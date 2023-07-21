TUMI تعلن عن شراكة عالمية ثانية مع نادي Tottenham Hotspur

TUMI لدعم نادي كرة القدم في جولة آسيا والمحيط الهادئ قبل الموسم الكروي

نيويورك، 21 يوليوز 2023 /PRNewswire/ -- أعلن اليوم كل من TUMI، العلامة التجارية الدولية للسفر ونمط الحياة، ونادي Tottenham Hotspur Football Club لكرة القدم عن شراكتهما العالمية الثانية، حيث تم تعيين TUMI كشريك رسمي لجولة النادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ قبل الموسم بعد نجاح شراكة العام الماضي في كوريا.

هذا العام، تدعم TUMI الفريق طوال جولتها في آسيا والمحيط الهادئ، حيث تزور بيرث وبانكوك وسنغافورة، وتحتفل بالأنشطة الخاصة المخطط لها أثناء تواجدها في سنغافورة في الفترة الممتدة من 23 إلى 26 يوليوز/تموز. ومن بين الفعاليات، سيكون حدثًا حصريًا في متجر TUMI في مركز ION في سنغافورة بحضور سفراء العلامة التجارية وسون هيونغ مين وريتشارليسون، لاعبي Tottenham Hotspur، حيث سيتم تقديم هدايا للعملاء وفرص التقاط الصور والتوقيعات.

صرحت جيل كريزلمان، نائبة الرئيس الأول للتسويق العالمي والتجارة الإلكترونية، TUMI: "تسعد TUMI بالعودة مرة أخرى في جولة النادي التحضيرية للموسم الجديد لدعم سفيرنا سون هيونغ مين وريتشارليسون، جنبًا إلى جنب مع زملائهم في الفريق. في TUMI، نحن ملتزمون بابتكار منتجات عالية الأداء مع تفاصيل مصممة للأداء. يسعدنا تجهيز النادي في رحلتهم، ومساعدتهم على الأداء في أفضل حالاتهم قبل أن يخطوا على أرض الملعب".

تقدم TUMI مرة أخرى الحقائب والأمتعة للاعبي نادي Tottenham Hotspur، حيث يتلقى كل عضو في الفريق منتجات مخصصة للمساعدة في توفير الوظائف وتسهيل رحلاتهم قبل الموسم. تم تزويد الرياضيين بمنتجات من بعض مجموعات TUMI الأكثر شهرة، بما في ذلك حقيبة ظهر Alpha Bravo Search، وأمتعة قابلة للتوسيع من البولي كربونات 19 درجة، وحقيبة Alpha 3 الدولية القابلة للتوسيع ذات 4 عجلات، وموجز منظم Alpha.

قالت أبيجيل مارشال كوكس، رئيسة الشراكات الإستراتيجية لنادي Tottenham Hotspur: "بعد نجاح شراكتنا خلال جولة كوريا العام الماضي، يسعدنا أن نعمل مرة أخرى مع TUMI لدعم لاعبينا وموظفينا خلال رحلتنا عبر ثلاث مدن مختلفة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هذا الموسم. تم تجهيز فرقنا بمنتجات عالية الجودة لدعم خطط السفر والجدول الزمني المزدحم".

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نبذة عن TUMI

تأسست TUMI، منذ عام 1975، كشركة متخصصة في تطوير منتجات بمستوى عالمي للأعمال، والسفر، وتوفير أساسيات الرفاهية المصممة لترقية، وتبسيط، وتجميل جميع جوانب الحياة أثناء التنقل. نحن ملتزمون، كشريك مدى الحياة للمحركين والصناع، بتمكين الرحلات مزجًا بين الوظائف الخالية من العيوب، وروح الإبداع، سعيًا وراء شغفهم. لمزيد من المعلومات حول TUMI، تفضل بزيارة TUMI.com .

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جهات الاتصال الإعلامية لشركة TUMI

ألكسندرا جيليس

مديرة العلاقات العامة والاتصالات

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TUMI

نيكول كولسانتو

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