Token Bay Capital مدير صندوق رأس المال الاستثماري شركة تحصل على الموافقة المبدئية للاستثمار في العملات الرقمية برخصة هي الأولى من نوعها في سوق أبوظبي العالمي

رخصة جديدة تسمح باستثمارات في شركات العملات الرقمية الناشئة، سواء الأسهم أو العملات المشفرة.

يتماشى افتتاح مكاتب Token Bay الجديدة في سوق أبوظبي العالمي ADGM مع خطط إطلاق صندوقها الاستثماري الثاني

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 30 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- عززت شركةToken Bay Capital Limited ("Token Bay") تواجدها في مجال رأس المال الاستثماري في العاصمة أبوظبي بعد أن حصلت على موافقة مبدئية (IPA) من سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) لممارسة أنشطة خاضعة للرقابة في سوق أبوظبي العالمي (ADGM). وستقدم شركة Token Bay، بمجرد حصولها على رخصة تقديم الخدمات المالية (FSP)، قدرات مميزة لإدارة الاستثمارات في العملات والأسهم لشركات العملات الرقمية الناشئة، وذلك وفق إطار عمل مديري صناديق رأس المال المخاطر التابع لسلطة تنظيم الخدمات المالية FSRA.

Lucy Gazmararian, Founder & Managing Partner, Token Bay Capital

تُعد شركة Token Bay، التي تأسست عام 2021، صندوق رأس مال استثماري رائد في مجال العملات الرقمية، وقد تبنت نهجًا يركز على الأطر التنظيمية منذ بداية نشأتها. وتستثمر Token Bay في الشركات الناشئة التي تعمل على بناء بنية تحتية لتقنيات سلسلة الكتل أو كما يطلق عليها البلوكتشين من الجيل التالي والتطبيقات اللامركزية لشبكة الويب Web3. استنادًا إلى نجاح صندوقها الأول، تطلق شركة Token Bay الآن صندوقها الثاني وستواصل دعم رواد الأعمال المتميزين الذين يبتكرون حلول البنية التحتية للاقتصاد الجديد القائم على العملات الرقمية. لا يقتصر تواجد شركة Token Bay على مدينة أبوظبي فحسب، بل تمتلك مكاتب أيضًا في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة والصين، مما يجعلها تتمتع بموقع استراتيجي في أهم مراكز الأصول الرقمية في الشرق الأوسط وآسيا.

وفي ذات السياق، تقول السيدة Lucy Gazmararian، المؤسس والشريك الإداري لشركة Token Bay: "تمثل هذه الخطوة المرحلة الأولى من التوسع العالمي لشركة Token Bay، ونحن متحمسون لحصولنا على الموافقة المبدئية IPA للعمل في سوق أبوظبي العالمي ADGM والاستثمار سواء في العملات المشفرة أو الأسهم. تتمتع تقنية البلوكتشين بإمكانية دفع عجلة الابتكار من خلال عملية الترميز، ومع استمرار تطور شبكات البلوكتشين، من المهم لنا كشركة رأس مال استثماري أن نكون مجهزين بالكامل لدعم رواد الأعمال الموهوبين الذين يبنون مشاريعهم على شبكة الويب Web3، وذلك بالمشاركة المباشرة في هذه الشبكات وأخذ حصة ملكية من خلال العملات المشفرة. ونود أن نتقدم بخالص الشكر للجهات التنظيمية على نهجهم التطلعي والحوار المفتوح الذي مكننا من تحقيق هذا الإنجاز المهم وتأسيس شركتنا Token Bay في أحد أهم المراكز المالية الدولية ومراكز الأصول الرقمية الرائدة على مستوى العالم".

استقطب سوق أبوظبي العالمي ADGM شركة Token Bay لافتتاح مقر لها في العاصمة أبوظبي، وذلك بفضل ما يتمتع به السوق من إطار تنظيمي متطور، وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من قانون العموم الإنجليزي، فضلًا عن مكانة رائدة كمركز للابتكار المالي، وتواجد منظومة حيوية لتقنيات البلوكتشين والأصول الرقمية.

ومن جانبه، قال أرفيند رامامورثي Arvind Ramamurthy، رئيس شؤون الأسواق في سوق أبوظبي العالمي ADGM: "نرحب بشركة Token Bay Capital التي تنضم إلى مجتمع الأعمال لدى سوق أبوظبي العالمي ADGM وتباشر تأسيس أعمالها، معلنة بذلك انطلاق رحلتها التوسعية العالمية. إن سوق أبوظبي العالمي ADGM يسعى إلى رعاية الابتكار والتميز في القطاع المالي، لا سيما في مجال الأصول الافتراضية. وبفضل الأطر التنظيمية التي تُسهّل عمل شركات مثل Token Bay Capital، تُشكل منظومة العمل الكاملة في سوق أبوظبي العالمي ADGM المنصة المثالية لإطلاق مسيرة النمو العالمية للشركة.

توفر صناديق رأس المال الاستثماري لشركة Token Bay Venture للمؤسسات والشركات متعددة الجنسيات والبنوك الخاصة والمكاتب العائلية والأفراد ذوي الثروات العالية فرصة ذهبية للمشاركة في فئة أصول جديدة تمامًا خلال المراحل الأولى من دورة تمتد لعدة عقود.

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