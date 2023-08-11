Tookitaki تطلق حل الامتثال كخدمة (CaaS)، وهو حل للخدمة الذاتية لمكافحة غسيل الأموال على السحابة

سنغافورة، 11 أغسطس 2023 --/PRNewswire/أعلنت Tookitaki ، الشركة الرائدة الموثوقة في مجال مكافحة غسيل الأموال، عن إطلاق حل الامتثال كخدمة (CaaS) للمؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم. يمنح عرض الامتثال كخدمة المبتكر هذا، الذي تم تحسينه من حيث التكلفة والكفاءة، المؤسسات المالية إمكانية الوصول إلى حل الامتثال الرائد من Tookitaki– جناح مكافحة غسيل الأموال (AMLS) على منصة آمنة وذاتية الخدمة.

يحظى قانون مكافحة غسيل الأموال في Tookitaki بثقة البنوك العالمية الرائدة مثل البنك الخارجي المتحد والبنوك الإقليمية والبنوك الرقمية فقط والمحافظ الإلكترونية وشركات الدفع، بما في ذلك الشركات الرائدة عالميًا مثل Tencent. يوفر حل الامتثال كخدمة تغطية كاملة للمخاطر عبر الفحص ومراقبة المعاملات وتسجيل مخاطر العملاء. ويأتي مزودًا بمواصفات حمولة البيانات الأساسية موحدة، وواجهات برمجة تطبيقات للتكامل السلس، مما يمكّن المؤسسات المالية من بدء التشغيل في غضون أسبوعين. كما يمكن للمؤسسات المالية أيضًا الاستفادة من بيانات قوائم المراقبة المعبأة مسبقًا للفحص بالإضافة إلى بيانات قوائم المراقبة الموجودة لديها.

ويعد حلًا مرنًا للدفع أولاً بأول يتوسع أفقيًا، مما يوفر موثوقية وأداء عاليين للنمو السريع. تتضمن الخدمة شهادات قياسية في الصناعة تغطي المخاطر والأمان وخصوصية البيانات، مثل SOC2، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات الداخلية.

ومن جانبه صرح السيد أبهيشيك تشاترجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Tookitaki، قائلًا: "لدى Tookitaki إرث فخور من دعم كل من البنوك التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية الكبيرة من خلال حلنا المتطور لمكافحة غسيل الأموال. ويعد إطلاق حل الامتثال كخدمة خطوة مهمة في جعل الوصول إلى قانون مكافحة غسيل الأموال أكثر سهولة. ويسمح يسمح نموذج الامتثال كخدمة هذا لشركات التكنولوجيا المالية سريعة النمو بالوصول إلى السوق في وقت أقرب، وإثبات استراتيجياتها للحد من الجرائم المالية في المستقبل من خلال التحديثات المنتظمة".

وأشار رئيس قسم الامتثال في واحدة من أكبر شركات المحفظة الإلكترونية إلى أن حل الامتثال كخدمة من Tookitaki مناسب تمامًا لهم لأنه خفيف الوزن وقابل للتطوير ويوفر تغطية كاملة للمخاطر، إلى جانب بصمة منخفضة التكلفة يمكن التنبؤ بها.

نبذة عن Tookitaki

Tookitaki هو اسم عالمي في عالم الجريمة المالية. وتعد من الشركات الرائدة في مفهوم مكافحة الجريمة المالية من خلال نظام بيئي أو منصة مجتمعية، حيث يتم مشاركة أنماط غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل قدامى المحاربين في الصناعة على أساس مستمر. وتحت عنوان النظام البيئي لمكافحة الجريمة المالية (AFC)، فإنه يساعد أي مؤسسة مالية على تعلم ومشاركة واستخدام الأنماط لمواجهة أنماط الجريمة المالية الناشئة والحفاظ على سلامتها وأمنها. كما تعمل منظومة مؤسسة التمويل الآسيوي، المبنية على إطار تعليمي موحد، على تشغيل حل الامتثال الرائد لقانون مكافحة غسيل الأموال للكشف عن تنبيهات الجودة، وضمان الفعالية والكفاءة في برامج مكافحة غسيل الأموال.

للتواصل:

[email protected]

الشعار : https://mma.prnewswire.com/media/2169721/Tookitaki_Logo.jpg

Tookitaki SOURCE