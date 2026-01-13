Toyoly تدخل سوق تصنيع مستحضرات التجميل العالمية مع قدرات الخدمة الكاملة لمصنّعي المعدات الأصلية/مصنّعي التصميمات الأصلية

غوانغتشو ، الصين ، 13 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم "تويولي" (Toyoly)، شركة تصنيع مستحضرات التجميل ذات الخبرة في مجال الصناعة لأكثر من 25 عامًا ، عن دخولها رسميًا للسوق العالمية الأوسع كشريك شامل لمصنّعي المعدات الأصلية/مصنّعي التصميمات الأصلية للعلامات التجارية لمنتجات الجمال والرعاية الشخصية. مع بنية تحتية قوية للإنتاج ومجموعة كاملة من الخدمات من وضع التركيبات إلى التعبئة والتغليف ، تهدف "تويولي" إلى تلبية الاحتياجات المتطورة للعلامات التجارية التي تسعى إلى حلول تصنيعية موثوقة وقابلة للتطوير.

تأسست "تويولي" في عام 1998 ، وقد نمت لتصبح شركة بارزة مصنّعة لمستحضرات التجميل تقدم دعمًا شاملاً لخطوط منتجات المكياج والعناية بالبشرة والعناية الشخصية. تعمل "تويولي" من منشأة حاصلة على شهادتيّ GMPC (ممارسات التصنيع الجيدة لمستحضرات التجميل) و ISO (أيزو) تبلغ مساحتها 65000 متر مربع ومجهزة ب 38 خط إنتاج آلي ، وتجمع بين الخبرة التقنية العميقة والتنفيذ الفعال للمشروعات لمساعدة العلامات التجارية على تسريع إطلاق المنتجات.

تمتد قدرات منتجات "تويولي" إلى مجموعة واسعة من الفئات ، بما في ذلك مستحضرات التجميل الملونة مثل ملمعات الشفاه ، وكريمات الأساس السائلة ، وبودرة التثبيت، ومحدِّد العيون (الآيلاينر)، ومخفي العيوب (الكونسيلر) ومجمِّل الرموش (المسكرة)؛ إلى جانب تركيبات العناية بالبشرة والعناية بالجسم المصممة لتلبية متطلبات السوق المتنوعة. تمكن هذه العروض أصحاب العلامات التجارية من تطوير مجموعات منتجات جمال متماسكة تحت علاماتهم الخاصة دون تعقيدات إدارة العديد من الموردين.

تلبي خدمات "تويولي"، المصممة لأصحاب العلامات التجارية والموزعين وبائعي التجارة الإلكترونية ومحلات التجميل ، احتياجات السوق الحرجة للسرعة والمرونة والجودة. في أسواق التجميل التنافسية حيث تتغير اتجاهات السوق (الترند) بسرعة وتختلف المتطلبات التنظيمية حسب المنطقة ، توفر "تويولي" إمكانية أخذ عينات بسرعة، ووضع تركيبات مخصصة، وتوفير دعم تنظيمي وكميات الحد الأدنى للطلبيات مرنة لتقليل وقت الطرح في السوق ومخاطر الإنتاج.

في صناعة تتميز بتوقعات المستهلكين المرتفعة لأداء المنتجات والسلامة، تُميّز "تويولي" نفسها من خلال قدراتها الداخلية المتكاملة؛ حيث تسمح مختبرات البحث والتطوير ، ومرافق التعبئة والتغليف، وأنظمة مراقبة الجودة الخاصة بشركة "تويولي" بالحفاظ على الاتساق عبر فئات المنتجات وضمان الامتثال للمعايير العالمية بما في ذلك شهادات ISO22716 (أيزو 22716) و GMPC و FDA (إدارة الغذاء والدواء الأمريكية) و Halal (حلال).

يُظهر سياق السوق أن العلامات التجارية للتجميل تسعى بشكل متزايد للشراكة مع شركاء التصنيع الذين يمكنهم دعم كل من الابتكار في الدفعات الصغيرة والإنتاج على نطاق واسع دون التضحية بالجودة أو الجداول الزمنية. تم تصميم هيكل "تويولي" وعملياتها صراحةً لتلبية هذه المطالب المزدوجة ، مما يجعلها شريكًا استراتيجيًا للعلامات التجارية الناشئة والراسخة على حد سواء.

بالنظر إلى المستقبل ، تخطط "تويولي" لتوسيع نطاق وصولها العالمي ، وتعزيز العلاقات التعاونية مع الشركاء الدوليين ، ومواصلة الاستثمار في البحث والتطوير لدعم منتجات الجمال من الجيل التالي المصممة لتفضيلات المستهلكين المتنوعة.

