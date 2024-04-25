Tquila تعلن عن إطلاق صندوق Tquila Paloma وأول تمويل مغلق له بقيمة 60 مليون دولار أمريكي، ما يمثّل علامة بارزة في الاستثمار المشترك في مجال التكنولوجيا

لندن, 25 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت Tquila اليوم عن إطلاق صندوق Tquila Paloma ("Paloma Fund") وأول تمويل مغلق له، مع التزامات بقيمة 40 مليون دولار أمريكي تمثّل ثلثي زيادة رأس المال المستهدفة والبالغة 60 مليون دولار أمريكي.

Tquila هي شركة عالمية لبناء المشاريع التكنولوجية أسسها James McHugh في عام 2010. أسست Tquila مجموعة مزدهرة من شركات خدمات التكنولوجيا سريعة النمو عبر مناطق جغرافية متعددة، ومنها الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا واليابان وأستراليا، ما يجلب مزيجًا من الاستثمار مع الخبرة في مجال النمو المتسارع والاستحواذ على المواهب والعمليات.

تستثمر Tquila في الشركات من مرحلة التأسيس إلى مرحلة الخروج، إما ككيانات مستقلة أو من خلال الاستثمار المشترك من شركات التكنولوجيا الاستشارية وشركات البرمجيات، ما أدى إلى إنشاء أسهم بقيمة تتجاوز مليار دولار منذ إنشائها. وتتضمّن مجموعتها الحالية شركات تركّز على البيانات والذكاء الاصطناعي وServiceNow وMicrosoft Dynamics وGoogle Cloud وSalesforce وUiPath وAWS وSnowflake.

سيسرّع "Paloma Fund" زيادة مجموعة الشركات الحالية، فضلًا عن توسيع استثمارات Tquila إلى مجموعة أكبر من التقنيات والجغرافيات.

أنشأت Tquila فريقًا مثيرًا للإعجاب من خبراء الصناعة وإدارة الأصول لتنفيذ استراتيجيتها، ومنهم Carsten Jorgensen، الرئيس السابق والرئيس التنفيذي لمكتب Mittal Family Investment Office ورئيس الاستثمارات في Inter IKEA Fund Management. سيترأس Carsten صندوق Paloma، وقال إن "صندوق Paloma" الذي يصل إلى أول تمويل مغلق قوي في أقل من ستة أشهر هو شهادة على الفرصة الفريدة التي تقدّمها Tquila إلى المستثمرين والعملاء لعقد شراكة مع شركات البرمجيات المطلوبة، ومع مجموعة ملتزمة وموهوبة من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا".

قال James McHugh، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Tquila، المؤسس السابق والرئيس التنفيذي ورئيس حلول الشراكة K2، "نحن محظوظون لأن لدينا فريق عالمي من رواد الأعمال المستثمرين، كمستشارين وكشركاء، في صندوقنا الافتتاحي. نحن جميعًا في Tquila سعداء بالعمل مع Carsten وفريق "Paloma Fund". سمحت لنا الخبرة والتركيز والمهنية التي جلباها إلى المجموعة بتسريع فرصتنا ومعها نمونا."