Trip.com Group توسع حضورها في منطقة الشرق الأوسط بمبادرات استراتيجية ومكتب إقليمي جديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 8 مايو 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت Trip.com Group، المجموعة الرائدة عالمياً في خدمات السفر عبر الإنترنت، عن توسعها الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط، وهذا ما أبرزته مشاركة المجموعة في سوق السفر العربي (ATM) هذا العام في مدينة دبي. يأتي هذا التوسع الاستراتيجي انطلاقاً من الالتزام العالمي للمجموعة بابتكار حلول سفر متطورة وعقد شراكات استراتيجية، هدفها الأسمى الارتقاء بتجارب السفر لجميع أفراد العائلة والمسافرين من مختلف الأجيال عبر ربوع الشرق الأوسط.

Boon Sian Chai speaking at a panel on multigenerational travel at ATM. Siddharth Sudhakar and Boon Sian Chai at the Trip.com Group booth at ATM.

وفي جلسة حوار حول السفر متعدد الأجيال في منطقة الشرق الأوسط، كشف السيد Boon Sian Chai، المدير التنفيذي ونائب رئيس الأسواق الدولية لمجموعة Trip.com Group، عن نهج الشركة الاستراتيجي لخلق تجارب سفر استثنائية لجميع الفئات العمرية. كما سلط الضوء على رواج السفر العائلي كظاهرة مميزة، حيث أظهرت بيانات Trip.com Group ارتفاع ملحوظ في الرحلات التي تركز على العائلة مقارنة بالعام الماضي، لتصل نسبتها إلى 47% من إجمالي حجوزات السفر -أي ما يقارب نصف الرحلات التي تمت خلال عطلة رأس السنة الصينية. يُلقي هذا التحول الضوء على أهمية تلبية متطلبات السفر المعقدة للعائلات، خاصة خلال مواسم ذروة السفر.

وفي سياق متصل، سلط السيد Chai الضوء على نجاح برنامج "Old Friends Club" الذي أطلقته Trip.com Group كإحدى المبادرات الرائدة لتعزيز تجارب السفر متعدد الأجيال. صُمم هذا البرنامج، الذي انطلق لأول مرة في الصين، خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمسافرين من الجيل الفضي ممن تجاوزوا 50 عامًا، وذلك استجابة للزيادة الملحوظة التي تفوق نسبتها 90% في حجوزات السفر لهذه الفئة العمرية مقارنة بعام 2019. وأوضح قائلًا: "نحن ملتزمون بتعزيز تجارب السفر على الصعيد الدولي. فنحن نسعى من خلال دمج خبراتنا الدولية الواسعة بالمعرفة المحلية العميقة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، إلى إحداث نقلة نوعية في عالم السفر. ويساعدنا هذا النهج على وضع معايير جديدة لتجارب السفر وتعزيز شراكاتنا الدولية، بما يضمن قدرتنا على تلبية الاحتياجات المتنوعة للمسافرين من مختلف الأجيال والثقافات والمناطق".

ولا تقتصر جهود Trip.com Group على ذلك فحسب، بل إنها تسخّر أيضًا أحدث التقنيات وتُبرم شراكات استراتيجية قوية لتخصيص منصة شاملة لحجوزات السفر، مما يضمن تلبية كافة احتياجات المسافرين من منطقة الشرق الأوسط. ويشمل ذلك تقديم الخدمات باللغات الإقليمية المختلفة واستيعاب الفروق الثقافية الدقيقة. وقد شهدت المجموعة ارتفاعًا ملحوظًا في الاهتمام بالسفر إلى الوجهات السياحية الرئيسية في الشرق الأوسط، مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث حققت نموًا هائلًا تتجاوز نسبته المئة في المئة في حجوزات الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. يؤكد هذا الارتفاع الكبير على جاذبية المنطقة المتنامية كمركز لتجارب السفر المتنوعة، بما في ذلك تجارب السفر السياحية التاريخية والثقافية والدينية.

تستعد Trip.com Group لجذب موجة هائلة من السياح الدوليين إلى المنطقة وذلك عقب إبرام الاتفاقيات الأخيرة على غرار شراكتها العالمية مع الهيئة السعودية للسياحة ومذكرة تفاهم مع قطر للسياحة. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت مجموعة Trip.com عن افتتاح مكتبها الإقليمي الجديد في مدينة دبي. ومن المقرر أن يلعب هذا المكتب دورًا محوريًا في تعزيز وجود المجموعة ورفع مستوى خدماتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

هذا وأكد السيد Siddharth Sudhakar، مدير المنتجات والتسويق والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى Trip.com Group، على أهمية المكتب الجديد قائلًا: "يعتبر افتتاح مكتبنا في دبي خطوة جوهرية ضمن استراتيجيتنا الإقليمية. فهو يعزز قدرتنا على عقد شراكات محلية وتخصيص عروضنا لتلبية احتياجات المسافرين من منطقة الشرق الأوسط بشكل أفضل، بما يتماشى تمامًا مع رسالتنا العالمية المتمثلة في إحداث ثورة في عالم السفر من خلال التكنولوجيا والابتكار".

ولا تقتصر مشاركة المجموعة في سوق السفر العربي ATM بمدينة دبي على مجرد العرض؛ بل هي جزء من استراتيجية أوسع لتعزيز قدرات الخدمة وترسيخ حضورها في السوق من خلال الابتكار، بما في ذلك الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي مثل TripGenie للتخطيط الشخصي للسفر، والتقنيات الغامرة مثل Trip.Vision لتجارب غامرة لا تُنسى. مع استمرار Trip.com Group في توسيع تواجدها العالمي، تَبرز منطقة الشرق الأوسط كمنطقة رئيسية للنمو الاستراتيجي، حيث من المقرر أن تساهم المنطقة بشكل كبير في النجاح المستمر للمجموعة.

نبذة عن Trip.com Group

تُعد Trip.com Group مجموعة رائدة عالميًا في مجال خدمات السفر تضم تحت مظلتها علامات تجارية مرموقة مثل Trip.com، وCtrip، وSkyscanner، وQunar. وتوفر Trip.com Group للمسافرين حول العالم، عبر منصاتها، فرصة حجز فعالة من حيث التكلفة ومدعومة بالمعلومات الكافية لحجز منتجات وخدمات السفر المختلفة، كما تمكن الشركاء من عرض خدماتهم على مستخدمي المنصة من خلال تجميع محتوى متكامل حول السفر إلى جانب منصة معاملات متطورة تشمل تطبيقات ومواقع إلكترونية وخدمة عملاء على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع 24/7. تأسست المجموعة عام 1999 وأُدرجت في بورصة NASDAQ عام 2003 وبورصة HKEX عام 2021، لتصبح Trip.com Group واحدة من أشهر مجموعات السفر في العالم، راسمةً أمامها مهمة "السعي لتوفير رحلة سفر مثالية لعالم أفضل". تعرف على المزيد حول Trip.com Group من هنا: group.trip.com .

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