم المتحركة بمختلف فئاتها في موقع واحد

تعتزم TKE ALAT استثمار نحو 285 مليون ريال سعودي (ما يعادل نحو 65 مليون يورو / 76 مليون دولار أمريكي) لإنشاء مجمع صناعي متكامل ومركز متعدد الاستخدامات في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام .

احتفلت قيادات كل من TK Elevator (TKE) و Alat بوضع حجر الأساس للمشروع إيذانًا ببدء أعمال الإنشاء .

سيدعم المشروع جهود توطين الصناعة في المملكة، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، إلى جانب تلبية الطلب المتنامي على حلول التنقل الحضري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

الرياض، المملكة العربية السعودية و دوسلدورف، ألمانيا, 11 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- احتفلت TKE ALAT، المشروع المشترك بين شركة TK Elevator (TKE)، الرائدة عالميًا في حلول النقل الرأسي والتنقل الحضري، وشركة Alat التابعة لصندوق الاستثمارات العامة (PIF)، والمتخصصة في تطوير القدرات التصنيعية المتقدمة في المملكة العربية السعودية، بوضع حجر الأساس لمجمع صناعي متكامل لتصنيع المصاعد والسلالم المتحركة ومركز متعدد الاستخدامات في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام.

وتعتزم الشركة استثمار نحو 285 مليون ريال سعودي في المشروع، الذي يمتد على مساحة تتجاوز 40 ألف متر مربع، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال إنشائه بنهاية عام 2027.

ومن المنتظر أن يصبح هذا المشروع أول منشأة لتصنيع المصاعد والسلالم المتحركة في المملكة العربية السعودية تديرها شركة عالمية، كما سيشكل مركزًا متكاملًا للتصنيع والابتكار يضم مركزًا لتطوير المنتجات ومنشأة تدريبية متخصصة تكمل منظومة SEED Campus التابعة لـ TKE.

وإلى جانب الأنشطة التصنيعية، تخطط الشركة لإنشاء مركز إقليمي لخدمات الدعم الفني الدولية

(International Technical Services) ، بهدف تقديم الدعم الفني والخدمات المتخصصة وحلول الصيانة للجهات المستفيدة في المنطقة ضمن منظومة TKE Universal Service.

وقال إركان كيليش، الرئيس التنفيذي لشركة TK Elevator في الشرق الأوسط:

"تمثل المملكة العربية السعودية أحد أهم الأسواق الاستراتيجية لشركة TK Elevator، ويعكس مشروعنا المشترك مع Alat حجم طموحاتنا والتزامنا طويل الأمد تجاه المملكة التي نتواجد فيها منذ أكثر من أربعة عقود.

وستكون هذه المنشأة الأولى من نوعها ضمن مواقع TKE عالميًا التي تقوم بتصنيع المصاعد منخفضة ومتوسطة وعالية الارتفاع، إلى جانب السلالم المتحركة، تحت سقف واحد، بما يسهم في استحداث فرص عمل نوعية، وتعزيز نقل المعرفة، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

كما نحرص على بناء منظومة مستدامة من الكفاءات الوطنية من خلال تطوير القدرات والخبرات المحلية في مجالات التصنيع والهندسة والخدمات اللوجستية والخدمات الفنية."

من جانبه، قال الدكتور محمد الداوود، الرئيس التنفيذي المكلف لشركة Alat:

"سيسهم هذا المجمع الصناعي المتكامل في تطوير وتصنيع مصاعد وسلالم متحركة عالمية المستوى داخل المملكة، بما يلبي الطلب المتزايد في السوق السعودية وأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويمثل المشروع خطوة استراتيجية في مسيرة المملكة نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتصنيع المتقدم، كما يعكس التزامنا باستقطاب التقنيات الصناعية الحديثة وتعزيز المحتوى المحلي وبناء القدرات الوطنية."

يقع المشروع في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، فيما تتولى تنفيذ أعمال الإنشاء شركة Advance Construction Solutions Company for Projects (ZODCON)، التابعة لشركة الصناعات الإنشائية المتقدمة "صناعات".

ويمثل هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة المشروع المشترك البالغة قيمته 160 مليون يورو، والذي أُعلن عنه بين TKE وAlat في أغسطس 2025.

وبالنسبة لشركة Alat، تندرج هذه الشراكة ضمن استراتيجيتها الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للتصنيع المتقدم والمستدام، وتسريع وتيرة التنمية الصناعية وتعزيز بناء القدرات الوطنية.

أما بالنسبة لشركة TKE، فإن المشروع يدعم خططها طويلة المدى للنمو في أحد أكثر أسواق التنقل الحضري حيوية في العالم، ويعزز التزامها بتطوير حلول وخدمات مبتكرة تسهم في الارتقاء بجودة الحياة في المدن.

نبذة عن TKE ALAT

تُعد TKE ALAT مشروعًا مشتركًا بقيمة 160 مليون يورو بين شركة TK Elevator (TKE)، الرائدة عالميًا في مجال التنقل الحضري الرأسي، وشركة Alat التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، والتي تعمل على تطوير القدرات التصنيعية المتقدمة في القطاعات ذات الأولوية.

وتأسست الشركة في أغسطس 2025 لتلبية الطلب المتنامي على حلول التنقل الحضري الرأسي في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

نبذة عن TK Elevator

تُعد TK Elevator (TKE) إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال النقل الرأسي والتنقل الحضري، حيث تقدم حلولًا متكاملة تشمل تصميم وتركيب وصيانة المصاعد والسلالم المتحركة والمشايات المتحركة والمصاعد الخاصة وجسور صعود الطائرات ومصاعد الكراسي المتحركة والمنصات الرافعة والمصاعد المنزلية، إضافة إلى خدمات التحديث والصيانة لمختلف العلامات التجارية.

ومن خلال حلولها الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، تواصل الشركة تطوير مستقبل التنقل الحضري. وقد أصبحت

TK Elevator شركة مستقلة منذ انفصالها عن مجموعة thyssenkrupp في عام 2020.

وحققت الشركة مبيعات بلغت 9.2 مليار يورو خلال السنة المالية 2025، ويعمل لديها نحو 50 ألف موظف، من بينهم 25 ألف فني خدمات، إضافة إلى أكثر من ألف مركز دعم وخدمة حول العالم.

TK Elevator – Move Beyond