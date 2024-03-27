TUMI تطلق لأول مرة مجموعة ASRA النّسائية من خلال حملة تقوم ببطولتها السفيرة الجديدة للعلامة التجارية، MUN KA YOUNG

تواصل TUMI تعزيز مكانتها في سوق الحقائب النسائية، من خلال إزاحة الستار عن مجموعة جديدة وعصرية ومتعددة الاستخدامات

سنغافورة, 27 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- تقدم اليوم TUMI ، العلامة التجارية العالمية في مجال السفر والحياة اليومية، مجموعتها الجديدة Asra وهي أحدث مجموعة من حقائب اليد النسائية المصممة للمرأة العصرية الأنيقة والعمليّة. للاحتفال بالمجموعة الجديدة كلّياً ومجموعة المنتجات النسائية المتطورة التابعة للعلامة التجارية، اختارت TUMI نجمة كوريا الجنوبية، Mun Ka Young ، كسفيرة للمجموعة الجديدة، حيث لعبت دور البطولة في أول حملة لها على الإطلاق للعلامة التّجارية.

TUMI DEBUTS WOMEN’S ASRA COLLECTION WITH CAMPAIGN STARRING NEW GLOBAL BRAND AMBASSADOR, MUN KA YOUNG

من خلال تصميماتها البارعة تناسب حقائب مجموعة Asra الصباح والمساء بسلاسة تامة، وتتمتع بطابع رقيق ولمسات راقية تدمج بين العمليّة والأناقة. تتضمّن المجموعة ثلاثة أحجام مختلفة وأربعة ألوان جذابة – اللون الأساسي Matte Black الذي تشتهر به TUMI وثلاثة ألوان موسمية Moonlight وCameo Rose وPurple Sunset، والأخير هو لون باهر ينبض بالحياة، مستوحى من المناظر الطبيعية الجميلة لجزيرة Sentosa في سنغافورة.

قالت Jill Krizelman، نائبة الرئيس الأولى للتسويق والتجارة الإلكترونية في TUMI: "تغمرنا السّعادة لإزاحة الستار عن المزيد من الحقائب النّسائية مع إطلاق Asra، ما يوضح كيف نقدّم ما يتجاوز مفهوم الأمتعة الحديثة. إن مجموعتنا من الإكسسوارات والمنتجات البديعة هي المكمّل الأمثل للأناقة العملية في ظل طبيعة حياة اليوم المزدحمة بالأعباء. ويسعدنا أن نرحب بـ Mun Ka Young كأحدث سفيرة عالمية لـ TUMI. ونجمتنا تمثل كل ما نريد أن تشعر به السيدة الأنيقة التي تختار منتجات TUMI: الثّقة، النجاح، والتمكُّن."

تتميز كل حقيبة من مجموعة Asra بطيّات ذات تصميم ناعم، وملحقات تتّسق مع التصميم، وحزام كتف معقود لمزيد من التميُّز المرئي والملموس. تشمل اللمسات الإضافية جيبًا خارجيًا مبطنًا بالألياف الدقيقة، وهو مثالي للهاتف أو النظارات الشمسية، وحِلية جلدية بالحروف الأولى (تُباع بشكل منفصل) لإضافة لمسة التخصيص المميزة من TUMI إلى أي حقيبة Asra.

لتقديم المجموعة، تعاونت TUMI مع Mun Ka Young لإطلاق حملة مذهلة تعكس الأناقة والجاذبية العصرية لمجموعة Asra. قام بإخراج الحملة C Prinz، وصوّرها Bibi Cornejo Borthwick، وفي إعلاناتها، تظهر Mun وهي تحمل حقيبتها من Asra وتستكشف مساحة معمارية كلاسيكية تشبه المتحف. وهي تصطحب حقيبتها من دون عناء في سائر أنحاء المكان، وتندمج بين النسخ المكررة من نفسها، انعكاسًا لجوهر انسيابية المجموعة وخفّتها.

قالت Mun: "يشرفني أن أكون الوجه الإعلاني لمجموعة حقائب اليد Asra الجديدة من TUMI. لطالما كنت من عشاق منتجات TUMI منذ فترة طويلة، وأشعر بسعادة غامرة لأنهم يستكشفون هذه التصميمات الجديدة. الجمال والتنوع يشكّلان جزءًا كبيرًا من حياتي، ومع TUMI، تعدُّ هذه الحقائب ملائمة تمامًا لكل مناسبة."

للاحتفال بإطلاق الحملة العالمية، قامت TUMI وMun Ka Young باستعراض مجموعة Asra في حدث عالمي مذهل في سنغافورة. تتراوح أسعار حقائب مجموعة Asra ما بين 350 دولارًا أمريكيًا و495 دولارًا أمريكيًا. يمكنك التسوُّق لشراء مجموعة Asra المتوفرة على موقع TUMI.com ومتاجر TUMI حول العالم.

حول TUMI

تقوم TUMI منذ عام 1975 بابتكار مستلزماتٍ للسفر والأعمال فاخرةً وعلى مستوىً عالمي، صُمِّمت خصيصاً لتحسين جميع جوانب حياة التنقل مع جعلها أسهل وأجمل. فمن خلال الدمج بين الأداء المثالي وروح الإبداع، نحن ملتزمون بدعم رحلات زبائننا كوننا شريك مدى الحياة لمحبي السفر والمبدعين الذين يسافرون سعياً وراء شغفهم.

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TUMI وشعار TUMI علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Tumi, Inc. © 2024 Tumi, Inc.

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Alexandra Gillis

TUMI

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Hailey Hauldren

SHADOW

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