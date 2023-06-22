Toshiba TV X9900L، مصمم لجلب المتعة السمعية والبصرية الساحرة

هونج كونج، 22 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- في الآونة الأخيرة، أظهر إطلاق Toshiba TV X9900L OLED المتطور دليلًا على كل براعته الحرفية وتصميمه الجمالي. وتماشيًا مع ذلك، أعلن Toshiba TV عن رحلة مثيرة تعود إلى الماضي من خلال حملتها #theMemories التي أثارت اهتمامًا عالميًا مثيرًا للإعجاب.

هدفت الحملة إلى ربط بساطة وسحر الحقبة الماضية مع الابتكارات الديناميكية للتلفزيون الحديث. عند إطلاقه، تضمن موسم الحملة موجة من الحنين مع سلسلة من مسابقات التسعينيات تحت عنوان على منصات وسائل الاعلام الاجتماعية Toshiba TV.

ومنذ ذلك الحين، حصلت حملة #theMemories و Toshiba TV X9900L على جوائز من المتابعين والعملاء الذين وصفوا الاندماج بأنه مبادرة مذهلة وممتازة من Toshiba TV. هذا هو ما يليق بـ Toshiba TV X9900L كإبراز للحملة وابتكار مصمم لفهم الصوتيات النفسية؛ واعدة بتجربة سمعية بصرية لا تضاهى مع ميزاتها المتقدمة بشكل مثير للإعجاب. وقد تم تقييمها من قبل العملاء على أنها "تجعل الألوان الزاهية أكثر إشراقًا" و "جودة الصوت الأكثر وضوحًا".

توفر تقنية الصوت المحيطي REGZA 3.1.2 من Toshiba TV تجربة صوتية غامرة لنموذج X9900L، مما يضع المشاهد في قلب الحركة الصوتية، سواء كانت أفلامًا أو ألعاب فيديو أو موسيقى.

مدعومة بتقنية Tru Color لرسم الخرائط التي توفر صورًا على الشاشة مع حيوية وعمق محسنين، مما يضمن تفاصيل مذهلة. العروض الاستثنائية لـ X9900L تتضمن REGZA Engine OLED الذي يسمح لكل بكسل بإصدار ضوءه بشكل مستقل، مما يوفر تباينًا لا مثيل له ودقة في الألوان.

يعد تلفزيون X9900L OLED دليلًا آخر على التزام Toshiba TV المستمر بدمج التصميم والتكنولوجيا والأداء لتقديم تجربة مشاهدة لا مثيل لها. يجسد Toshiba TV X9900L روح حملة #theMemories من خلال وضع معايير جديدة لأنظمة الترفيه المنزلي.

نبذة عن Toshiba TV

يمتدّ تاريخ Toshiba TV إلى نحو 71 عامًا من الإنتاج. من خلال استعماله القوي للحمض النووي في ابتكاراته وكذا الأفكار المتطورة التي يشجعها، أنتج تلفزيون Toshiba TV العديد من أجهزة التلفزيون ذات الميزات الرائدة في العالم. قدم تلفزيون Toshiba TV، من خلال جودة صورته العالية، تجارب لا تُنسى وأنماط مشاهدة متطورة استفاد منها العديد من الأشخاص حول العالم.

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