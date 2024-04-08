Tranglo تقوم بتوسيع نطاق المدفوعات الفورية عبر الحدود لتشمل أكثر من 30 محفظة إلكترونية

دفعات مباشرة إلى المحفظة لإفادة ملايين المستخدمين في الأسواق الناشئة

سنغفورة, 8 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Tranglo الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية عن توسيع شبكة الدفع عبر الحدود الخاصة بها، مما يتيح التحويلات الفورية والمباشرة إلى أكثر من 30 محفظة إلكترونية.

TrangloEwallet

تؤدي التحويلات المباشرة إلى المحفظة من Tranglo إلى إلغاء الحاجة إلى الوسطاء، مما يجعل التحويلات أكثر سهولة من خلال ضمان توفر الأموال للمستلمين على الفور. وهذا أمر مهم بشكل خاص بالنسبة للملايين من المستفيدين في المناطق القروية، الذين غالبا ما يفتقرون إلى القدرة على الوصول إلى المؤسسات المالية التقليدية. يعد تلقي الأموال من خلال المحافظ الإلكترونية، التي تظل مفتوحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بديلاً موثوقًا ومريحًا.

وفي تعليقه على هذا الخبر، قال جاكي لي، الرئيس التنفيذي لشركة Tranglo: "تظهر بياناتنا أن المعاملات عبر الحدود إلى المحافظ الإلكترونية تضاعفت منذ عام 2021. وفي جميع المجالات، تجاوزت مدفوعات المحفظة الإلكترونية القنوات المصرفية هذا العام، حيث شهدت بعض الخطوط، مثل من دول مجلس التعاون الخليجي إلى باكستان، ارتفاعًا بنسبة 400٪ تقريبًا في المعاملات."

"الأمر كله يتعلق بمساعدة الشركات على خلق المزيد من القيمة. على سبيل المثال، شهد أحد أكبر شركائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة زيادة بمقدار 8 أضعاف في المعاملات إلى باكستان وإندونيسيا بعد إضافة خدمة الدفع عبر المحفظة الإلكترونية. لا يمكن المبالغة في فرصة النمو التي تقدمها المحفظة الإلكترونية."

تتوفر التحويلات المباشرة إلى المحفظة من Tranglo في بنجلاديش وكمبوديا والصين وإندونيسيا ونيبال وباكستان والفلبين وفيتنام، مع المزيد من الخدمات في المستقبل.

شهدت المحافظ الرقمية نمواً هائلاً، خاصة بعد الوباء. ومن المتوقع أن ينمو سوق المحافظ الإلكترونية العالمي، الذي تبلغ قيمته 9.55 مليار دولار أمريكي في عام 2023، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 28%. تمتلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ الحصة الأكبر حسب المنطقة بنسبة 32.3%. بحلول عام 2026، سيستخدم أكثر من 60% من سكان العالم المحفظة الإلكترونية.

تساعد Tranglo الشركات والمؤسسات المالية على الدفع من خلال Tranglo Connect ، وهو حل المدفوعات عبر الحدود الخاص بها. إنها تدمج بسلاسة خدمات الدفع والشركاء مع اتصال API المباشر. من خلال Tranglo Connect، يمكن للشركات إجراء تحويلات مالية فورية لأكثر من 80 دولة بطريقة موثوقة وآمنة.

نبذة عن Tranglo

تُعدّ شركة Tranglo مركزًا متخصّصًا في خدمات سداد المدفوعات العابرة للحدود؛ وللشركة سجل حافل بالإنجازات في تقديم حلول عمليات الدفع الخاصة بالشركات وتحويلات العاملين بالخارج وعمليات الدفع عبر الهواتف المحمولة. وقد تأسّست الشركة في عام 2008، ولها مقرّات في كوالالمبور وسنغافورة وجاكرتا ودبي ولندن، تمتد شبكتنا العالمية إلى ما يزيد عن 100 دولة، وأكثر من 250 مشغل للهاتف المحمول، وأكثر من 1500 بنك/محفظة، و60 خدمة تحصيل نقدي مع آلاف نقاط الاتصال. وتفخر Tranglo بكونها أحد شركاء شركة Ripple، وهي شركة رائدة في تقديم حلول البلوكتشين للمؤسسات لإجراء عمليات الدفع العابرة للحدود. نحن نقدم خدمات دفع محسنة عبر الحدود مع تغطية أوسع من خلال Ripple Payments. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.tranglo.com أو تواصل عبر لينكد إن أو تويتر أو فايسبوك.

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فريق Tranglo للتسويق الرقمي

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