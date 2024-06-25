Travelport تطلق محتوى وخدمات قدرات التوزيع الجديدة لصالح طيران الإمارات على منصة Travelport+

لانغلي ، إنجلترا ، 25 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم كلٌ من شركة ترافل بورت Travelport))، شركة التكنولوجيا العالمية التي تعمل على حجز السفر لمئات الآلاف من مزودي السفر في جميع أنحاء العالم ، و طيران الإمارات، واحدة من أكبر شركات الطيران الدولية في العالم ، أن محتوى قدرات التوزيع الجديدة (NDC) من طيران الإمارات وإمكانيات خدمات قدرات التوزيع الجديدة المعززة متاحة الآن في منصة ترافل بورت بلس (Travelport+).

مع هذا الإطلاق ، سيتمكن عملاء وكالات ترافل بورت من عرض ومقارنة عروض قدرات التوزيع الجديدة الأكثر ديناميكية، علاوةً على الإضافات من طيران الإمارات بسهولة، بالإضافة إلى إنشاء تجربة أبسط وأكثر تخصيصًا للمسافرين. يوفر حل قدرات التوزيع الجديدة الكامل من ترافل بورت لطيران الإمارات أيضًا للوكلاء القدرة على خدمة حجوزات قدرات التوزيع الجديدة، والتي تشمل التعديلات والإلغاءات.

قال عدنان كاظم ، نائب الرئيس والمدير التجاري التنفيذي في طيران الإمارات: "ستتمكن الوكالات التي تستخدم منصة ترافل بورت بلس الآن من الوصول إلى محتوى أفضل وأكثر إثراءً لا يتوفر إلا عبر قناة طيران الإمارات لقدرات التوزيع الجديدة". قال جيسون كلارك ، رئيس القسم التجاري ، ومسؤول التعاون مع شركاء السفر في شركة ترافل بورت: "سيعزز دمج أنظمتنا توسيع نطاق وصولنا عبر مجتمع التجزئة العالمي للسفر ويسمح لهم بتقديم المزيد من الخيارات للمسافرين بين أفضل منتجاتنا وخدماتنا في فئتها".

"نحن نقود الطريق في تقديم محتوى قدرات التوزيع الجديدة لصالح طيران الإمارات إلى تجار التجزئة للسفر وإعطاء الوكلاء القدرة على مقارنة وحجز أفضل العروض والإضافات المتاحة من طيران الإمارات على منصة ترافل بورت بلس". "هذا الإنجاز الرئيسي لقدرات التوزيع الجديدة مع طيران الإمارات يثبت أن ترافل بورت في طليعة تجارة التجزئة الحديثة مع قدرتنا على توفير أفضل محتوى بالإضافة إلى الأدوات المتطورة التي يحتاجها الوكلاء لإنشاء تجارب حجز وخدمة متفوقة لعملائهم".

أصبح حل المحتوى والخدمات قدرات التوزيع الجديدة من ترافل بورت لطيران الإمارات متاحًا لأول مرة لجميع عملاء الوكالات الموجودين في أستراليا وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. سيتم توسيع نطاق الوصول إلى حل قدرات التوزيع الجديدة لصالح طيران الإمارات في منصة ترافل بورت بلس إلى عملاء الوكالات الموجودين في بلدان إضافية في الأسابيع المقبلة.

نبذة عن Travelport

ترافل بورت هي شركة تكنولوجيا عالمية تقوم بإدارة الحجوزات لمئات الآلاف من مقدمي خدمات السفر في جميع أنحاء العالم. يتم ربط مشتري وبائعي الرحلات بواسطة سوق الجيل التالي للشركة، وهي منصة ترافل بورت بلس، والتي تبسّط كيفية اتصال العلامات التجارية، وتعمل على تطوير كيفية بيع الرحلات، وتمكّن البيع بالتجزئة الرقمي الحديث. يقع المقر الرئيسي لشركة ترافل بورت في لندن بالمملكة المتحدة وتعمل في أكثر من 165 دولة حول العالم، وتركّز على تعزيز الابتكار الذي يبسّط النظام البيئي المعقد للسفر.

عن طيران الإمارات

بدأت قصة طيران الإمارات في عام 1985 عندما أطلقنا العمليات بطائرتين فقط. اليوم ، نطيّر أكبر أسطول في العالم من طائرات إيرباص إيه 380 (A380) وبوينج 777، حيث نقدم لعملائنا أعلى مستوى من الراحة من حلال أحدث الطائرات ,وأكثرها كفاءةً في السماء. نحن نلهم المسافرين في جميع أنحاء العالم بشبكتنا المتنامية من الوجهات في جميع أنحاء العالم ، والترفيه الرائد في الصناعة على متن الطائرات ، والمأكولات المستوحاة إقليميًا ، والخدمة ذات المستوى العالمي.

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2444068/4774006/TRAVELPORT_Logo.jpg