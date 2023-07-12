TUMI تعلن عن الظهور الأول لحملة "جميلة بطبيعتها" لخريف عام 2023، والتي تضم أعضاء فريق العمل العائدين مؤخرا LANDO NORRIS وSON HEUNG-MIN وRENEÉ RAPP

ستعرض الحملة ألوان TUMI الجديدة ضمن تشكيلة الألوان TUMI 19 Degree الشهيرة للعلامة التجارية وتقدم مجموعة Georgica النسائية

صور الحملة عالية الدقة هنا

مصدر الصورة // TUMI

Pro-footballer Son Heung-min with the TUMI 19 Degree Aluminum International Carry-On Formula 1 driver Lando Norris with the TUMI 19 Degree Aluminum International Carry-On

نيويورك، 12 تموز (يوليو) 2023 / PRNewswire / -- أطلقت اليوم العلامة التجارية الدولية للسفر وأسلوب الحياة TUMI حملتها لخريف 2023 بعنوان "جميلة بطبيعتها". تم توجيه الحملة المكونة من مرحلتين، يحمل كلاهما اسمًا مناسبًا، ويرمز لهدف معين، لتستعرض الجمال الحقيقي الذي يكمن في تفاصيل منتجات TUMI من خلال مقاطع فيديو قصيرة تعرض أعضاء TUMI العائدين من بينهم: سائق الفورمولا 1 Lando Norris، ولاعب كرة القدم الشهير Son Heung-min والمغني وكاتب الأغاني والممثلة الشهيرة Reneé Rapp. ستطلق الحملة مجموعة Georgica النسائية الجديدة من TUMI، بالإضافة إلى تقديم حداثة موسمية ضمن تشكيلات TUMI19 Degree المميزة للعلامة التجارية.

تم إطلاق الجزء الأول اليوم تحت عنوان "جميلة بطبيعتها" ضمن فعاليات منافسات Norris وHeung-min اليوم ويركز على الطرق التي تأخذنا بها الهندسة الدقيقة إلى آفاق جديدة، مع تسليط الضوء على التفاصيل التي تبدو صغيرة والتي تؤدي إلى الأداء المتميز. تعرض مقاطع فيديو الحملة التي التقطتها Georgia Hudson عرض Heung-min وNorris أثناء الحركة جنبًا إلى جنب مع حقائب اليد من تشكيلة TUMI 19 Degree المصنوعة من الألومنيوم، مما يلفت الانتباه إلى السهولة التي تتحرك بها الأمتعة المصممة بخبرة متميزة من TUMI. في الصور الثابتة للحملة التي تم التقاطها بواسطة Richard Phibbs ، يتم عرض الحقائب الصغيرة ذات العجلات وحقائب اليد وحقائب الرحلات ضمن تشكيلة TUMI 19 Degree مع غلافها المصنوع من البولي كربونات المعاد تدويره بعد الصناعة والبطانة المصنوعة من rPET بعد المستهلك (زجاجات بلاستيكية معاد تدويرها) . هذا الموسم، ستضفي TUMI لمسة ملونة على المجموعة بألوان وقوام جديد، بما في ذلك الأحمر والأخضر الداكن والوردي الغامق بالإضافة إلى لونين مزخرفين.

سيتم إطلاق الجزء الثاني اثناء عرض فيلم "Effortlessly Beautiful" في 16 أغسطس، حيث سيتم عرض Rapp في مقاطع فيديو قصيرة تركز على الجمع بين القوة والمرونة واللين لمجموعة Georgica الجديدة من TUMI في الاستخدامات الحياتية. تم تصوير الفيديو والصور في مساحة جميلة من الناحية المعمارية، ولكنها بسيطة، وستقدم هذه المجموعة المرنة والخفيفة الوزن للمرأة العصرية. صُنعت مجموعة Georgica من الجلد الطبيعي المرصوف بالحصى أو الجلد الناعم، وتقدم أنماطًا مبسطة توفر سهولة متطورة لتشكيلة TUMI النسائية، وتتراوح الأسعار من 195-795دولارًا أمريكيًا. مع الصور الظلية بما في ذلك حقائب اليد وحقائب الظهر وأكمام الكمبيوتر المحمول والأجسام المتقاطعة باللونين الأسود والرمادي الداكن، فإن المجموعة أنيقة دون عناء مع الحفاظ على تفرد TUMI في الجودة والكفاءة الأساسية والتنوع.

قال Victor Sanz، المدير الإبداعي لـ TUMI، "نستوحي الجمال في العناصر التي لا يُنظر إليها عادةً على أنها جميلة، من الانزلاق السلس للعجلات إلى مرونة الألومنيوم 19 درجة". "من خلال حملة" جميلة بطبيعتها "، نرى هذه اللحظات وهي تتألق بطريقة سهلة وتقنية بينما تحافظ على جمالها في نفس الوقت."

تابعنا لترى كل الطرق التي تجلب بها TUMI الجمال الأساسي لمنتجاتها الخاصة بالسفر. تسوق من مجموعات الخريف الجديدة المتوفرة في متاجر TUMI وموقعها الالكتروني TUMI.com حول العالم.

نبذة عن TUMI

تأسست TUMI، منذ عام 1975، كشركة متخصصة في تطوير منتجات بمستوى عالمي للأعمال، والسفر، وتوفير أساسيات الرفاهية المصممة لترقية، وتبسيط، وتجميل جميع جوانب الحياة أثناء التنقل. نحن ملتزمون، كشريك مدى الحياة للمحركين والصناع، بتمكين الرحلات مزجًا بين الوظائف الخالية من العيوب، وروح الإبداع، سعيًا وراء شغفهم. لمزيد من المعلومات حول TUMI، تفضل بزيارة TUMI.com

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جهات الاتصال الإعلامية لشركة TUMI

Alexandra Gillis

مدير العلاقات العامة والاتصالات

[email protected]

TUMI

Nicole Colasanto

[email protected]

الظل

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صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2150621/Tumi_Son_Heung_Min.jpg

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